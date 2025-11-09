Λαζαρίδης για Σαμαρά: «Στρέφεται εμμονικά και αδικαιολόγητα εναντίον της ΝΔ και του Μητσοτάκη»
Πολιτικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού
Η πρώτη αντίδραση για τη συνέντευξη του Αντώνη Σαμαρά, που εξαπέλυσε δριμύ κατηγορών κατά της Νέας Δημοκρατίας και του πρωθυπουργού προσωπικά, έρχεται από τον Μακάριο Λαζαρίδη. Ο ίδιος μάλιστα ανέφερε ότι ως «βεζύρη» ο πρώην πρωθυπουργός εννοούσε το πρόσωπό του.
Το στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος ανέφερε στο Χ:
«Τα ίδια φθαρμένα επιχειρήματα, με τον ίδιο γνώριμο και κουραστικό τρόπο, επέλεξε να τονίσει εκ νέου ο @samaras_antonis, στην τηλεοπτική του συνέντευξη στον @ANT1TV. Δυστυχώς αποφάσισε και πάλι να στραφεί εμμονικά και αδικαιολόγητα εναντίον της @neademokratia και του @kmitsotakis, φτάνοντας μάλιστα και σε προσωπικές επιθέσεις προς αυτόν.
Δυστυχώς, δεν ακούσαμε καμία νέα ιδέα, κανένα όραμα, καμία πρόταση για το πώς η χώρα μπορεί να προχωρήσει μπροστά. Η μόνη πολιτική δύναμη που διαθέτει σχέδιο, σταθερότητα και ικανότητα να δίνει λύσεις στα πραγματικά προβλήματα των Ελλήνων είναι η Νέα Δημοκρατία, υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Όσο για τη νύξη του κ. Σαμαρά προς το πρόσωπό μου, με τον χαρακτηρισμό «βεζύρης», θέλω να ξεκαθαρίσω: υπηρετώ τη Νέα Δημοκρατία πάνω από σαράντα χρόνια, χωρίς να την εγκαταλείψω ποτέ. Και εξακολουθώ να πιστεύω ακράδαντα πως η θέση ενός πρώην πρωθυπουργού που υπηρέτησε επιτυχώς τη χώρα είναι μέσα στη μεγάλη φιλελεύθερη και δημοκρατική μας οικογένεια, όχι απέναντι, αλλά στο πλευρό του Κυριάκου Μητσοτάκη».