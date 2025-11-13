Ο Δένδιας συναντήθηκε με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Την Αμερικανίδα πρέσβη Κίμπερλι Γκίλφοϊλ υποδέχθηκε στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στην πρώτη της επίσκεψη, ο αρμόδιος υπουργός Νίκος Δένδιας.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας και η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα συζήτσαν για τις στρατηγικές αμυντικές σχέσεις και τις προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσής τους.

Επίσης, ο κ. Δένδιας ευχήθηκε στη νέα Αμερικανίδα πρέσβη κάθε επιτυχία στα νέα της καθήκοντα.

Από την πλευρά της, η Αμερικανίδα πρέσβης έγραψε σε ανάρτησή της:

«Σήμερα συναντήθηκα επίσημα με τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδιαγια πρώτη φορά στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας , όπου μιλήσαμε για την ισχυρή αμυντική μας συνεργασία, την οποία έχω δεσμευτεί να αναπτύξω κατά τη διάρκεια της θητείας μου. Σε ένα από τα πρώτα μου βήματα ως Πρέσβης, είμαι περήφανος που ανακοινώνω ότι ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Pete Hegseth ενέκρινε την είσοδο της Ελλάδας στο Πρόγραμμα Κρατικής Συνεργασίας μας. Η νέα σχέση με την Εθνική Φρουρά των ΗΠΑ θα επεκτείνει τη συνεργασία με έναν από τους παλαιότερους Συμμάχους μας. Δεν θα παρέχει μόνο πρόσβαση σε νέες στρατιωτικές δυνατότητες και κοινή εκπαίδευση, αλλά θα μας βοηθήσει επίσης να εμβαθύνουμε τις σχέσεις μας στην κυβέρνηση, τις επιχειρήσεις, την εκπαίδευση και αλλού, ανεβάζοντας τη συνεργασία μας». σε νέα ύψη. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερα!

