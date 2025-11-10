Δρυμιώτης για Σαμαρά: Θα πάρει 3% στις πρώτες εκλογές, όχι στις δεύτερες – Ο Τσίπρας μπορεί 10-12%

Δεν θα ξεπεράσει το ΠΑΣΟΚ το κόμμα Τσίπρα, δηλώνει ο δημοσκόπος

Δρυμιώτης για Σαμαρά: Θα πάρει 3% στις πρώτες εκλογές, όχι στις δεύτερες – Ο Τσίπρας μπορεί 10-12%
Ανδρέας Δρυμιώτης
Δρυμεία κριτική κατά του Αντώνη Σαμαρά άσκησε ο δημοσκόπος Ανδρέας Δρυμιώτης, υποστηρίζοντας πως θεωρεί βέβαιο πως θα προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος, που ενδέχεται να ξεπεράσει το 3% στις πρώτες εκλογές, όχι όμως στις δεύτερες.

Ο Αντώνης Σαμαράς ενδέχεται να συγκεντρώσει ποσοστό πάνω από το 3% στις πρώτες εκλογές, αλλά θεωρώ αδύνατο να το ξεπεράσει στις δεύτερες, γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να ανεχθεί νέα αποστασία, δήλωσε σχετικά ο κ. Δρυμιώτης και συνέχισε: «Θεωρώ απολύτως βέβαιο πως θα προχωρήσει με το κόμμα, αλλιώς γιατί να δώσει αυτή τη συνέντευξη;».

«Μίλησε για θεσμική απρέπεια και γκάρισμα αυτός που δεν παρέδωσε την εξουσία στον νόμιμα εκλεγμένο πρωθυπουργό. Ήταν μια αυτοπροβολή που δεν βρήκε τίποτα σωστό. Δεν βρήκε ούτε ένα πράγμα σωστό, και σφαίρες να πετάς τυχαία κάτι θα σκοπεύσεις για όνομα του Θεού» είπε για τον Αντώνη Σαμαρά, προσθέτοντας: «Είμαι βέβαιός ότι θα προχωρήσει σε ίδρυση κόμματος».

Σχετικά με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, είπε: «Τον βλέπω στο 10-12%. Δεν θα το περάσει το ΠΑΣΟΚ, γιατί θα πάρει από όλους αυτούς τους σκόρπιους που είναι στα πρόθυρα της διάλυσης. Ακούω σήμερα για τον τσακωμό στη Νέα Αριστερά η αμοιβάδα θα γίνει 2 κομμάτια».

