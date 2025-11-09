42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας: Τερμάτισε και δέχθηκε πρόταση γάμου
Μία όμορφη σκηνή έλαβε χώρα στον τερματισμό των 10 χλμ. του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας.
Συγκεκριμένα, η Νουρ Εϊγκούν από την Τουρκία είχε πάρει μέρος στο εν λόγω αγώνισμα, το οποίο ήταν το πρώτο που ξεκίνησε την Κυριακή και έπειτα από 48:30 έφτασε στο Παναθηναϊκό Στάδιο για τον τερματισμό της.
Όμως, εκεί την περίμενε μία τεράστια έκπληξη. Βλέπετε, αμέσως μετά τον τερματισμό της, η Τουρκάλα αθλήτρια δέχθηκε πρόταση γάμου από τον σύντροφό της, που την περίμενε στο σημείο.
Από την πλευρά της, η Νουρ Εϊγκούν απάντησε θετικά, φόρεσε το δαχτυλίδι που πήρε και αυτομάτως το ζευγάρι έδωσε μία από τις πιο «ζεστές» στιγμές στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας.
