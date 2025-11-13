Συνάντηση Δένδια - Γκιλφόιλ στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας θα συναντηθεί, σήμερα, στις 14:30, στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Δεν θα είναι η πρώτη φορά που οι δύο τους θα έρθουν «πρόσωπο με πρόσωπο» καθώς είχαν συναντηθεί την 1η Νοεμβρίου σε εορταστική εκδήλωση της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα για την επέτειο των 250 ετών από την ίδρυση του σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών.

