Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο - «Είναι θαυμάσιο που σας γνωρίζω»
Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος καλωσόρισε τη νέα πρέσβη των ΗΠΑ και της ευχήθηκε «να περάσετε καλά στην Ελλάδα»
Στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, όπου συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο κ. Ιερώνυμο.
Στον σύντομο διάλογο έξω από το γραφείο του Αρχιεπισκόπου, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είπε ότι «είναι θαυμάσιο που σας γνωρίζω, ο Θεός να σας ευλογεί».
Από την πλευρά του, ο κ. Ιερώνυμος καλωσόρισε τη νέα πρέσβη των ΗΠΑ, της ευχήθηκε «να περάσετε καλά στην Ελλάδα» και εξέφρασε την ευχή η συνάντησή τους να είναι αποδοτική.
