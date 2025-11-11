Αλεξανδρούπολη: Ένταση και συγκρούσεις ανάμεσα σε αγρότες και ΜΑΤ

Από νωρίς σήμερα το πρωί κατέφθασαν στο αεροδρόμιο Αλεξανδρούπολης πολλά οχήματα της Αστυνομίας, μεταφέροντας ισχυρές δυνάμεις ΜΑΤ, οι οποίες με τα κράνη και τις ασπίδες τους παρατάχθηκαν μπροστά από το αεροδρόμιο, προκειμένου να εμποδίσουν τον αποκλεισμό του από τους αγρότες, ώστε να πραγματοποιηθεί χωρίς προβλήματα η έλευση του Πρωθυπουργού.

Δεν έλειψαν όμως οι εντάσεις και οι συγκρούσεις ανάμεσα στους αγρότες και στις αστυνομικές δυνάμεις. Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ, οι αγρότες έχουν μπλοκάρει το αεροδρόμιο, φωνάζουν και αντιδρούν για τις καθυστερήσεις των επιδοτήσεων καθώς και για τα προβλήματα στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Να σημειωθεί πως από χθες το απόγευμα τα τρακτέρ των αγροτών του Έβρου, παρατάχθηκαν στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης, ενόψει της σημερινής επίσκεψης του πρωθυπουργού.

Με ανακοίνωσή τους είχαν ζητήσει από τον πρωθυπουργό να μην περάσει από το σημείο, προκειμένου να μη συγκρουστούν με τους αστυνομικούς. Σύμφωνα με το πρόγραμμα της επίσκεψης του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί τη Μαρώνεια και στη συνέχεια (περίπου στις 12 το μεσημέρι) θα βρεθεί στον Σταθμό Συμπίεσης της ΔΕΣΦΑ στη Βιομηχανική Περιοχή της Κομοτηνής όπου θα επισκεφθεί και τις εγκαταστάσεις της εταιρείας Interplast.

Στη συνέχεια ο κύριος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί το Μουσικό Σχολείο Κομοτηνής και το Μουσείο Καραθεοδωρή, θα έχει συνάντηση με νέους της πόλης και μετά θα μεταβεί στο εργοτάξιο όπου κατασκευάζεται το νέο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Απόβαση των τρακτέρ στο κέντρο της Αθήνας

Σήμερα, αγρότες και κτηνοτρόφοι θα κάνουν απόβαση με τα τρακτέρ τους στο κέντρο της Αθήνας, έπειτα από απόφαση της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι και αναμένεται να συμμετέχουν μαζικά στην κινητοποίηση εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές των επιδοτήσεων, τα προβλήματα λειτουργίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς επίσης και σοβαρές ζημιές που έχει προκαλέσει η ευλογιά των αιγοπροβάτων κάτι που έχει οδηγήσει σε σημαντικές απώλειες ζωϊκού κεφαλαίου.

Το ραντεβού για την κινητοποίηση, έχει κλειστεί για τις 12:00 το μεσημέρι στην Αχαρνών 2 (ΥπΑΑΤ). Στις 11:00 έχει προγραμματιστεί προσυγκέντρωση στην πλατεία Καραϊσκάκη.

