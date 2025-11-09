Παναγιώτης Καραΐσκος: «Όλα μπορούμε να τα καταφέρουμε αν το θέλουμε», λέει στο Newsbomb

Ο Παναγιώτης Καραΐσκος τερμάτισε πρώτος Έλληνας στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας και μιλώντας στο Newsbomb ανέφερε ότι με τη σκληρή προπόνηση και την αφοσίωσή του «όλα μπορούμε να τα καταφέρουμε»

Παναγιώτης Καραΐσκος: «Όλα μπορούμε να τα καταφέρουμε αν το θέλουμε», λέει στο Newsbomb
Ο Παναγιώτης Καραΐσκος
Ο Παναγιώτης Καραΐσκος ήταν ο πρώτος Έλληνας που τερμάτισε στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, καλύπτοντας τα 42,195 χιλιόμετρα με χρόνο 2:20:08 και χαρίζοντας στο κοινό μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές του αγώνα.

«Eίμαι πολύ χαρούμενος και ικανοποιημένος, έκανα στοχευμένη προετοιμασία έξι μήνες. Η προετοιμασία δεν σταματάει όλο το χρόνο γιατί ασχολούμαι με τους μαραθώνιους και το τρέξιμο. Όλα μπορούμε να τα καταφέρουμε αρκεί να το θέλουμε και να το αγαπάμε», ανέφερε μετά τον τερματισμό του στο Newsbomb.

O Παναγιώτης Καραΐσκος

Δεύτερος ήρθε ο Κώστας Σταμούλης και τρίτος ο περσινός νικητής Χαράλαμπος Πιτσώλης, με τον Καραΐσκο να περιμένει συγκινημένος τον συναθλητή του στον τερματισμό για να τον χειροκροτήσει, όπως είχε κάνει και πέρυσι.

Στις γυναίκες, η Σταματίνα Νούλα του Ν.Γ.Σ. Ηρακλής τερμάτισε πρώτη, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της φόρμα.

Νικητής του αγώνα αναδείχθηκε ο Κενυάτης Έντουιν Κίπροπ Κίπτο, με χρόνο 2:10:34, σημειώνοντας νέο ρεκόρ διαδρομής. «Θέλω να ευχαριστήσω τους διοργανωτές που με κάλεσαν. Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου. Δεν ήμουν καλά προετοιμασμένος, δεν περίμενα να κάνω το ρεκόρ. Πίεσα πάρα πολύ και τα κατάφερα», δήλωσε συγκινημένος στις πρώτες δηλώσεις.

Ματίνα Νούλα: «Ήθελα πολύ την πρώτη θέση και τα κατάφερα»

Λίγη ώρα μετά τον τερματισμό της στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, η Ματίνα Νούλα μοιράστηκε τις εντυπώσεις της με το Newsbomb, φανερά συγκινημένη και χαρούμενη για την επίδοσή της.

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, ήθελα πολύ να κάνω ένα ατομικό ρεκόρ, τα κατάφερα, το έκανα. Οι συνθήκες ήταν λίγο δύσκολες, πήγαν όλα καλά, είμαι πολύ χαρούμενη και συγκινημένη. Ήθελα πολύ την πρώτη θέση, τώρα προχωράμε στα επόμενα», ανέφερε.

Η αθλήτρια του Ν.Γ.Σ. Ηρακλής τερμάτισε πρώτη στις γυναίκες με χρόνο 2:39:27, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της φόρμα και αποδεικνύοντας ότι η σκληρή προπόνηση και η επιμονή φέρνουν αποτέλεσμα.

Η Ματίνα, όπως τόνισε, ήδη κοιτάζει μπροστά και τα επόμενα αγωνιστικά της βήματα είναι προ των πυλών.

Σημειώνεται ότι οι καιρικές συνθήκες που έτρεξαν οι δρομείς ήταν δύσκολες καθώς υπήρχε ζέστη και υγρασία.

Δείτε τη στιγμή που η Ματίνα Νούλα τερματίζει και μπαίνει στο Καλλιμάρμαρο:

Τι δήλωσαν οι δρομείς στο Newsbomb - «Όταν μπαίνεις στο Καλλιμάρμαρο παίρνεις τα ρέστα σου»

Λίγο μετά το τέλος του Μαραθώνιου ορισμένοι από τους συμμετέχοντες μίλησαν στην κάμερα του Newsbomb τον Σωτήρη Σκουλούδη και τον Χάρη Γκίκα για τη μοναδική εμπειρία του Μαραθωνίου, τις δυσκολίες, αλλά και τα συναισθήματα που τους κατακλύζουν κάθε φορά που περνούν τη γραμμή του τερματισμού.

«Δεν πέτυχα ακριβώς το στόχο που ήθελα, αλλά σημασία έχει η διαδρομή και η προετοιμασία. Ο καθένας έχει διαφορετικούς λόγους που τρέχει, ο καθένας έχει τον δικό του», ανέφερε ένας από τους δρομείς.

«Υπερήφανοι γονείς, χωρίς αυτούς δεν γίνεται τίποτα. Είναι η δεύτερη φορά που τρέχω, είναι δύσκολο αλλά αξίζει είναι κάτι μοναδικό», είπε συγκινημένος ένας αθλητής μετά τον τερματισμό του.

«Ο άντρας μου έτρεχε, έγραψα ένα πανό και τον περίμενα. Του έγραψα επιμονή, γιατί χρειάζεται για να το πετύχεις αυτό. Τον υποστηρίξαμε όσο μπορούμε», δήλωσε μια από τις υποστηρίκτριες στον τερματισμό.

«Τερματίσαμε! Ο καιρός δεν βοήθησε, είχε υγρασία και ζέστη. Το κάνουμε κάθε χρόνο. Αν κάποιος θέλει να γίνει μαραθωνοδρόμος, να το κάνει αλλά να προπονηθεί σωστά, για να το κάνει με υγεία. Οι τρεις μήνες που αφιερώνεις για τη διαδρομή, όταν μπαίνεις στο Καλλιμάρμαρο παίρνεις τα ρέστα σου», τόνισε άλλος συμμετέχων.

«Υπέροχη διοργάνωση, να είμαστε καλά, δίνουμε το καλό παράδειγμα και στα παιδιά. Το συναίσθημα είναι πολύ καλό, όπως κάθε χρόνο», ανέφερε ένας ακόμη δρομέας.

«Έχω τερματίσει πολλές φορές. Έκανα 2:21, καλό ρεκόρ για εμένα. Να είμαστε καλά και του χρόνου», πρόσθεσε έμπειρος μαραθωνοδρόμος.

