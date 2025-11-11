Αλεξανδρούπολη: Δεν συναντήθηκε ο πρωθυπουργός με τους αγρότες

Η συνάντηση που επεδίωκαν οι αγρότες της Αλεξανδρούπολης με τον πρωθυπουργό δεν κατέστη δυνατή.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρά την ισχυρή παρουσία των αγροτών με τα τρακτέρ, δεν συναντήθηκε με τους ίδιους ούτε με κάποιον εκπρόσωπό τους και αποχώρησε από το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης.

Ο πρωθυπουργός κατευθύνεται οδικώς στη Ροδόπη συνεχίζοντας κανονικά το πρόγραμμα της σημερινής του επίσκεψης.

Αφού γνωστοποιήθηκε η αποχώρηση του πρωθυπουργού, οι αγρότες αποχωρούν σταδιακά από το σημείο με τα τρακτέρ τους κατευθυνόμενοι ωστόσο προς την πόλη της Αλεξανδρούπολης.

