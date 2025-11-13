Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Ανυπομονώ για τη συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο - Φανταστική χώρα η Ελλάδα

Στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας βρέθηκε το βράδυ της Τετάρτης, 12 Νοεμβρίου, η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Κατά την έξοδό της απάντησε χαμογελαστή σε ερωτήσεις δημοσιογράφου του ΑΝΤ1, λίγο πριν από την πρώτη της τηλεοπτική συνέντευξη.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είπε πως ανυπομονεί για τη συνάντησή της με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο. «Είναι πολύ σημαντικό για εμένα πνευματικά και ανυπομονώ να τον συναντήσω από κοντά».

Αμέσως μετά, η ίδια δήλωσε πως «απολαμβάνω την παραμονή μου στην Ελλάδα. Είναι μία φανταστική χώρα με υπέροχους ανθρώπους και τέλεια ενέργεια για τις ΗΠΑ και ανυπομονώ να υπηρετήσω εδώ κάνοντας υπέροχα πράγματα και για τις δύο χώρες».

Τέλος, σε σχετική ερώτηση για την προβολή της συνέντευξής της στον ΑΝΤ1, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ απάντησε: «Στις 11 το βράδυ στον ΑΝΤ1 και περιμένω και εγώ να τη δω επίσης. Ήταν μία υπέροχη συνέντευξη με την Ακρόπολη φόντο. Η Ελλάδα η χώρα που γέννησε τη Δημοκρατία και εμείς οι Αμερικάνοι γιορτάζουμε ως χώρα τα 250 χρόνια μας. Ήταν μια μοναδική στιγμή».

