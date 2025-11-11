Μητσοτάκης: Όλα όσα έγιναν στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Ροδόπη μέσα από ένα βίντεο 25 λεπτών

Την Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025, ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε την Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, όπου τον υποδέχθηκε ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κ. Χριστόδουλος Τοψίδης. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, τονίστηκε η σημασία της ενίσχυσης της Περιφέρειας και των τοπικών κοινωνιών μέσω στρατηγικών αναπτυξιακών παρεμβάσεων και έργων υποδομής. Ο Περιφερειάρχης ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό για το ενδιαφέρον και την υποστήριξη της κυβέρνησης, παρουσιάζοντας το ολοκληρωμένο σχέδιο της διοίκησής του για την περιοχή, με έμφαση σε έργα, προτεραιότητες και μελλοντικό σχεδιασμό.

Στην αποστολή συμμετείχαν επίσης ο Υπουργός Ανάπτυξης, κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, κ. Αθανάσιος Κοντογιώργης, ο Υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης) κ. Κώστας Γκιουλέκας και ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κώστας Σκρέκας.

Δείτε βίντεο από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού:

Η περιοδεία ξεκίνησε από τη Μαρώνεια, όπου ο Πρωθυπουργός επισήμανε τη σημασία τουριστικής αξιοποίησης της περιοχής, με την κατασκευή μαρίνας στον Δήμο Μαρωνείας – Σαπών και τη σύνδεση της Μαρώνειας με το παραλιακό μέτωπο του Έβρου. Η νέα παραλιακή οδός Μαρώνειας – παραλίας Πετρωτών – ορίων Ν. Έβρου, έργο προϋπολογισμού περίπου 10 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια ΑΜΘ, αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τον τουρισμό, ενώ περνάει μέσα από περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, όπως το Αρχαίο Θέατρο Μαρώνειας, που επίσης αναβαθμίζεται με πόρους του ΕΣΠΑ.

Ο Περιφερειάρχης ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό για τον συνολικό σχεδιασμό της διοίκησης, περιλαμβάνοντας την παραλιακή οδό Μαρώνειας – Ιμέρου, προτάσεις για βελτίωση της επαρχιακής οδού Ιμέρου – Φαναρίου, και τη μελέτη για βιώσιμη αξιοποίηση του σπηλαίου Μαρώνειας. Ακολούθησε ξενάγηση στο Αρχοντικό Ταβανιώτη.

Στη Βιομηχανική Περιοχή Κομοτηνής, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τον νέο Σταθμό Συμπίεσης Φυσικού Αερίου της ΔΕΣΦΑ. Ο Περιφερειάρχης Τοψίδης επισήμανε ότι η επίσκεψη αποδεικνύει πως η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη βρίσκεται στο επίκεντρο της εθνικής ενεργειακής στρατηγικής και ότι ο Σταθμός αποτελεί κρίκο σε μια αλυσίδα έργων που μετατρέπουν την Περιφέρεια σε ενεργειακό κόμβο και βιομηχανικό κέντρο.

Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε την εταιρεία Interplast, μια καινοτόμο επιχείρηση που αξιοποιεί πόρους της Περιφέρειας ΑΜΘ για την παραγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η εταιρεία έχει επίσης υποβάλει δύο προτάσεις για χρηματοδοτική ενίσχυση στον τομέα της εξωστρέφειας και της καινοτομίας.

Στην Κομοτηνή, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τον Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, όπου τον υποδέχθηκε ο Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων, το Μουσικό Σχολείο για συνομιλία με μαθητές και εκπαιδευτικούς και την Τσανάκλειο Σχολή, όπου ξεναγήθηκε στο Μουσείο Καραθεοδωρή.

Η περιοδεία ολοκληρώθηκε στο εργοτάξιο του Νέου Νοσοκομείου Κομοτηνής, δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, το οποίο υποστηρίζεται από την Περιφέρεια ΑΜΘ με έργα οδοποιίας και υποδομών συνολικού προϋπολογισμού άνω των 5,5 εκατ. ευρώ.

Στις επαφές του με τον Πρωθυπουργό, τον Περιφερειάρχη συνόδευαν ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ροδόπης κ. Εμμανουήλ Ταπατζάς και ο Αντιπεριφερειάρχης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού κ. Νίκος Ευκαρπίδης.

