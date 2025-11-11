Μαραθώνιος: «Για πρώτη φορά ένας πρωθυπουργός ενδιαφέρθηκε να ακούσει προσωπικές ιστορίες»

Η ανάρτηση του προπονητή και δρομέα Γρηγόρη Σκουλαρίκη με αφορμή τη συνάντηση που είχαν μέλη της δρομικής κοινότητας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Επιμέλεια - Μιλτιάδης Τσεκούρας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με μέλη της δρομικής κοινότητας

Ο Γρηγόρης Σκουλαρίκης, προπονητής και δρομέας με ανάρτησή του αναφέρθηκε στη συνάντηση που είχε με τον πρωθυπουργό Κυριάκου Μητσοτάκη πριν από λίγες ημέρες ενόψει του κλασικού Μαραθωνίου.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενόψει του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας, συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με μέλη της δρομικής κοινότητας, που μέσα από την άσκηση και τους αγώνες αντοχής έχουν καταφέρει να πετύχουν τον δικό τους, προσωπικό «άθλο», ξεπερνώντας προκλήσεις και δημιουργώντας θετικά πρότυπα για την κοινωνία.

Ο Γρηγόρης Σκουλαρίκης, προπονητής και δρομέας από ένστικτο όπως είπε, διηγήθηκε πως ξεκίνησε να τρέχει με την κόρη του «για την ευαισθητοποίηση για το σύνδρομο down, να βοηθήσουμε όλα τα παιδιά με αναπηρίες να είναι εκεί έξω. Έπαιρνα πάρα πολλά μηνύματα, και πριν και μετά τον αγώνα, από γονείς και φίλους γονέων που είχαν παιδιά με αναπηρία και πραγματικά με λύπη διαπίστωνα ότι υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά τα οποία λόγω της προκατάληψης μένουν μέσα στο σπίτι, ίσως και για λόγους υποδομών, μαζί. Όλη αυτή η ιστορία, θεωρώ, βοήθησε πάρα πολύ κόσμο να αφήσει έξω τις προκαταλήψεις, αλλά να βρει αφορμές για να βγει έξω», τόνισε.

Είπε ακόμη ότι η δημοσιότητα αλλά και η δική του ενασχόληση με τον αθλητισμό έφεραν προτάσεις για διοργανώσεις αγώνων με περισσότερες ευκαιρίες για τα άτομα με αναπηρία, ομάδες με περισσότερη ευαισθητοποίηση και υποδομές για να μπορέσουν τα άτομα με αναπηρία να τρέξουν. «Οπότε, τα τελευταία δύο-τρία χρόνια θα έλεγα ότι έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε ένα πλέγμα διοργανώσεων και ομάδων σε όλη την Ελλάδα, που δίνει ακόμα περισσότερες αφορμές στα άτομα με αναπηρία», σημείωσε ο Γρηγόρης Σκουλαρίκης.

«Για εμένα η μεγαλύτερη σημασία αυτών των δράσεων είναι η ορατότητα. Και το γεγονός πια ότι η κοινωνία έχει μια διαφορετική αντίληψη. Δεν είμαστε ακόμα εκεί που θέλουμε να είμαστε ως προς τις προκαταλήψεις και ως προς τη συμπερίληψη, αλλά έχω σαφώς την αίσθηση ότι βαδίζουμε στη σωστή κατεύθυνση», παρενέβη ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το «ευχαριστώ» στον Πρωθυπουργό

Στην ανάρτησή του ο Γρηγόρης Σκουλαρίκης σημειώνει: «Ανάμεσα στην τρέχουσες (κυριολεκτικά και μεταφορικά) υποχρεώσεις και δραστηριότητες της εβδομάδας του Μαραθωνίου, είχα την τιμή να προσκληθώ μαζί με άλλους συναθλητές Μαραθωνοδρόμους στο Μέγαρο Μαξίμου για να συναντηθούμε με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, προκειμένου να μοιραστούμε ο καθένας από την πλευρά του την ιστορία του στο τρέξιμο με αφορμή βεβαίως τον Μαραθώνιο της Αθήνας.

Πέρα από κομματικές προτιμήσεις και ιδεολογικές ταυτότητες, θεωρώ πολύ σημαντικό που ένας ΠΘ της χώρας για πρώτη φορά ενδιαφέρθηκε να ακούσει προσωπικές ιστορίες κοινωνικής έμπνευσης και συνεισφοράς, χωρίς αυτές να έχουν σχέση με πρωταθλητισμό ή με κάποια άλλη αγωνιστική διάκριση.

Είναι μια ένδειξη και μια ελπίδα, πως το τρέξιμο , σαν άθληση, τρόπος ζωής και κοινωνικής έκφρασης έχει την δύναμη όχι μόνο να επηρεάσει θετικά τις ζωές των ανθρώπων ατομικά, αλλά να μπει και στα πολιτικά γραφεία κάθε βαθμίδας επηρεάζοντας πολιτικές, αντίστοιχα σε πιο μαζικό επίπεδο.

Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό και το επιτελείο του για αυτή την ευκαιρία και κυρίως να ευχαριστήσω τους υπόλοιπους συναθλητές που είμασταν εκεί, ο καθένας με την ιστορία του και όλοι μαζί δημιουργήσαμε ένα ωραίο δρομικό κοινωνικό πλέγμα στο Μέγαρο Μαξίμου που μπορεί να αποτελέσει άλλη μια αφορμή για περισσότερες αθλητικοκοινωνικές πολιτικές».

