Μαραθώνιος Αθήνας 2025: Νικητές και συμμετέχοντες μοιράζονται τις εντυπώσεις τους στο Newsbomb

Ρεπορτάζ: Σωτήρης Σκουλούδης, Χάρης Γκίκας

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε ο 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας, γεμίζοντας τους δρόμους από τον Μαραθώνα έως το Καλλιμάρμαρο με χιλιάδες δρομείς, χαμόγελα, συγκίνηση και δυνατά συναισθήματα.

Ο Παναγιώτης Καραΐσκος ήταν ο πρώτος Έλληνας που τερμάτισε στο Καλλιμάρμαρο, καλύπτοντας την απόσταση των 42.195 μέτρων σε 2:20:08.

Δεύτερος Έλληνας αναδείχθηκε ο Κώστας Σταμούλης, ενώ τρίτος ήταν ο περσινός νικητής Χαράλαμπος Πιτσώλης. Ο Καραΐσκος μάλιστα περίμενε τον συναθλητή του στον τερματισμό για να τον αποθεώσει, όπως είχε κάνει και εκείνος πέρυσι, σε μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές του αγώνα.

Στις γυναίκες, η Σταματίνα Νούλα του Ν.Γ.Σ. Ηρακλής τερμάτισε πρώτη, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της φόρμα.

Νικητής του αγώνα αναδείχθηκε ο Κενυάτης Έντουιν Κίπροπ Κίπτο, με χρόνο 2:10:34, σημειώνοντας νέο ρεκόρ διαδρομής. «Θέλω να ευχαριστήσω τους διοργανωτές που με κάλεσαν. Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου. Δεν ήμουν καλά προετοιμασμένος, δεν περίμενα να κάνω το ρεκόρ. Πίεσα πάρα πολύ και τα κατάφερα», δήλωσε συγκινημένος στις πρώτες δηλώσεις.

Ο Αφρικανός δρομέας αποθεώθηκε από το κοινό του Καλλιμάρμαρου, το οποίο υποδέχτηκε με θερμό χειροκρότημα όλους τους αθλητές που ολοκλήρωσαν τη διαδρομή. Δεύτερος τερμάτισε ο Κενυάτης Κιλίμο και τρίτος ο συμπατριώτης του Κιτσάνα.

Η ατμόσφαιρα στους δρόμους της Αθήνας ήταν φαντασμαγορική, καθώς χιλιάδες δρομείς κάθε ηλικίας και εμπειρίας ξεκίνησαν από τον Μαραθώνα και κατευθύνθηκαν προς το Καλλιμάρμαρο.

Οι θεατές, οι εθελοντές και οι διοργανωτές δημιούργησαν ένα εντυπωσιακό σκηνικό γεμάτο ενέργεια και ζεστασιά, χειροκροτώντας και ενθαρρύνοντας κάθε συμμετέχοντα στην προσπάθειά του. Η διαδρομή συνδύαζε ιστορικά μνημεία και μοναδικά τοπία, κάνοντας την εμπειρία όχι μόνο αθλητική αλλά και πολιτιστική.

Τι δήλωσαν οι δρομείς στο Newsbomb

Ορισμένοι από τους συμμετέχοντες μίλησαν στην κάμερα του Newsbomb για τη μοναδική εμπειρία του Μαραθωνίου, τις δυσκολίες, αλλά και τα συναισθήματα που τους κατακλύζουν κάθε φορά που περνούν τη γραμμή του τερματισμού.

«Δεν πέτυχα ακριβώς το στόχο που ήθελα, αλλά σημασία έχει η διαδρομή και η προετοιμασία. Ο καθένας έχει διαφορετικούς λόγους που τρέχει, ο καθένας έχει τον δικό του», ανέφερε ένας από τους δρομείς.

«Υπερήφανοι γονείς, χωρίς αυτούς δεν γίνεται τίποτα. Είναι η δεύτερη φορά που τρέχω, είναι δύσκολο αλλά αξίζει είναι κάτι μοναδικό», είπε συγκινημένος ένας αθλητής μετά τον τερματισμό του.

«Ο άντρας μου έτρεχε, έγραψα ένα πανό και τον περίμενα. Του έγραψα επιμονή, γιατί χρειάζεται για να το πετύχεις αυτό. Τον υποστηρίξαμε όσο μπορούμε», δήλωσε μια από τις υποστηρίκτριες στον τερματισμό.

«Τερματίσαμε! Ο καιρός δεν βοήθησε, είχε υγρασία και ζέστη. Το κάνουμε κάθε χρόνο. Αν κάποιος θέλει να γίνει μαραθωνοδρόμος, να το κάνει αλλά να προπονηθεί σωστά, για να το κάνει με υγεία. Οι τρεις μήνες που αφιερώνεις για τη διαδρομή, όταν μπαίνεις στο Καλλιμάρμαρο παίρνεις τα ρέστα σου», τόνισε άλλος συμμετέχων.

«Υπέροχη διοργάνωση, να είμαστε καλά, δίνουμε το καλό παράδειγμα και στα παιδιά. Το συναίσθημα είναι πολύ καλό, όπως κάθε χρόνο», ανέφερε ένας ακόμη δρομέας.

«Έχω τερματίσει πολλές φορές. Έκανα 2:21, καλό ρεκόρ για εμένα. Να είμαστε καλά και του χρόνου», πρόσθεσε έμπειρος μαραθωνοδρόμος.

Διαβάστε επίσης