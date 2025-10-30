Μητσοτάκης σε Ευρωπαίο επίτροπο για τον προϋπολογισμό: «Η οικονομία μας έχει σημειώσει πρόοδο»

Τι συζήτησαν ο Έλληνας πρωθυπουργός με τον Ευρωπαϊό Επίτροπο για τον προϋπολογισμό, την καταπολέμηση της απάτης και τη δημόσια διοίκηση 

Μητσοτάκης σε Ευρωπαίο επίτροπο για τον προϋπολογισμό: «Η οικονομία μας έχει σημειώσει πρόοδο»

Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για τον Προϋπολογισμό, την Καταπολέμηση της Απάτης και τη Δημόσια Διοίκηση Piotr Serafin, στο Μέγαρο Μαξίμου

Eurokinissi
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε το πρωί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για τον Προϋπολογισμό, την Καταπολέμηση της Απάτης και τη Δημόσια Διοίκηση Piotr Serafin, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη σημασία της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας στο σύνολο της ευρωπαϊκής οικονομίας, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία της Συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Επιπλέον, ο Έλληνας πρωθυπουργός επανέλαβε την ανάγκη να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο που θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει εμβληματικά αμυντικά προγράμματα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, όπως αυτά που συμπεριλαμβάνονται στον Χάρτη για την Αμυντική Ετοιμότητα της ΕΕ 2030.

Κατά την έναρξη της συνάντησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ευρωπαίος Επίτροπος, Piotr Serafin, είχαν τον ακόλουθο διάλογο (ανεπίσημη μετάφραση από τα αγγλικά):

Κυριάκος Μητσοτάκης: Καλώς ήρθατε. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που σας υποδεχόμαστε στην Ελλάδα. Είναι επίσης μια ευκαιρία για εσάς να συζητήσετε με το οικονομικό μας επιτελείο και να δείτε, πιστεύω, την πρόοδο που έχει σημειώσει η οικονομία μας τα τελευταία χρόνια. Ασφαλώς, είναι επίσης μια ευκαιρία να συζητήσουμε το πιο «καυτό» θέμα του επόμενου έτους, που δεν είναι άλλο από το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο. Θα είναι μια ευκαιρία για εμάς να παρουσιάσουμε τις θέσεις μας, οι οποίες, είμαι βέβαιος, είναι αρκετά γνωστές.

Θα ήθελα να σας συγχαρώ για την προσπάθεια που καταβάλατε προκειμένου να προωθήσετε πολύ ενδιαφέρουσες ιδέες και προτάσεις, κυρίως όσον αφορά στην απλούστευση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, ο οποίος, κατά τη γνώμη μου, αποτελεί για τους περισσότερους Ευρωπαίους πολίτες ένα εντελώς ακατανόητο «μαύρο κουτί». Πιστεύω ότι είναι προτιμότερο να προσθέσουμε βαθμούς διαφάνειας όσον αφορά στην επικοινωνία.

Για χώρες όπως η Ελλάδα, παραμένουμε απόλυτα προσηλωμένοι στους πυλώνες της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και της Πολιτικής Συνοχής, οι οποίοι για τη χώρα μας συνδέονται με την ιδιότητά μας ως μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν σκεφτόμαστε την Ευρώπη και την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, πάντα σκεφτόμαστε τη Συνοχή και την Κοινή Αγροτική Πολιτική.

Βέβαια, κατανοούμε πλήρως την ανάγκη να υπάρχει ένας ξεχωριστός πυλώνας για επενδύσεις στην ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και ότι μέρος αυτού του καταμερισμού -κάτι που πρέπει να συζητηθεί- πρέπει να γίνεται αξιοκρατικά. Ωστόσο, είναι επίσης σημαντικό να διασφαλιστεί ότι, με κάποιον τρόπο, όλες οι χώρες θα επωφεληθούν από αυτό το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας.

Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με περισσότερες λεπτομέρειες. Και πάλι, καλώς ήρθατε και σας ζητώ συγγνώμη που ξυπνάω μνήμες από την πανδημία του Covid, η οποία, φυσικά, πρέπει να θυμόμαστε ότι ήταν, πιστεύω, μια κρίση όπου η Ευρώπη πραγματικά στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και ανταποκρίθηκε στις ανάγκες των πολιτών της.

Piotr Serafin: Σας ευχαριστούμε πολύ, κ. Πρωθυπουργέ, που μας φιλοξενείτε εδώ παρά τις εμφανώς δύσκολες συνθήκες. Καλή ανάρρωση.

Πράγματι, όπως είπατε, η αντιπροσωπεία μας ήρθε στην Αθήνα για να παρουσιάσει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για έναν ακόμα μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό, ύψους σχεδόν 2 τρισεκατομμυρίων ευρώ, για την περίοδο μετά το 2027. Θα εκτιμούσαμε επίσης να ακούσουμε τις προτάσεις σας και τις ανησυχίες που ενδεχομένως έχετε σχετικά με την πρόταση αυτή.

Πιστεύουμε ότι όσον αφορά τη Συνοχή και τη γεωργία που αναφέρατε, κ. Πρωθυπουργέ, καταφέραμε να διατηρήσουμε επαρκείς πόρους γι’ αυτές τις πολιτικές που είναι τόσο σημαντικές για την Ελλάδα, αλλά όχι μόνο για την Ελλάδα. Ταυτόχρονα, όμως, δώσαμε έμφαση σε αυτό που πιστεύουμε ότι πρέπει να κάνουμε στο τρέχον γεωπολιτικό πλαίσιο. Πρέπει σίγουρα να επενδύσουμε περισσότερο στην ανταγωνιστικότητα αλλά επίσης στην άμυνα και την ασφάλειά μας.

Φυσικά, όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα, έχουμε πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι δεν θα καλύψουμε το χάσμα ανταγωνιστικότητας μόνο με χρήματα. Θα πρέπει μάλλον να επικεντρωθούμε κυρίως στην απλούστευση και τη μείωση του διοικητικού φόρτου, αλλά τα χρήματα είναι επίσης απαραίτητα.

Επομένως, εδώ, η έμφαση θα δοθεί σε βασικούς στρατηγικούς τομείς. Η έμφαση θα δοθεί στις νεοφυείς επιχειρήσεις, οι οποίες ενδέχεται επίσης να εισφέρουν ένα στοιχείο γεωγραφικής ισορροπίας σε αυτή την εξίσωση. Και η έμφαση θα δοθεί όχι μόνο στις επιχορηγήσεις, αλλά και σε λίγο πιο εξελιγμένα χρηματοδοτικά εργαλεία που είναι απαραίτητα για την τόνωση των επενδύσεων στην Ευρώπη στον τομέα της καινοτομίας και της στήριξης της ανταγωνιστικότητάς μας. Γι' αυτό και δημιουργήσαμε αυτό το Ταμείο Ανταγωνιστικότητας, ύψους άνω των 400 δισεκατομμυρίων ευρώ, και ελπίζουμε ότι θα εκτιμηθεί και από τα κράτη μέλη στις συζητήσεις που είναι μπροστά μας.

Έπειτα, όσον αφορά την άμυνα και την ασφάλεια, η πρότασή μας είναι να αυξηθούν κατά πέντε φορές οι δαπάνες σε αυτούς τους τομείς. Διάβασα το άρθρο σας τελευταία. Συμφωνώ απόλυτα με την άποψή σας ότι η άμυνα είναι το υπέρτατο δημόσιο αγαθό και ότι πρέπει να επικεντρωθούμε σε έργα που δεν μπορούν να υλοποιηθούν από ένα μόνο κράτος μέλος, και αυτό είναι πράγματι το επίκεντρο της πρότασής μας.

Μιλώντας για ασφάλεια, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τα εξωτερικά σύνορα. Και σε αυτόν τον τομέα προτείνουμε να τριπλασιαστούν οι πόροι για την προστασία των εξωτερικών συνόρων και τη διαχείριση της μετανάστευσης. Παρεμπιπτόντως, αυτός ο τριπλασιασμός θα αντικατοπτριστεί και στην κατανομή των κονδυλίων για την Ελλάδα στον συγκεκριμένο τομέα.

Ωστόσο, είναι προφανές ότι πρέπει επίσης να συζητήσουμε για τους τρόπους και τα μέσα χρηματοδότησης του προϋπολογισμού της ΕΕ. Ίσως είναι μια συζήτηση λίγο πιο περίπλοκη από αυτή για το πώς να ξοδέψουμε τα χρήματα, αλλά πρέπει να κάνουμε αυτή τη συζήτηση με σαφήνεια. Ελπίζω επίσης ότι εδώ στην Αθήνα θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε τις απόψεις και τις προτάσεις σας και γι’ αυτό το θέμα.

Μια τελευταία φράση, αν μου επιτρέπετε, κ. Πρωθυπουργέ. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο χαρούμενος είμαι που σήμερα μπορώ να πω, επισκεπτόμενος την Αθήνα, ότι είναι ευχαρίστησή μου να βρίσκομαι στην Ελλάδα, μια χώρα με οικονομική επιτυχία. Γνωρίζω πόσο δύσκολη περίοδο βίωσε η Ελλάδα, αλλά είστε η απτή απόδειξη ότι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις μπορούν πραγματικά να επαναφέρουν την ανάπτυξη και να εγγυηθούν τελικά ένα καλύτερο μέλλον για τους λαούς μας. Σας ευχαριστώ.

