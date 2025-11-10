Η πολιτική πλατφόρμα, το κόμμα Σαμαρά και η σιγή ασυρμάτου του Μεγάρου Μαξίμου

Ο πρώην πρωθυπουργός φαίνεται αποφασισμένος να προχωρήσει στο επόμενο βήμα της ίδρυσης ενός νέου πολιτικού φορέα αν και όπως είπε ο ίδιος στη χθεσινή του συνέντευξη που προβλήθηκε από τον ΑΝΤ1 είναι κάτι το οποίο το ζυγίζει ψύχραιμα

Κώστας Τσιτούνας

Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς

Ο Αντώνης Σαμαράς εξαπέλυσε σφοδρή προσωπική επίθεση εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη σε όλους τους τομείς. Aπό τα ζητήματα της οικονομίας μέχρι τα εθνικά θέματα, βάζοντας συνολικά στο κάδρο της κριτικής του και την Ντόρα Μπακογιάννη.

Ταυτόχρονα απέρριψε την κριτική που δέχεται για προσωπικό «γινάτι» εναντίον του πρωθυπουργού λέγοντας:

«Ποιο γινάτι να έχει ο Σαμαράς έναντι του Κυριάκου Μητσοτάκη; Ποιος τον έκανε Υπουργό; Ο Σαμαράς. Ποιος τον έκανε κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο στο εξάμηνο Τσίπρα-Βαρουφάκη; Ο Σαμαράς. Ποιος τον στήριξε σταθερά για Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας; Ο Σαμαράς. Ποιος έτρεχε σ’ όλη τη χώρα, όπως σωστά είπατε, όλη αυτή την περίοδο; Ο Σαμαράς. Όχι για τον ίδιο, για την παράταξη. Λέτε μήπως έχω εγώ κάποιο γινάτι επειδή δεν με πρότεινε για Πρόεδρο της Δημοκρατίας;».

Επίθεση σε Ντόρα

Σφοδρή ήταν η επίθεσή του και κατά της Ντόρας Μπακογιάννη λέγοντας: «Η Ντόρα είναι διαρκώς απογοητευμένη από τότε που έχασε την εσωκομματική κόντρα. Μήπως θυμάται η κυρία Μπακογιάννη, ποιος απάλλαξε τον κύριο Τσίπρα από την προανακριτική για την Novartis; Για την υπόθεση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών; Η παράταξη δεν έχει ανάγκη από φωνές αλαζονικές, αλλά από συνέπεια και σοβαρότητα».

Μίλησε για μετάλλαξη της ΝΔ σε «υβρίδιο Σημιτικού ΠΑΣΟΚ». «Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι ότι ο Σαμαράς δεν χωνεύει τον έναν ή τον άλλον ή τον Μητσοτάκη. Το πρόβλημα είναι ότι ο Μητσοτάκης δεν χωνεύει τη δεξιά, την κεντροδεξιά, ούτε και την ιστορία ούτε και τη βάση της Νέας Δημοκρατίας. Γι’ αυτό και την έχει μετατρέψει σε ένα υβρίδιο Σημιτικού ΠΑΣΟΚ με μπλε χρώμα. Η διαφορά επομένως του Σαμαρά με τον Μητσοτάκη δεν είναι προσωπική. Είναι πολιτική και αξιακή. Ο Σαμαράς, με δύο κουβέντες, δεν έχει κανένα γινάτι. Άλλοι φαίνεται ότι πάσχουν από εφιάλτες».

Παράλληλαάφησε ορθάνοικτο το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός νέου κόμματος χωρίς να προσδιορίσει το χρόνο. «Γνωρίζω τι λέγεται. Έχω μέσα μου την αίσθηση του εθνικού καθήκοντος. Σταθμίζω την όλη κατάσταση. Παρακολουθω τα πάντα. Θα κρίνω με ψυχραιμία. Και όταν λάβω τις αποφάσεις μου θα τις εξηγήσω καθαρά και ξάστερα στον μόνο μου σύμμαχο, τον ελληνικό λαό», είπε χαρακτηριστικά.

Οι γνωρίζοντες τη δεξιά παράταξη εκτιμούν ότι ο πρώην πρωθυπουργός θεωρεί ότι ακόμα δεν έχουν ωριμάσει οι συνθήκες στο εσωτερικό της ΝΔ προκειμένου να προχωρήσει σε ανακοινώσεις και δεν επιθυμεί να χάσει το πλεονέκτημα του αιφνιδιασμού 18 μήνες πριν από τις εκλογές.

Ο κ. Σαμαράς φρόντισε πάντως να δώσει το πολιτικό περίγραμμα των προθέσεών του λέγοντας ότι η κοινωνία είναι απογοητευμένη από τα σημερινά πολιτικά κόμματα και σπεύδοντας να διευκρινίσει ότι δεν έχει σχέση με συμφέροντα:

«Προσωπικά δεν έχω σχέσεις με κανένα είδους συμφέρον. Αντισυστημική θέση είναι η εντιμότητα και η σταθερότητα. Πιστεύω στην επιχειρηματικότητα, στην ελεύθερη οικονομία, το κέρδος, τον υγιή ανταγωνισμό, την φιλελεύθερη πολιτική, αλλά όχι στο μονοποπωλειακό σύστημα».

Η χθεσινή του συνέντευξη ήταν όπως εκτιμούν αρκετοί πολιτικοί αναλυτές μία συνολική πολιτική πλατφόρμα με αμιγώς εθνικο-πατριωτικό πρόσημο.

«Έχω όμως μέσα μου και την αίσθηση του εθνικού καθήκοντος. Η χώρα έχει ανάγκη από νέα αρχή, από εντιμότητα, από ηγεσία αποφασισμένη, έτοιμη για ρήξεις, έτοιμη για μάχες ρήξη και όχι διαχείριση» ήταν τα λόγια που χρησιμοποίησε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στις σχέσεις του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ:

«Έχω σχέσεις με πρόσωπα του επιτελείου Τραμπ. Δεν τον ξέρω τον ίδιο, λειτουργεί έξω από συμβατικά πλαίσια. Επανέφερε αξία υδρογονανθράκων. Επιχείρησε θωράκιση συνόρων χώρας του από λαθρομετανάστευση. Παίρνει πρωτοβουλίες όπως για τη Λωρίδα της Γάζας. Σε επίπεδο ιδεών έχουμε συναντίληψη για μια σειρά θεμάτων όπως το μεταναστευτικό».

Σιγή ασυρμάτου από το Μέγαρο Μαξίμου

Από την πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια αντίδραση στα λεγόμενα του κ. Αντώνη Σαμαρά. Προφανώς τα όσα είπε δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία για το περιβάλλον του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όμως ο σημερινός πρωθυπουργός δεν έχει αποφασίσει πώς θα απαντήσει, ούτε το timing που θα επιλέξει για να κάνει κάτι τέτοιο. Από το Μέγαρο Μαξίμου μένουν προσώρας στο «ουδέν σχόλιο», είναι όμως σίγουρο ότι αργά ή γρήγορα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα περάσει στην αντεπίθεση με δημόσια τοποθέτησή του. Άλλωστε ο κ. Μητσοτάκης σε ανύποπτο χρόνο έχει δηλώσει ότι δεν επιδιώκει ακραίες συγκρούσεις, αλλά δεν θα αφήνει τίποτα να πέφτει κάτω…

Ο πρώτος βουλευτής της ΝΔ που επέλεξε να περάσει στην αντεπίθεση κατά του Αντώνη Σαμαρά ήταν ο κ. Μακάριος Λαζαρίδης κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της γαλάζιας παράταξης ο οποίος με ανάρτησή του χθες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε:

«Τα ίδια φθαρμένα επιχειρήματα, με τον ίδιο γνώριμο και κουραστικό τρόπο, επέλεξε να τονίσει εκ νέου ο @samaras_antonis, στην τηλεοπτική του συνέντευξη στον @ANT1TV.

Δυστυχώς αποφάσισε και πάλι να στραφεί εμμονικά και αδικαιολόγητα εναντίον της @neademokratia και του @kmitsotakis, φτάνοντας μάλιστα και σε προσωπικές επιθέσεις προς αυτόν.

Δυστυχώς, δεν ακούσαμε καμία νέα ιδέα, κανένα όραμα, καμία πρόταση για το πώς η χώρα μπορεί να προχωρήσει μπροστά.

Η μόνη πολιτική δύναμη που διαθέτει σχέδιο, σταθερότητα και ικανότητα να δίνει λύσεις στα πραγματικά προβλήματα των Ελλήνων είναι η Νέα Δημοκρατία, υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη».

