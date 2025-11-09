Οι νικητές του Μαραθωνίου στο Newsbomb: «Όλα μπορούμε να τα καταφέρουμε, προχωράμε στα επόμενα»

Μετά τον τερματισμό του 42ου Αυθεντικού Μαραθώνιου της Αθήνας, οι Έλληνες δρομείς μίλησαν στο Newsbomb για τις εμπειρίες, τις δυσκολίες αλλά και τη συγκίνηση που τους κατέκλυσε κατά τη διάρκεια της διαδρομής από τον Μαραθώνα έως το Καλλιμάρμαρο.

Μετά τον τερματισμό του 42ου Αυθεντικού Μαραθώνιου της Αθήνας, οι Έλληνες δρομείς μίλησαν στο Newsbomb για τις εμπειρίες, τις δυσκολίες αλλά και τη συγκίνηση που τους κατέκλυσε κατά τη διάρκεια της διαδρομής από τον Μαραθώνα έως το Καλλιμάρμαρο.

Ο Παναγιώτης Καραΐσκος, πρώτος Έλληνας που τερμάτισε με χρόνο 2:20:08, περιέγραψε τη χαρά και την ικανοποίησή του: «Είμαι πολύ χαρούμενος και ικανοποιημένος, έκανα στοχευμένη προετοιμασία έξι μήνες. Η προετοιμασία δεν σταματάει όλο το χρόνο γιατί ασχολούμαι με τους μαραθώνιους και το τρέξιμο. Όλα μπορούμε να τα καταφέρουμε αρκεί να το θέλουμε και να το αγαπάμε», δήλωσε.

O Παναγιώτης Καραΐσκος

Δεύτερος ήρθε ο Κώστας Σταμούλης και τρίτος ο περσινός νικητής Χαράλαμπος Πιτσώλης, με τον Καραΐσκο να περιμένει συγκινημένος τον συναθλητή του στον τερματισμό για να τον χειροκροτήσει, όπως είχε κάνει και πέρυσι.

Στις γυναίκες, η Ματίνα Νούλα του Ν.Γ.Σ. Ηρακλής τερμάτισε πρώτη, μοιράζοντας συγκίνηση και χαρά μετά τον αγώνα.

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, ήθελα πολύ να κάνω ένα ατομικό ρεκόρ, τα κατάφερα, το έκανα. Οι συνθήκες ήταν λίγο δύσκολες, πήγαν όλα καλά, είμαι πολύ χαρούμενη και συγκινημένη. Ήθελα πολύ την πρώτη θέση, τώρα προχωράμε στα επόμενα», ανέφερε στο Newsbomb.

Η αθλήτρια ολοκλήρωσε τον αγώνα με χρόνο 2:39:27, αποδεικνύοντας ότι η σκληρή προπόνηση και η επιμονή φέρνουν αποτέλεσμα, ενώ ήδη σκέφτεται τα επόμενα αγωνιστικά της βήματα.

Δείτε τη στιγμή που η Ματίνα Νούλα τερματίζει και μπαίνει στο Καλλιμάρμαρο:

Οι συνθήκες για τους δρομείς ήταν απαιτητικές, καθώς η ζέστη και η υγρασία δυσκόλεψαν τη διαδρομή, αλλά οι Έλληνες αθλητές τόνισαν ότι η εμπειρία και το συναίσθημα του τερματισμού στο Καλλιμάρμαρο αξίζουν κάθε προσπάθεια. Η συμμετοχή τους και οι δηλώσεις τους απέδειξαν για ακόμη μία φορά ότι η θέληση, η αγάπη για το τρέξιμο και η σκληρή δουλειά φέρνουν καρπούς και μοναδικές στιγμές στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας.

Tι δήλωσαν οι δρομείς στο Newsbomb - «Όταν μπαίνεις στο Καλλιμάρμαρο παίρνεις τα ρέστα σου»

Λίγο μετά το τέλος του Μαραθώνιου ορισμένοι από τους συμμετέχοντες μίλησαν στην κάμερα του Newsbomb τον Σωτήρη Σκουλούδη και τον Χάρη Γκίκα για τη μοναδική εμπειρία του Μαραθωνίου, τις δυσκολίες, αλλά και τα συναισθήματα που τους κατακλύζουν κάθε φορά που περνούν τη γραμμή του τερματισμού.

«Δεν πέτυχα ακριβώς το στόχο που ήθελα, αλλά σημασία έχει η διαδρομή και η προετοιμασία. Ο καθένας έχει διαφορετικούς λόγους που τρέχει, ο καθένας έχει τον δικό του», ανέφερε ένας από τους δρομείς.

«Υπερήφανοι γονείς, χωρίς αυτούς δεν γίνεται τίποτα. Είναι η δεύτερη φορά που τρέχω, είναι δύσκολο αλλά αξίζει είναι κάτι μοναδικό», είπε συγκινημένος ένας αθλητής μετά τον τερματισμό του.

«Ο άντρας μου έτρεχε, έγραψα ένα πανό και τον περίμενα. Του έγραψα επιμονή, γιατί χρειάζεται για να το πετύχεις αυτό. Τον υποστηρίξαμε όσο μπορούμε», δήλωσε μια από τις υποστηρίκτριες στον τερματισμό.

«Τερματίσαμε! Ο καιρός δεν βοήθησε, είχε υγρασία και ζέστη. Το κάνουμε κάθε χρόνο. Αν κάποιος θέλει να γίνει μαραθωνοδρόμος, να το κάνει αλλά να προπονηθεί σωστά, για να το κάνει με υγεία. Οι τρεις μήνες που αφιερώνεις για τη διαδρομή, όταν μπαίνεις στο Καλλιμάρμαρο παίρνεις τα ρέστα σου», τόνισε άλλος συμμετέχων.

«Υπέροχη διοργάνωση, να είμαστε καλά, δίνουμε το καλό παράδειγμα και στα παιδιά. Το συναίσθημα είναι πολύ καλό, όπως κάθε χρόνο», ανέφερε ένας ακόμη δρομέας.

«Έχω τερματίσει πολλές φορές. Έκανα 2:21, καλό ρεκόρ για εμένα. Να είμαστε καλά και του χρόνου», πρόσθεσε έμπειρος μαραθωνοδρόμος.

Διαβάστε επίσης