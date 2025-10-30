Ο Μητσοτάκης με covid, ο Δένδιας, ο Άδωνις και οι «απουσίες» στο υπουργείο Άμυνας για τα εγκαίνια

Δεν ξέρω τι διαφορετικό περιμένατε αλλά η μεγαλειώδης εκδήλωση χθες για τα εγκαίνια της πρόσοψης του δικού μας «Πενταγώνου» κύλησε απολύτως ομαλά και σε κλίμα εθνικής και… εσωκομματικής ομοψυχίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αν με και με ελαφρύ κόβιντ, δεν σκέφτηκε στιγμή να ακυρώσει την εκεί παρουσία και ομιλία του γνωρίζοντας πως θα ακολουθούσε πλήθος παραπολιτικών και όχι μόνο σχολίων. Καταλαβαίνω επίσης πως δεν θα άφηνε για μία ακόμα φορά τον Νίκο Δένδια να δρέψει τις σχετικές δάφνες, και λέω «για ακόμα μια φορά» γιατί τον περασμένο Μάρτιο, ο πρωθυπουργός δεν είχε παραστεί στα αποκαλυπτήρια της Κιβωτού Εθνικής Μνήμης στον ίδιο χώρο αφήνοντας τον υπουργό Εθνικής Άμυνας να παίξει μόνος του μπάλα στο νεοδημοκρατικό γήπεδο.

Εγκαίνια της νέας βιοκλιματικής εισόδου στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στις 29 Οκτωβρίου 2025 SOOC

Δεν θα σχολιάσω το γεγονός ότι από τη χθεσινή τελετή έλειψαν οι δύο πρώην, ο Κώστας Καραμανλής και ο Αντώνης Σαμαράς που είχαν παραστεί στον ίδιο χώρο τον Μάρτιο, θα επισημάνω όμως πως χθες είχαμε γελάκια, κάτω από τη μάσκα, λουλούδια και ευχαριστίες από τον Νίκο Δένδια προς τον Πρωθυπουργό για την στήριξή του στο έργο εκσυγχρονισμού των ενόπλων δυνάμεων.

Τα χαμόγελα και οι χειραψίες του Δένδια και με τον Άδωνι Γεωργιάδη δείχνουν πως καταβάλλονται προσπάθειες να επανέλθει μια ηρεμία στη μεγάλη παράταξη και να πέσουν οι τόνοι που ανέβηκαν με αφορμή και με την υπόθεση του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη. Όπως μάλιστα ανακοίνωσε ο αρμόδιος υπουργός, πολύ σύντομα θα προκηρυχθεί διαγωνισμός για την ανάδειξη του μνημείου και του ρόλου του ως σημείου εθνικής ενότητας και κοινής ιστορικής αναφοράς.

Σε άλλα νέα με την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην τελετή ενθρόνισης του Αρχιεπισκόπου Συμεών στο Σινά ίσως έχουμε και τις σχετικές ανακοινώσεις για το μέλλον της Ιεράς Μονής καθώς μαθαίνω πως οι συζητήσεις μεταξύ της ελληνικής και της αιγυπτιακής πλευράς είναι σε πολύ καλό στάδιο. Η γάτα προσπάθησε να μάθει αν θα δώσει το παρόν και ο αιγύπτιος Πρόεδρος Αλ Σίσι αλλά ακόμα δεν έχει προκύψει κάτι συγκεκριμένο. Το σίγουρο είναι πάντως πως οι σχέσεις της Αθήνας με το Κάιρο βρίσκονται σε πολύ καλό σημείο κάτι που θα αποτυπωθεί και στην εύρεση ικανοποιητικής λύσης στην κρίση που έχει ξεσπάσει στο Σινά.

Τέλος, σημαντική θεωρεί η γάτα τη σημερινή συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για τον προυπολογισμό, την καταπολέμηση της απάτης και τη δημόσια διοίκηση για λόγους τους οποίους όλοι, νομίζω, πως καταλαβαίνουμε απόλυτα.