Αντώνης Σαμαράς: Ο Μητσοτάκης με διέγραψε άρον άρον - Υβρίδιο σημιτικού ΠΑΣΟΚ με μπλε χρώμα η ΝΔ

«Αιχμές» στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη αφήνει στη συνέντευξη που παραχώρησε ο Αντώνης Σαμάρας στον τηλεοπτικό σταθμό του ΑΝΤ1 και θα μεταδοθεί την Κυριακή (8/11), καταγγέλλοντας μεταξύ άλλων ότι τον διέγραψε «άρον - άρον» από τη Νέα Δημοκρατία.

Στη συνέντευξη που έδωσε ο πρώην πρωθυπουργός στις 31 Οκτωβρίου και απόσπασμα της οποίας δημοσιεύθηκε το Σάββατο (8/11) κάνει λόγο για μετατροπή της ΝΔ σε «σημιτικό ΠΑΣΟΚ με μπλε χρώμα».

«Δείγματα αλαζονείας και θεσμικής απρέπειας»

Αναφερόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη διαγραφή του από τη Νέα Δημοκρατία σχολίασε πως «είδα τον ίδιο τον πρωθυπουργό πρόσφατα να φεύγει απ' τη Βουλή σε συζήτηση αρχηγών, λέγοντας ότι δεν είχε χρόνο να τους ακούσει όλους και να τους απαντήσει. Σε άλλη συζήτηση, απευθυνόμενος σε Πρόεδρο κόμματος, είπε: «Σταματήστε να γκαρίζετε». Μιλάει συχνά για «πατριώτες της φακής και του καναπέ». Αυτά είναι όλα δείγματα αλαζονείας και θεσμικής απρέπειας».

«Ποιο γινάτι να έχει ο Σαμαράς έναντι του Κυριάκου Μητσοτάκη; Ποιος τον έκανε Υπουργό; Ο Σαμαράς. Ποιος τον έκανε κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο στο εξάμηνο Τσίπρα-Βαρουφάκη; Ο Σαμαράς. Ποιος τον στήριξε σταθερά για Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας; Ο Σαμαράς. Ποιος έτρεχε σ' όλη τη χώρα, όπως σωστά είπατε, όλη αυτή την περίοδο; Ο Σαμαράς. Όχι για τον ίδιο, για την παράταξη. Λέτε μήπως έχω εγώ κάποιο γινάτι επειδή δεν με πρότεινε για Πρόεδρο της Δημοκρατίας;» σημείωσε.

«Φαίνεται ότι πάσχουν από εφιάλτες»

«Το πρόβλημα λοιπόν, μην κάνετε λάθος, δεν είναι ότι ο Σαμαράς δεν χωνεύει τον έναν ή τον άλλον ή τον Μητσοτάκη. Το πρόβλημα είναι ότι ο Μητσοτάκης δεν χωνεύει τη δεξιά, την κεντροδεξιά, ούτε και την ιστορία ούτε και τη βάση της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό και την έχει μετατρέψει σε ένα υβρίδιο Σημιτικού ΠΑΣΟΚ με μπλε χρώμα. Η διαφορά επομένως του Σαμαρά με τον Μητσοτάκη δεν είναι προσωπική. Είναι πολιτική και αξιακή. Ο Σαμαράς, με δύο κουβέντες, δεν έχει κανένα γινάτι. Άλλοι φαίνεται ότι πάσχουν από εφιάλτες».

«Δεν έφυγα εγώ, για να επιστρέψω. Με διέγραψε ο κύριος Μητσοτάκης. Προσέξτε, διέγραψε άρον-άρον έναν Πρωθυπουργό πριν καν κυκλοφορήσει η εφημερίδα στην οποίαν είχα δώσει αυτή τη συνέντευξη. Βιαζότανε. Αλλά για την κυρία Ferrari, τον κύριο Φραπέ, τον κύριο Χασάπη, εκεί τους πήρε εβδομάδες για να αποφασίσουν τη δική τους τη διαγραφή. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της παράταξης που διαγράφηκε ένας πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του κόμματος. Και την πήρε αυτή την απόφαση υποτίθεται γιατί θίχτηκε λόγω Γεραπετρίτη. Στην πραγματικότητα, όπως σας είπα, βρήκε μια αφορμή για να μετατρέψει τη Νέα Δημοκρατία σε δικό του κόμμα» τόνισε.

Μάλιστα, ρώτησε: «Για ποιες γέφυρες μιλάτε; Εγώ δεν είδα πουθενά καμία ειλικρινή παραδοχή λάθους. Σε τίποτα. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει πάντα δίκιο. Και όλοι εμείς οι άλλοι έχουμε πάντοτε άδικο».