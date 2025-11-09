42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας: Πανελλήνιο ρεκόρ από Μαρινάκου στα 10χλμ.

Έσπασε τα κοντέρ η αθλήτρια του Παναθηναϊκού στα 10χλμ του Αυθεντικού Μαραθωνίου.

Αναστασία Μαρινάκου
Η αθλήτρια του Παναθηναϊκού πραγματοποίησε εξαιρετική κούρσα
Δύο ρεκόρ αγώνων και ένα πανελλήνιο έπεσαν τις πρώτες… στιγμές της δράσης της Κυριακής (09/11) στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας. Συγκεκριμένα, στα 10 χλμ. σε δημόσιο οδό, που ταυτόχρονα ήταν και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα της απόστασης, η Αναστασία Μαρινάκου (Παναθηναϊκός ΑΟ) με μια εκπληκτική κούρσα κατέρριψε το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ (33.23) και φυσικά το ρεκόρ διαδρομής (33.34) με χρόνο 33.03. Αυτή ήταν η πέμπτη νίκη της Μαρινάκου στο αγώνισμα και το τέταρτο ρεκόρ διαδρομής που πετυχαίνει στον εν λόγω αγώνα.

Η αθλήτρια, που πρόσφατα επέστρεψε στο γκρουπ του Σταύρου Καρρέ, προερχόταν από μια χρονιά με πολλές ατυχίες και τραυματισμούς, αλλά έδειξε πολύ πιο έτοιμη από τις υπόλοιπες αθλήτριες και έφτασε στη νίκη με πολύ καλό χρόνο, όχι πολύ μακριά από το ρεκόρ της εντός σταδίου που είναι 32.36.77 από το 2024.

«Ρεκόρ διαδρομής και Πανελλήνιο Ρεκόρ, δεν μπορώ να το πιστέψω! Δεν το έχω συνειδητοποιήσει. Όχι τόσο για τη νίκη, όσο για την επίδοση.

Είμαι άτυχη στην πορεία μου και τυχερή – να μην είμαι άδικη. Έρχομαι από ένα σοβαρό τραυματισμό. Δεν είχα κάνει πολύ προετοιμασία και δεν ήξερα αν μπορώ να βγάλω αυτήν την επίδοση. Οι καιρικές συνθήκες ήταν καλές, αν εξαιρέσουμε την υγρασία. Πλέον, θεωρώ ότι αυτός ο αγώνας μου ανήκει» είπε η νικήτρια.

Στη δεύτερη θέση με χρόνο 34.46 τερμάτισε η Βρετανίδα από τη Νήσο Μαν, Κρίστα Κέιν (Adidas Runners Athens) και στην τρίτη, αλλά στη δεύτερη όσον αφορά την κατάταξη του Πανελληνίου Πρωταθλήματος, η Μελίσσα Αναστασάκη (ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας) με 34.55. Στο τρίτο σκαλί του βάθρου της ελληνικής κατάταξης ανέβηκε η Νάνσυ Κοκκορού (ΑΠΚ Νεάπολης) με επίδοση 35.24.

«Μετά και τον χθεσινό αγώνα δεν μου έχει μείνει άλλη ενέργεια. Ελπίζω να αντέξω να δω τον τερματισμό του Μαραθωνίου. Η μέρα μου ήταν εκπληκτική, πέταξα οτιδήποτε αρνητικό και απόλαυσα τον αγώνα» δήλωσε η Αναστασάκη των 15 αγωνιστικών χιλιομέτρων σε λιγότερες από 14 ώρες.

Όσο για την Κοκκορού, αυτή η τρίτη θέση ήταν ό,τι καλύτερο: «Είμαι πολύ χαρούμενη. Ήταν στόχος το βάθρο. Ήξερα ότι ήμουν καλά, είχε φανεί και από την Ημιμαραθώνιο της Θεσσαλονίκης πριν από τρεις εβδομάδες. Η διαδρομή ήταν δύσκολη, είχε λίγο υγρασία που κούρασε, αλλά οι συνθήκες και η αύρα ήταν πάρα πολύ καλές.

Ο τερματισμός στο Καλλιμάρμαρο είναι κάτι ξεχωριστό. Τερματίζω πρώτη φορά, ελπίζω κάποια στιγμή και στο Μαραθώνιο. Η επίδοση μου θεωρώ ότι είναι ικανοποιητική για την περίοδο. Είμαστε ακόμη στο Νοέμβριο και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 10 χλμ. εντός σταδίου θα είναι τον Απρίλιο, οπότε θεωρώ ότι θα τρέξω ακόμα καλύτερα».

Στο μεταξύ, ο Παναγιώτης Πετρουλάκης επιβεβαίωσε την εξαιρετική κατάσταση, στην οποία βρίσκεται το τελευταίο διάστημα. Μετά το πανελλήνιο ρεκόρ 29.34 στα Τρίκαλα, στον τελικό της σειράς Run Greece, στο 10άρι της Αθήνας ο αθλητής του Γιώργου Ζώρζου και του ΓΑΣ Ιλισσός υπερασπίστηκε τον τίτλο του και πήρε και το ρεκόρ διαδρομής με επίδοση 30.03, χρόνος καλύτερος από το 30.08 του Μάριου Αναγνώστου από το 2022.

Όπως και στις γυναίκες, στη δεύτερη θέση του αγώνα δεν τερμάτισε Έλληνας, αλλά ο Γερμανός Μάριους Αμπέλε με χρόνο 30.48. Το αργυρό μετάλλιο στην ελληνική κατάταξη και χάλκινο στο σύνολο κατέκτησε ο Γιώργος Τάσσης (ΓΣ Σπαρτιατικός) με 31.16, ενώ τρίτος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ήταν ο Σέργιος Διακοστεφανής (ΓΣ Αμαρουσίου) με επίδοση 31.21. Ο αθλητής, όπως και η Μελίσσα Αναστασάκη, ανέβηκε στο βάθρο για δεύτερη φορά σε λίγες ώρες, καθώς ήταν τρίτος και στα 5 χλμ. στον αγώνα του Σαββάτου.

«Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος» ήταν τα πρώτα λόγια του Πετρουλάκη μετά τη νίκη του. «Ήθελα να κάνω έναν χρόνο κάτω από 30 λεπτά. Βέβαια, είχα και στο νου μου ότι -αν δεν ήμουν τόσο καλά- μπορούσα να κάνω νέο ρεκόρ διαδρομής και χαίρομαι που το κατέρριψα.

Οι συνθήκες μάς δυσκόλεψαν, είχε αρκετή υγρασία είναι η αλήθεια. Πήγα και λίγο γρήγορα στην πρώτη ανηφόρα και "χρεώθηκα", αλλά κατά τα άλλα μπόρεσα και έβγαλα αυτή την επίδοση. Στη συνέχεια, θα κάνω ένα πέρασμα από τον κλειστό στίβο. Έχω τώρα και τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις για λίγες μέρες και μετά ξεκινάμε προετοιμασία για τον ανοιχτό».

Για το αν θα ανέβει σε απόσταση με ακόμα περισσότερα χιλιόμετρα, πρόσθεσε: «Μέχρι το 10άρι. Είμαι μικρός ακόμα. Και αργότερα, σε 5-6 χρόνια, ίσως να το γυρίσουμε και στα μαραθώνιο, θα δούμε...».

Με λιγοστές δυνάμεις τερμάτισε ο Γιώργος Τάσσης, παρ' όλα αυτά ήταν δεύτερος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα: «Είχα μία ενόχληση στα τελευταία δύο χιλιόμετρα, κάποια σύσπαση στη γάμπα. Δεν μπορούσα να κάνω την κούρσα που ήθελα. Αισθανόμουν λίγο κουρασμένος μετά το 2ο-3ο χιλιόμετρο. Υπάρχουν και αυτές οι μέρες, έτσι ο αθλητισμός.

Συνεχίζουμε. Νομίζω βήμα-βήμα επιστρέφω στο επίπεδο που θέλω να είμαι. Την άλλη βδομάδα θα πάω στην Κένυα για προετοιμασία. Στη συνέχεια της σεζόν θέλω να κάνω μια καλή κούρσα σε κάποιον καλό ημιμαραθώνιο στο εξωτερικό».

Ο τρίτος της κατάταξης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος, Σέργιος Διακοστεφανής δήλωσε: «Ξανά εδώ, τέταρτη θέση γενικής, τρίτη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Δύσκολη κούρσα, δεν σας το κρύβω, Ήμουν κουρασμένος από χθες στα 5 χλμ. και το ένιωσα μετά τα μισά της κούρσας. Ειδικά εκεί, στο 7ο-8ο χιλιόμετρο. Κατάφερα να κρατήσω τον ρυθμό μου και βγήκα τρίτος.

Είμαι πολύ ευχαριστημένος από τις εμφανίσεις μου. Όπως είπα και χθες, δεν έχω βάλει την προπόνηση που θα ήθελα, όμως βγήκε το αποτέλεσμα που ήθελα. Οι συνθήκες ήταν λίγο καλύτερες από χθες, είχε ένα ελαφρύ αεράκι και λίγη περισσότερη υγρασία, αλλά τόσο-όσο».

