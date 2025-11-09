42ος Μαραθώνιος - Ματίνα Νούλα: «Ήθελα πολύ την πρώτη θέση και τα κατάφερα», λέει στο Newsbomb

Η Ματίνα Νούλα τερμάτισε πρώτη στις γυναίκες στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, μοιράζοντας χαμόγελα, συγκίνηση και την αίσθηση της προσωπικής νίκης στο Newsbomb

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Η Ματίνα Νούλα ήταν η μεγάλη νικήτρια του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου, με χρόνο 2.39.28 ελάχιστα πάνω από το ρεκόρ διαδρομής από Ελληνίδα, το 2.39.10 της Μαρίας Πολύζου, που αντέχει από το 1997.

Λίγη ώρα μετά τον τερματισμό της στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, η Ματίνα Νούλα μοιράστηκε τις εντυπώσεις της με το Newsbomb, φανερά συγκινημένη και χαρούμενη για την επίδοσή της.

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, ήθελα πολύ να κάνω ένα ατομικό ρεκόρ, τα κατάφερα, το έκανα. Οι συνθήκες ήταν λίγο δύσκολες, πήγαν όλα καλά, είμαι πολύ χαρούμενη και συγκινημένη. Ήθελα πολύ την πρώτη θέση, τώρα προχωράμε στα επόμενα», ανέφερε.

Η αθλήτρια του Ν.Γ.Σ. Ηρακλής τερμάτισε πρώτη στις γυναίκες με χρόνο 2:39:27, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της φόρμα και αποδεικνύοντας ότι η σκληρή προπόνηση και η επιμονή φέρνουν αποτέλεσμα.

Η Ματίνα, όπως τόνισε, ήδη κοιτάζει μπροστά και τα επόμενα αγωνιστικά της βήματα είναι προ των πυλών.

Δείτε τη στιγμή που η Ματίνα Νούλα τερματίζει και μπαίνει στο Καλλιμάρμαρο:

Υπενθυμίζεται ότι ο Παναγιώτης Καραΐσκος ήταν ο πρώτος Έλληνας που τερμάτισε, καλύπτοντας την απόσταση των 42,195 μέτρων σε 2:20:08. Δεύτερος ήρθε ο Κώστας Σταμούλης και τρίτος ο περσινός νικητής Χαράλαμπος Πιτσώλης, με τον Καραΐσκο να περιμένει συγκινημένος τον συναθλητή του στον τερματισμό για να τον χειροκροτήσει, όπως είχε γίνει και πέρυσι.

karaiskos.jpg

O Παναγιώτης Καραΐσκος

Ο μεγάλος νικητής του αγώνα ήταν ο Κενυάτης Έντουιν Κίπροπ Κίπτο, ο οποίος σημείωσε νέο ρεκόρ διαδρομής με χρόνο 2:10:34. «Θέλω να ευχαριστήσω τους διοργανωτές και την οικογένειά μου. Δεν ήμουν καλά προετοιμασμένος, αλλά τα κατάφερα», δήλωσε συγκινημένος. Δεύτερος τερμάτισε ο Κενυάτης Κιλίμο και τρίτος ο Κιτσάνα, αποθεωμένοι από το κοινό στο Καλλιμάρμαρο.

Τι δήλωσαν οι δρομείς στο Newsbomb - «Όταν μπαίνεις στο Καλλιμάρμαρο παίρνεις τα ρέστα σου»

Λίγο μετά το τέλος του Μαραθώνιου ορισμένοι από τους συμμετέχοντες μίλησαν στην κάμερα του Newsbomb τον Σωτήρη Σκουλούδη και τον Χάρη Γκίκα για τη μοναδική εμπειρία του Μαραθωνίου, τις δυσκολίες, αλλά και τα συναισθήματα που τους κατακλύζουν κάθε φορά που περνούν τη γραμμή του τερματισμού.

«Δεν πέτυχα ακριβώς το στόχο που ήθελα, αλλά σημασία έχει η διαδρομή και η προετοιμασία. Ο καθένας έχει διαφορετικούς λόγους που τρέχει, ο καθένας έχει τον δικό του», ανέφερε ένας από τους δρομείς.

«Υπερήφανοι γονείς, χωρίς αυτούς δεν γίνεται τίποτα. Είναι η δεύτερη φορά που τρέχω, είναι δύσκολο αλλά αξίζει είναι κάτι μοναδικό», είπε συγκινημένος ένας αθλητής μετά τον τερματισμό του.

«Ο άντρας μου έτρεχε, έγραψα ένα πανό και τον περίμενα. Του έγραψα επιμονή, γιατί χρειάζεται για να το πετύχεις αυτό. Τον υποστηρίξαμε όσο μπορούμε», δήλωσε μια από τις υποστηρίκτριες στον τερματισμό.

«Τερματίσαμε! Ο καιρός δεν βοήθησε, είχε υγρασία και ζέστη. Το κάνουμε κάθε χρόνο. Αν κάποιος θέλει να γίνει μαραθωνοδρόμος, να το κάνει αλλά να προπονηθεί σωστά, για να το κάνει με υγεία. Οι τρεις μήνες που αφιερώνεις για τη διαδρομή, όταν μπαίνεις στο Καλλιμάρμαρο παίρνεις τα ρέστα σου», τόνισε άλλος συμμετέχων.

«Υπέροχη διοργάνωση, να είμαστε καλά, δίνουμε το καλό παράδειγμα και στα παιδιά. Το συναίσθημα είναι πολύ καλό, όπως κάθε χρόνο», ανέφερε ένας ακόμη δρομέας.

«Έχω τερματίσει πολλές φορές. Έκανα 2:21, καλό ρεκόρ για εμένα. Να είμαστε καλά και του χρόνου», πρόσθεσε έμπειρος μαραθωνοδρόμος.

