Ματέο Ρέντσι: Στον 42ο Κλασικό Μαραθώνιο ο ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας

Στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας συμμετείχε την Κυριακή το πρωί ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας, Ματέο Ρέντσι, δίνοντας το παρών στη γραμμή εκκίνησης. Η παρουσία του υπογράμμισε τη βαθιά σύνδεση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας, καθώς και την ιστορική σημασία του συγκεκριμένου αγώνα.

Σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ, ο κ. Ρέντσι τόνισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην καρδιά των Ιταλών. Υπενθύμισε επίσης τη δική του πολιτική εμπειρία πριν από δέκα χρόνια, που συνδέεται στενά με τη χώρα μας, ιδιαίτερα στην περίοδο της οικονομικής κρίσης, όταν αντιμετώπισαν από κοινού τις προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των τεχνοκρατών των Βρυξελλών.

Ο πρώην πρωθυπουργός εξομολογήθηκε πως για τα 50ά του γενέθλια είχε βάλει ως στόχο να τρέξει τον Αυθεντικό Μαραθώνιο, τον οποίο χαρακτήρισε ως τον «Μεγάλο Μαραθώνιο». Για τον ίδιο, ο αγώνας αυτός δεν αποτελεί απλώς έναν αθλητικό γεγονός, αλλά συμβολίζει τη γέφυρα ανάμεσα στις αξίες του παρελθόντος και τις προσδοκίες για το μέλλον.

Λίγο πριν την εκκίνηση, ο κ. Ρέντσι παραδέχτηκε ότι δεν είναι ιδιαίτερα αθλητικός, ωστόσο εξέφρασε την ελπίδα να καταφέρει να τερματίσει τον μαραθώνιο. Μετάφρασε μάλιστα στα ελληνικά ένα «ευχαριστώ» προς τον δημοσιογράφο της ΕΡΤ, δείχνοντας τον σεβασμό και την εκτίμησή του προς την ελληνική φιλοξενία.