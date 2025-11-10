Τι απαντούν συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη στον ισχυρισμό Σαμαρά για «μετάλλαξη» της ΝΔ

Θέλοντας να απαντήσουν στα όσα υποστήριξε ο Αντώνης Σαμαράς, χωρίς να τον κατονομάσουν, τόνισαν ότι η πολιτική ταυτότητα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορεί να περιοριστεί σε στερεότυπες «ταμπέλες»

Τι απαντούν συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη στον ισχυρισμό Σαμαρά για «μετάλλαξη» της ΝΔ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Αντώνη Σαμαρά σε παλαιότερο στιγμιότυπο 

Με την στερεότυπη φράση «ουδέν σχόλιο» η κυβέρνηση επισήμως δεν θέλησε να απαντήσει στη συνέντευξη του Αντώνη Σαμαρά στον Αnt1 και τα όσα είπε για την ιδεολογική «μετάλλαξη» της Νέας Δημοκρατίας.

Την ίδια ώρα συνομιλητές του Κυριάκου Μητσοτάκη ανέφεραν χαρακτηριστικά, χωρίς να κατονομάσουν τον πρώην πρωθυπουργό, ότι η «πολιτική είναι έργο και αποτέλεσμα».

Θέλοντας να απαντήσουν στα όσα υποστήριξε ο Αντώνης Σαμαράς τόνισαν ότι η πολιτική ταυτότητα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορεί να περιοριστεί σε στερεότυπες «ταμπέλες», όπως αποσαφηνίζεται και στην ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος.

«Η πολιτική είναι πρώτα και κύρια έργο και αποτέλεσμα, αποτυπωμένο σε νομοσχέδια και στην αποτελεσματική εφαρμογή των νόμων που ψηφίζονται.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εφαρμόζει την πιο φιλελεύθερη πολιτική που έχει υπάρξει τα τελευταία χρόνια, μειώνοντας ή καταργώντας συνολικά 83 άμεσους και έμμεσους φόρους, προς όφελος της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας».

Όσον αφορά το μεταναστευτικό σχολίασαν ότι «η πολιτική μας είναι η πλέον συνεπής και αποτελεσματική, καθώς μεταφέραμε τη χώρα από την κατάσταση όπου ακουγόταν το «δεν υπάρχουν σύνορα στη θάλασσα» και οι μετανάστες «λιάζονται», σε ένα μοντέλο που εξασφαλίζει την καλύτερη αντιμετώπιση του μεταναστευτικού προβλήματος στην Ευρώπη».

Συνεχίζοντας επισημαίνουν ότι «η κυβέρνηση έχει επιτύχει σημαντικές διπλωματικές συμφωνίες και πρωτοβουλίες που χρόνια αποτελούσαν ζητούμενα για την Ελλάδα. Μεταξύ αυτών είναι η οριοθέτηση ΑΟΖ με την Ιταλία, η οποία οδήγησε στην πρόσφατη ενεργειακή συμφωνία για έρευνες στο Ιόνιο, καθώς και η ΑΟΖ με την Αίγυπτο. Επίσης, η επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο και ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός συνιστούν κρίσιμες κινήσεις για την εθνική κυριαρχία.

Στον τομέα της αμυντικής θωράκισης, η χώρα προχωρά σε εξοπλιστικά προγράμματα που υπερβαίνουν το προφανές, με την απόκτηση αεροσκαφών Rafale, φρεγατών Belharra, καθώς και την ενίσχυση με F-16 και F-35, θέτοντας την Ελλάδα σε ένα νέο επίπεδο στρατιωτικής ετοιμότητας και τεχνολογίας».

Καταλήγοντας, τονίζουν πώς «η Ελλάδα διαθέτει ισχυρό διπλωματικό κεφάλαιο, αναπτύσσοντας συμμαχίες στην ευρύτερη περιοχή και παίζοντας καθοριστικό ρόλο σε διεθνείς οργανισμούς. Με πρωτοβουλίες που δεν είχαν προηγούμενο, η χώρα θέτει νέες παραμέτρους στις σχέσεις της στον Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο».



