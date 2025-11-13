Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο - «Είναι θαυμάσιο που σας γνωρίζω»

Στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, όπου συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο κ. Ιερώνυμο.

Στον σύντομο διάλογο έξω από το γραφείο του Αρχιεπισκόπου, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είπε ότι «είναι θαυμάσιο που σας γνωρίζω, ο Θεός να σας ευλογεί».

Από την πλευρά του, ο κ. Ιερώνυμος καλωσόρισε τη νέα πρέσβη των ΗΠΑ, της ευχήθηκε «να περάσετε καλά στην Ελλάδα» και εξέφρασε την ευχή η συνάντησή τους να είναι αποδοτική.

Διαβάστε επίσης