Με πάνω από 72.800 συμμετοχές ολοκληρώθηκε ο 42ος Μαραθώνιος της Αθήνας, ο Αυθεντικός

Μεγάλος Χορηγός του ΣΕΓΑΣ η COSMOTE TELEKOM

Με πάνω από 72.800 συμμετοχές ολοκληρώθηκε ο 42ος Μαραθώνιος της Αθήνας, ο Αυθεντικός

 Στιγμιότυπα από τον 42ο Μαραθώνιο της Αθήνας, τον Αυθεντικό

Με μεγάλη επιτυχία και με πάνω από 72.800 συμμετοχές από όλο τον κόσμο ολοκληρώθηκε ο 42ος Μαραθώνιος της Αθήνας, ο Αυθεντικός, τον οποίο στήριξε ως Μεγάλος Χορηγός του ΣΕΓΑΣ η COSMOTE TELEKOM. Μεγάλη απήχηση είχε και ο Αγώνας Δρόμου 5χλμ COSMOTE TELEKOM, ο οποίος μεταδόθηκε -για πρώτη φορά- ζωντανά και αποκλειστικά από την COSMOTE TV με 15 κάμερες, γερανούς, drone τόσο στην εκκίνηση και στον τερματισμό, όσο και κατά μήκος της διαδρομής, αλλά και με πλούσιο δημοσιογραφικό ρεπορτάζ και δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Χιλιάδες θεατές και δρομείς προσέλκυσαν, επίσης, ο Αγώνας Παιδιών 1.200μ COSMOTE TELEKOM, αλλά και ο Αγώνας Special Olympics Hellas 1.200μ COSMOTE TELEKOM.

photo2.jpg

Στιγμιότυπα από τον 42ο Μαραθώνιο της Αθήνας, τον Αυθεντικό

«Με μεγάλη μας χαρά και τιμή στηρίζουμε τον 42ο Μαραθώνιο της Αθήνας, τον Αυθεντικό, ένα παγκόσμιο αθλητικό γεγονός συνώνυμο με την ιστορία μας. Ένας σπουδαίος αγώνας που χάρισε μοναδικές στιγμές σε δρομείς και θεατές. Μέσα από αυτή τη μεγάλη γιορτή του αθλητισμού, στην COSMOTE TELEKOM αποδεικνύουμε έμπρακτα τη στρατηγική μας δέσμευση να στηρίζουμε τον αθλητισμό και τα ιδεώδη που πρεσβεύει», δήλωσε η κα Λιάνα Μόσχου, Διευθύντρια Marketing Communications Strategy Ομίλου ΟΤΕ.

photo3.jpg

Η ομάδα της COSMOTE TELEKOM

«Ο Μαραθώνιος της Αθήνας, ο Αυθεντικός, συνεχίζει να αποτελεί ένα παγκόσμιο αθλητικό γεγονός με τεράστια απήχηση, αναδεικνύοντας την ιστορία, τις αξίες και το πνεύμα του ευ αγωνίζεσθαι. Ως ΣΕΓΑΣ, είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για τη φετινή διοργάνωση και για τη συνεργασία μας με χορηγούς που μοιράζονται το ίδιο όραμα για την ανάπτυξη του αθλητισμού, όπως η COSMOTE TELEKOM. Μαζί, ενισχύουμε τον θεσμό και προσφέρουμε μια μοναδική εμπειρία σε δρομείς και θεατές από όλο τον κόσμο», δήλωσε ο κ. Κώστας Κεντέρης, Αντιπρόεδρος και Chief of Marketing & Sponsorship του ΣΕΓΑΣ.

photo4.jpg

Στιγμιότυπα από τον 42ο Μαραθώνιο της Αθήνας, τον Αυθεντικό

Κατά το δρομικό διήμερο 8-9 Νοεμβρίου η COSMOTE TELEKOM έδινε ρυθμό και ενέργεια στους δρομείς και τους θεατές μέσα από ένα σύνολο κρουστών, πνευστών και χορευτών, με την καλλιτεχνική ομάδα της Artventure Productions με 22 καλλιτέχνες, υπό τη διεύθυνση του κ. Πέτρου Κούρτη, αλλά και με DJ sets. H Cheering Team COSMOTE TELEKOM μαζί με εθελοντές της εταιρείας εμψύχωναν τους δρομείς με χαμόγελα και καλή διάθεση σε όλη τη διαδρομή, δημιουργώντας μία μοναδική ατμόσφαιρα και μια αξέχαστη εμπειρία για όλους.

photo5.jpg

Στιγμιότυπα από τον 42ο Μαραθώνιο της Αθήνας, τον Αυθεντικό

Στο Sponsors Village, το περίπτερο της COSMOTE TELEKOM υποδέχτηκε χιλιάδες δρομείς και επισκέπτες με εκπλήξεις και μοναδικά δώρα, καθώς μπορούσαν, μεταξύ άλλων, να φωτογραφηθούν και να δημιουργήσουν το δικό τους προσωποποιημένο αναμνηστικό με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ). Επίσης, στο COSMOTE TELEKOM Recharge Lounge στο Ζάππειο, οι δρομείς μπορούσαν μετά τον αγώνα να χαλαρώσουν, να «φορτίσουν» τον οργανισμό τους με ενεργειακά σνακς, αλλά και τα κινητά τους.

photo6.jpg

Στιγμιότυπα από τον 42ο Μαραθώνιο της Αθήνας, τον Αυθεντικό

Πάνω από 1.800 εργαζόμενοι της COSMOTE TELEKOM έτρεξαν για καλό σκοπό

Συμμετέχοντας πιο μαζικά από ποτέ, περισσότεροι από 1.800 δρομείς-εργαζόμενοι της COSMOTE TELEKOM έτρεξαν και φέτος στον Μαραθώνιο της Αθήνας, τον Αυθεντικό, συμβάλλοντας σε μια από τις μεγαλύτερες εταιρικές συμμετοχές. Για άλλη μια χρονιά, οι εργαζόμενοι της COSMOTE TELEKOM έστειλαν το μήνυμα «Τρέχουμε για το καλό» προβάλλοντας τις αξίες της προσφοράς και της ευγενούς άμιλλας. Ειδικότερα, φέτος η εταιρεία επιβράβευσε τη συμμετοχή κάθε εργαζομένου της, συμβάλλοντας οικονομικά στο έργο της αστικής μη κερδοσκοπικής κοινωνικής επιχείρησης ΕΝΑΛΕΙΑ. Για κάθε δρομέα, επιδότησε τη συλλογή 5 κιλών πλαστικών από τις ελληνικές θάλασσες και δυσπρόσιτες ακτές, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας COSMOTE BLUE. Το πλαστικό που συλλέγεται εντάσσεται στην κυκλική οικονομία, μέσω της ανακύκλωσης ή και της μετατροπής του σε νέα προϊόντα.

Στην αυθεντική διαδρομή από τον Μαραθώνα έως το Καλλιμάρμαρο, αλλά και στην διαδρομή των 10 χλμ. ΟΠΑΠ, δρομείς της COSMOTE TELEKOM έτρεξαν μαζί με τους αθλητές με νευρομυϊκές παθήσεις της MDA Hellas, σπρώχνοντας τα αναπηρικά τους αμαξίδια και στέλνοντας το δικό τους μήνυμα αλληλεγγύης.

Στην ομάδα των μαραθωνοδρόμων, συμμετείχε και η «Running Team» εργαζομένων, για τους οποίους η COSMOTE TELEKOM οργανώνει συστηματικές προπονήσεις και πρόγραμμα άσκησης καθ΄ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Σχόλια

