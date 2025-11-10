Λαζαρίδης για Σαμαρά: «Θέλει να κάνει κόμμα, αλλά ξέρει ότι δεν μπορεί»

«Ο Σαμαράς θέλει να κάνει κόμμα, αλλά ξέρει ότι δεν μπορεί», ανέφερε σήμερα ο βουλευτής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης απαντώντας σε όσα ανέφερε στη συνέντευξή του ο πρώην πρωθυπουργός.

Εξήγησε την άποψή του αυτή σημειώνοντας πως για την ίδρυση ενός νέου κόμματος χρειάζεται βάση και κομματικές οργανώσεις.

«Ο κ. Σαμαράς έπρεπε αυτή τη συνέντευξη να μην την αφήσει να προβληθεί», πρόσθεσε μιλώντας στο OPEN ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, εξηγώντας ότι από τότε που πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη έχουν υπάρξει σημαντικές εξελίξεις, φέροντας ως παράδειγμα τις συμφωνίες στα ενεργειακά.

Τι είχε αναφέρει χθες

Χθες σε μια πρώτη αντίδραση για τη συνέντευξη του Αντώνη Σαμαρά, που εξαπέλυσε δριμύ κατηγορώ κατά της Νέας Δημοκρατίας και του πρωθυπουργού προσωπικά, το στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος ανέφερε στο Χ:

«Τα ίδια φθαρμένα επιχειρήματα, με τον ίδιο γνώριμο και κουραστικό τρόπο, επέλεξε να τονίσει εκ νέου ο @samaras_antonis, στην τηλεοπτική του συνέντευξη στον @ANT1TV. Δυστυχώς αποφάσισε και πάλι να στραφεί εμμονικά και αδικαιολόγητα εναντίον της @neademokratia και του @kmitsotakis, φτάνοντας μάλιστα και σε προσωπικές επιθέσεις προς αυτόν.

Δυστυχώς, δεν ακούσαμε καμία νέα ιδέα, κανένα όραμα, καμία πρόταση για το πώς η χώρα μπορεί να προχωρήσει μπροστά. Η μόνη πολιτική δύναμη που διαθέτει σχέδιο, σταθερότητα και ικανότητα να δίνει λύσεις στα πραγματικά προβλήματα των Ελλήνων είναι η Νέα Δημοκρατία, υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Όσο για τη νύξη του κ. Σαμαρά προς το πρόσωπό μου, με τον χαρακτηρισμό «βεζύρης», θέλω να ξεκαθαρίσω: υπηρετώ τη Νέα Δημοκρατία πάνω από σαράντα χρόνια, χωρίς να την εγκαταλείψω ποτέ. Και εξακολουθώ να πιστεύω ακράδαντα πως η θέση ενός πρώην πρωθυπουργού που υπηρέτησε επιτυχώς τη χώρα είναι μέσα στη μεγάλη φιλελεύθερη και δημοκρατική μας οικογένεια, όχι απέναντι, αλλά στο πλευρό του Κυριάκου Μητσοτάκη».

