Επίδομα 250 ευρώ: Ανατροπή με την ημερομηνία πληρωμής - Πότε θα μπουν τα χρήματα

Νωρίτερα από το προβλεπόμενο θα καταβληθεί φέτος το ετήσιο επίδομα των 250 ευρώ σε περίπου 1,4 εκατομμύρια συνταξιούχους που πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Η πληρωμή αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 28 Νοεμβρίου, αντί της 30ής Νοεμβρίου που είχε αρχικά ανακοινωθεί.

Η οικονομική ενίσχυση αφορά συνταξιούχους ηλικίας άνω των 65 ετών, με:

ετήσιο εισόδημα έως 14.000 ευρώ και

και περιουσία έως 200.000 ευρώ,

στην περίπτωση που είναι άγαμοι.

Για έγγαμους ή όσους βρίσκονται σε σύμφωνο συμβίωσης, τα όρια αυξάνονται σε 26.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα και 300.000 ευρώ περιουσία.

Δικαιούχοι του επιδόματος είναι επίσης:

οι ανασφάλιστοι υπερήλικοι άνω των 67 ετών που δεν έχουν συμπληρώσει τα απαιτούμενα ένσημα,

άνω των 67 ετών που δεν έχουν συμπληρώσει τα απαιτούμενα ένσημα, καθώς και όσοι λαμβάνουν αναπηρικά επιδόματα μέσω ΟΠΕΚΑ ή e-ΕΦΚΑ, εφόσον έχουν περάσει επιτυχώς την προβλεπόμενη αξιολόγηση.

Η ενίσχυση των 250 ευρώ αποτελεί ένα πρόσθετο μέτρο στήριξης για τους χαμηλοσυνταξιούχους και τα άτομα με αναπηρία, ενόψει της αυξημένης πίεσης στο κόστος διαβίωσης.