Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Ενεργειακός κόμβος η Ελλάδα - Θα δείξουμε την ενεργειακή κυριαρχία»

«Δεν περίμενα μια τόσο θερμή υποδοχή στην Αθήνα, νιώθω να είμαι εδώ πάνω από τρεις μήνες. Είναι εξαιρετικά φιλόξενοι οι Έλληνες και σας ευχαριστώ για αυτό», ανέφερε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην πρώτη συνέντευξή της στην ελληνική τηλεόραση.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η νέα Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, μίλησε αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 και την Μαρία Σαράφογλου, στην πρώτη της τηλεοπτική συνέντευξη στην ελληνική τηλεόραση.

Η ίδια, εστίασε στη συνέντευξή της, στη στρατηγική σημασία της χώρας μας και στις προοπτικές των ενεργειακών συνεργασιών.

Ακολουθεί χαρακτηριστικό απόσπασμα από τη συζήτηση:

Αναλυτικά όλη η συνέντευξη:

Ερώτηση: Πρέσβη Κίμπερλι Γκιλφόϊλ, καλώς ήρθατε στην Ελλάδα και σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας στον ΑΝΤ1. Είναι μία στιγμή μεγάλου ενδιαφέροντος για τους τηλεθεατές μας, δεδομένης της αναβάθμισης των σχέσεων ΗΠΑ – Ελλάδας. Είστε στην Αθήνα εδώ και σχεδόν δύο εβδομάδες. Ποια είναι η πρώτη εντύπωσή σας ως πρέσβης, για τη χώρα και τους ανθρώπους της;

Απάντηση: Ναι, είναι ήδη μία πραγματικά αξιομνημόνευτη εμπειρία. Νιώθω λες και είμαι τρεις μήνες εδώ, γιατί ήταν γεμάτες δράση και με γέμισαν ικανοποίηση. Είναι υπέροχο που βρίσκομαι εδώ με την οικογένειά μου. Σε καμία περίπτωση δεν περίμενα τη θερμή υποδοχή που έλαβα από τους ανθρώπους στην Ελλάδα και στην Αθήνα. Είναι φανταστικά. Μπόρεσα να συμμετάσχω στο Συνέδριο για την Ενέργεια άμα τη αφίξει μου. Στον υπέροχο Χορό των Πεζοναυτών, για να γιορτάσουμε τα 250 χρόνια του Σώματος των Πεζοναυτών. Ήταν πολύ ξεχωριστή στιγμή και ήταν επίσης άμα τη αφίξει μου. Οπότε το απόλαυσα πραγματικά. Οι άνθρωποι είναι εξαιρετικά φιλόξενοι. Άνοιξαν πραγματικά την αγκαλιά και την καρδιά τους και με έκαναν να νιώσω σαν στο σπίτι μου.

Ερώτηση: Πόσο σημαντική είναι η Ελλάδα ως σύμμαχος για τις ΗΠΑ και γιατί;

Απάντηση: Η Ελλάδα, πιστεύω, είναι καθοριστικός σύμμαχος στην περιοχή. Η Ελλάδα και οι ΗΠΑ έχουν εξαιρετικές διμερείς σχέσεις και γεωπολιτικά, το σημείο όπου βρίσκεται η Ελλάδα, είναι πολύ σημαντικό για τις ΗΠΑ. Υπάρχει συνεργασία μεταξύ μας, είτε στρατιωτικά, είτε οπλικά, είτε αμυντικά και τα λοιπά και τώρα οικονομικές ευκαιρίες και εμπόριο. Η Ελλάδα είναι, προφανώς, μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιστορικά, όμως, πάντα ξεπερνά τις προσδοκίες μας, ακόμα και όσον αφορά το ότι είναι ένας αξιόπιστος σύμμαχος στην περιοχή.

Ερώτηση: Έχετε μιλήσει για μια νέα εποχή οικονομικής διπλωματίας. Είναι οι επιχειρηματικές δραστηριότητες ύψιστη προτεραιότητα, για την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ αυτή τη στιγμή; Και αν ναι, τι είδους ακριβώς;

Απάντηση: Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχουν τόσες πολλές ευκαιρίες να συνεργαστούν οι ΗΠΑ με την Ελλάδα. Στον ενεργειακό τομέα, στο εμπόριο, όπως είδαμε πρόσφατα με το Συνέδριο P-TEC, με έναν αριθμό συμφωνιών και Μνημονίων Κατανόησης που υπογράφηκαν επίσης. Είχαμε ανθρώπους από όλη τη χώρα. Βλέπεις την όρεξη και τον ενθουσιασμό για αυτή τη σχέση. Ήταν πραγματικά εμφανές σε αυτό το συνέδριο. Είχαμε αριθμό ρεκόρ, τον μεγαλύτερο στην ιστορία της Ελλάδας με πάνω από 80 κυβερνητικούς αξιωματούχους των ΗΠΑ, που ήρθαν εδώ για να συμμετάσχουν στο έκτο ετήσιο Συνέδριο P-TEC.

Θεωρώ ότι ήταν, πραγματικά, μια τεράστια ευκαιρία, να συνεργαστούν οι δύο χώρες μας. Και νομίζω πως είδατε την αποτελεσματικότητά του. Καταφέραμε να πετύχουμε τόσα πολλά πράγματα. Υπογράψαμε τόσες συμφωνίες για την Ενέργεια. Για τον Κάθετο Διάδρομο, με το υγροποιημένο φυσικό αέριο και το ότι οι ΗΠΑ θα είναι ο προμηθευτής του. Υπάρχει τεράστιος ενθουσιασμός. Ο πρωθυπουργός είναι πολύ ενθουσιασμένος με τη σχέση και όσα έχουμε επιτύχει. Οι υπουργοί με τους οποίους συνεργάζομαι και γνώρισα μήνες πριν έρθω. Καταφέραμε να επιφέρουμε αυτά τα τεράστια αποτελέσματα, τα οποία εξέπληξαν πάρα πολλούς. Γιατί καταφέραμε τόσα πολλά, μέσα σε λίγες μόνο ημέρες.

Ερώτηση: Μια πρώτη γεύση, ίσως, των διπλωματικών προτεραιοτήτων σας. Πώς βλέπετε τον ρόλο της Ελλάδας στον ευρύτερο ενεργειακό χάρτη; Και τι σας ενθουσιάζει ή σας κάνει περισσότερο αισιόδοξη, σχετικά με τις γεωτρήσεις στο Ιόνιο Πέλαγος;

Απάντηση: Ήταν κάτι το ιστορικό. Όπως είπα, η Αμερική επέστρεψε, κι αυτό χάρη στον πρόεδρο Τραμπ. Και ο πρόεδρος Τραμπ με έστειλε εδώ, στην Ελλάδα. Με επέλεξε να έρθω στην Ελλάδα, λόγω του σημαντικού ρόλου που παίζει η Ελλάδα σε αυτή την περιοχή. Και αυτό που βλέπουμε για το μέλλον της Ελλάδας και των ΗΠΑ, είναι την Ελλάδα να γίνεται ενεργειακός κόμβος. Θα δείξουμε την ενεργειακή κυριαρχία που μπορούν να βιώσουν οι χώρες μας και θα συνεργαστούμε για να επιτύχουμε τεράστια αποτελέσματα, όπως είδαμε αυτή την εβδομάδα.

Αυτό που καταφέραμε να κάνουμε σε λίγες ημέρες, είναι η κατεύθυνση και η εστίαση του προέδρου των ΗΠΑ για εδώ. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε αυτή την ενεργειακή ανεξαρτησία και να αντισταθούμε στα ρωσικά και στα κινεζικά συμφέροντα. Αυτό θα φέρει περιφερειακή σταθερότητα σε όλη την περιοχή, πράγμα που ωφελεί και τις δύο χώρες μας. Η ενεργειακή ανεξαρτησία, ισούται άμεσα με εθνική ασφάλεια και κυριαρχία.

Ερώτηση: Με πιο συγκεκριμένους όρους, μιας και αναφέρατε τις επενδύσεις, η Πρωτοβουλία Μίας Ζώνης και Ενός Δρόμου της Κίνας, φτάνει στην Ευρώπη μέσω του λιμανιού του Πειραιά. Πώς θα ισορροπήσουν οι ΗΠΑ αυτή τη νέα εμπορική οδό μέσω συνεργασίας υποδομών με την Ελλάδα;

Απάντηση: Είναι πολύ σημαντικό το ότι επιθυμούν τόσα πολλά άτομα, όσον αφορά τις υποδομές, να έρθουν αμερικανικές υποδομές εδώ για να στηρίξουν την περιοχή, να βελτιώσουν, ίσως, την απόδοση από άλλα λιμάνια και περιοχές, για να αντισταθμίσουν την κινεζική επιρροή με το λιμάνι του Πειραιά. Δυστυχώς, εκείνη την εποχή, όπως είχε αναφέρει ο πρωθυπουργός σας, δεν υπήρχαν άλλοι πλειοδότες. Ήταν μια περίοδος οικονομικής ύφεσης, τα πράγματα ήταν λίγο δύσκολα. Δεν υπήρχε τόση σταθερότητα στην Ελλάδα. Και νομίζω πως γι’ αυτό συνέβη. Είναι ατυχές, μα νομίζω πως υπάρχουν τρόποι να παρακαμφθεί, να βρεθεί λύση. Είτε επιδιώκοντας την αύξηση της απόδοσης σε άλλες περιοχές ή ίσως κάποια μέρα βγει προς πώληση.

Ερώτηση: Να περιμένουμε κάτι συγκεκριμένο;

Απάντηση: Ναι, είναι κάτι που εξετάζω. Και το εξετάζουν και οι ΗΠΑ. Το να συνεργαστούμε με την Ελληνική Κυβέρνηση για να βρούμε τρόπους, είναι εξαιρετικά σημαντικό. Αυτό που είδαμε τώρα είναι η έμφαση στο αμερικανικό υγρό φυσικό αέριο. Θα πηγαίνει προς τα πάνω από τον Κάθετο Διάδρομο. Υπέγραψε η Ουκρανία, η Ρουμανία. Αναζητούμε κι άλλες χώρες. Θα ασχοληθώ με αυτό τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες. Και αυτό είναι σε άμεση συμφωνία με τον υπουργό Ενέργειας, τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου και με τον πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη.

Ερώτηση: Σχετικά με τις προγραμματισμένες γεωτρήσεις γύρω από την Κρήτη, η Τουρκία αμφισβητεί συχνά τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Πόσο ξεκάθαρη είναι η θέση των ΗΠΑ υπέρ της Αθήνας; Μπορεί ο ελληνικός λαός να βασιστεί στη σταθερή υποστήριξη των ΗΠΑ;

Απάντηση: Έχουμε μια εξαιρετική σχέση. Ήμασταν ανέκαθεν στενοί σύμμαχοι και αυτό θα συνεχιστεί. Το γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ με επέλεξε προσωπικά, ως πρέσβη στην Ελλάδα λέει πολλά, για το πώς νιώθει για την Ελλάδα και για το τι θέλουμε να επιτύχουμε. Η δική μου προτεραιότητα είναι η διμερής σχέση μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας, η ενίσχυσή της, ώστε να γίνει κάτι στο οποίο μπορούν να βασίζονται και οι δύο χώρες.

Ερώτηση: Θα συνεχίσουν οι ΗΠΑ να μην εγκρίνουν την πώληση των μαχητικών F-35 στην Τουρκία;

Απάντηση: Αυτήν την στιγμή, αυτό απαγορεύεται από τη νομοθεσία που έχει ψηφιστεί από το Κογκρέσο και τη Γερουσία. Δεν γνωρίζουμε τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον. Όμως, προς το παρόν, δεν τίθεται καν υπό συζήτηση, λόγω αυτής της νομοθεσίας.

Ερώτηση: Η επίλυση του Κυπριακού αποτελεί μέρος του αμερικανικού οράματος για περιφερειακή σταθερότητα; Θα μπορούσε να ενταχθεί στις παγκόσμιες πρωτοβουλίες ειρήνης του προέδρου Τραμπ;

Απάντηση: Εγώ είμαι η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Η Κύπρος έχει μια εξαιρετική πρέσβης, την Τζούλι Ντέιβις, που είναι διπλά διαπιστευμένη και ως πρέσβης της Ουκρανίας. Κάτι πολύ σημαντικό που επετεύχθη λίγες μέρες μετά την άφιξή μου, είναι η διοργάνωση μιας ιστορικής διάσκεψης «3+1», με τους συμμάχους μας και τους υπουργούς Ενέργειας, της Κύπρου, του Ισραήλ, των ΗΠΑ και της Ελλάδας.

Ήταν μια πολύ σημαντική συνάντηση. Μάλιστα, δύο υπουργοί, ο υπουργός Εσωτερικών Μπέργκαμ, επισκέφτηκε για δεύτερη φορά την Ελλάδα, ο υπουργός Ενέργειας Ράιτ, ήρθε για δεύτερη φορά στην Ελλάδα, όπως και ο υφυπουργός Ενέργειας και Εμπορίου, Τζέικομπ Χέλμπεργκ, και άλλοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι. Ήταν ένας εξαιρετικός τρόπος για να ξεκινήσει η θητεία μου στην Αθήνα, με ένα τόσο υψηλό επίπεδο αμερικανικής παρουσίας και στήριξης, για τις σχέσεις μας με τους συμμάχους μας.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Σχεδόν τρία εκατομμύρια Ελληνοαμερικανοί ζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τι ρόλο θα έχουν στο νέο κεφάλαιο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Είναι συναρπαστικό γιατί έχω στενούς δεσμούς με την ελληνοαμερικανική διασπορά εδώ και δεκαετίες. Είναι υπέροχο που βιώνω αυτό το ταξίδι μαζί τους. Και νιώθω ότι οι φίλοι μου και οι Ελληνοαμερικανοί στην πατρίδα είναι πολύ περήφανοι. Είναι πολύ χαρούμενοι και ενθουσιασμένοι για αυτή τη σχέση και για την παρουσία μου εδώ. Ξέρουν ότι θα παλέψω πολύ και για τις δύο χώρες. Αυτό με γεμίζει χαρά. Περάσαμε μια υπέροχη επέτειο της Ελληνικής Επανάστασης, με τον πρόεδρο Τραμπ, την οποία διοργανώσαμε μαζί. Πριν έβλεπα το βίντεο και με γεμίζει χαρά, γιατί ήταν πολύ δυνατή στιγμή.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Και ζεστό καλωσόρισμα.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πολύ ζεστό καλωσόρισμα, όπως και με τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Είχαμε υπέροχες εκδηλώσεις και με αυτούς. Λατρεύω τον πολιτιστικό δεσμό. Το λατρεύω που είστε Έλληνες ορθόδοξοι και εγώ είμαι καθολική χριστιανή. Έχουμε ομοιότητες ως προς τον πολιτισμό, τη θρησκεία, ως προς τις αρχές, εστιάζουμε στην οικογένεια, στην υπερηφάνεια και στον πατριωτισμό. Ήταν υπέροχη εμπειρία.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Το Οικουμενικό Πατριαρχείο πάντα ενδιέφερε πολύ την Ουάσιγκτον. Πόσο σημαντική είναι για εσάς η αναγνώριση και η προστασία του;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το θεωρώ πολύ σημαντικό. Και ο πρόεδρος Τραμπ το έκανε σημαντικό. Ένας πυλώνας για τον οποίο αγωνίζεται είναι η θρησκευτική ελευθερία, απαλλαγμένη από διώξεις. Είναι πολύ σημαντικό για τους Έλληνες και για τους Ελληνοαμερικανούς. Απολαμβάνω τη συνεργασία μου με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και ανυπομονώ να δω αύριο τον Αρχιεπίσκοπο.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Οι Έλληνες συνδέονται με τις ΗΠΑ μέσω της μετανάστευσης. Έχετε κι εσείς μεταναστευτικό παρελθόν. Κατά την άποψή σας, η μετανάστευση αποτελεί πηγή πλούτου ή πρόκληση για έθνη όπως η Ελλάδα και οι ΗΠΑ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Και τα δύο. Είναι σίγουρα πηγή πλούτου. Έχεις σκληρά εργαζόμενα άτομα που θέλουν να έρθουν σε μια χώρα και να προσφέρουν και να παλέψουν, ώστε οι δικοί τους να έχουν καλή ζωή και καλή εκπαίδευση. Στηρίζω τη μετανάστευση που γίνεται νομότυπα κατά τη διαδικασία. Δεν στηρίζω τις παράνομες εισόδους, την παράνομη διέλευση συνόρων, που παραβαίνουν τον νόμο. Αυτή η διαδικασία δεν βοηθάει. Ο πατέρας μου γεννήθηκε στο Ίννις της Ιρλανδίας. Ήρθε σ ’αυτή τη χώρα και έγινε πολίτης των ΗΠΑ με τον σωστό τρόπο. Όχι παίρνοντας τη θέση κάποιου άλλου και προσπαθώντας να μπει σε μια χώρα, χωρίς να σέβεται τους κανόνες και τους νόμους της. Και πρόσφερε στη χώρα που ευλόγησε τον ίδιο και την οικογένειά του, επιλέγοντας να υπηρετήσει και να καταταγεί στον Στρατό των ΗΠΑ. Είμαι πολύ περήφανη που το έκανε αυτό.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Κυρία πρέσβη, συναντήσατε πρόσφατα τον Έλληνα πρωθυπουργό. Ποια είναι η πρώτη σας εντύπωση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Νομίζω ότι έκανα τέσσερις συναντήσεις μαζί του. Τον είδα αρκετά, είχαμε πολλή δουλειά. Τον συμπαθώ πάρα πολύ. Και συμπαθώ πολύ τη σύζυγό του, τη Μαρέβα. Είναι υπέροχη. Πολύ καλοί άνθρωποι. Δουλεύουν σκληρά. Είναι έξυπνοι, ταλαντούχοι. Αγαπάνε τη χώρα και έδειξαν πολύ υγιές και ειλικρινές ενδιαφέρον να συνεργαστούν μαζί μου και να έχουμε μια παραγωγική περίοδο, κατά τη θητεία μου ως πρέσβη.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Να περιμένουμε ο πρωθυπουργός να επισκεφτεί τον Λευκό Οίκο ή ίσως τον πρόεδρο Τραμπ να επισκεφτεί την Αθήνα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όλοι θα το θέλαμε αυτό, σωστά; Να βγάλει λόγο στην Ακρόπολη. Ελπίζω να έρθει. Θα του το ζητήσω. Δουλεύει πολύ σκληρά, δεν σταματάει καθόλου. Είναι αξεπέραστος στην εργατικότητα και στην αγάπη του για τη χώρα του. Θα θέλαμε πολύ να έρθει, όπως και οι άλλοι υπουργοί. Υποσχέθηκαν ότι θα έρθουν. Θα είναι συναρπαστικό για τη σχέση των ΗΠΑ και της Ελλάδας, γιατί θα είναι καθοριστικές στιγμές, θα δημιουργήσουμε νέες αναμνήσεις, σημαντικά ιστορικά κεφάλαια. Πραγματικά ανυπομονώ να γίνει η καλύτερη θητεία πρέσβη που έχει δει ποτέ η Ελλάδα.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πιστεύετε ότι θα γίνει σύντομα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Την πρώτη μου εβδομάδα, είχαμε δύο υπουργούς. Ήταν υπέροχο. Και η πρώτη επίσκεψη του Μπέργκαμ ήταν ιστορική. Ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία της Ελλάδας, που ένας υπουργός Εσωτερικών ήρθε στην Ελλάδα. Και ξαναήρθε. Νομίζω ότι λέει πολλά για τη σπουδαιότητα αυτής της σχέσης. Πόσα πράγματα κάνουμε εδώ. Είναι κάτι πολύ σημαντικό για εμάς γεωπολιτικά και οι ΗΠΑ δίνουν σημασία και προσδίδουν σημασία σ ’αυτό, στέλνοντας τους καλύτερους εδώ ώστε να συνεργαστούν.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Και η επίσκεψη του δικού μας πρωθυπουργού στον Λευκό Οίκο; Είναι προτεραιότητά σας;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ; Είναι σημαντική μια τέτοια διμερής επίσκεψη. Θα ήταν καταπληκτικό για τον κύριο Μητσοτάκη να συναντήσει τον Πρόεδρο στο Οβάλ Γραφείο. Τον είχε συναντήσει πριν από λίγο καιρό. Υπάρχουν σημαντικά πράγματα προς συζήτηση. Ελπίζω να τον συνοδέψω κι εγώ.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Επιτρέψτε μου να πάω λίγο πίσω…διότι καθώς γιορτάζουμε τους δεσμούς μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τις προκλήσεις. Η δημοκρατία και η ελευθερία είναι αξίες που δοκιμάζονται, στη Γάζα και στην Ουκρανία. Πόσο κοντά βρισκόμαστε σε μια ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία; Ποιο είναι το μήνυμα που κομίζετε εσείς, οι ΗΠΑ, στη Μόσχα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το θέμα είναι ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι πρόεδρος της ειρήνης. Αυτά που κατόρθωσε να επιτύχει παγκοσμίως είναι, το λιγότερο που μπορώ να πω, ιστορικά. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι, και το ξέρω προσωπικά, που τον ενοχλεί. Θέλει να σταματήσει την απώλεια ζωών, τους ατέλειωτους σκοτωμούς. Είναι κάτι πολύ αποσταθεροποιητικό. Δεν επηρεάζει μόνο αυτές τις δύο χώρες, αλλά ολόκληρο τον κόσμο. Κανείς δεν θέλει να βλέπει νέους άντρες να χάνονται και να πεθαίνουν πολεμώντας.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιο είναι το μήνυμα των ΗΠΑ στη Μόσχα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι ΗΠΑ στέλνουν το εξής μήνυμα και στην Ουκρανία και στη Μόσχα: "Βρείτε τα, σταματήστε τον πόλεμο και συμβιβαστείτε για την ειρήνη". Πιέζει ισότιμα και τις δύο χώρες, και τους δύο ηγέτες, προς αυτόν τον στόχο. Ο κόσμος θα το αποδεχτεί.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς αξιολογείτε τη διαδικασία κατάπαυσης πυρός στη Γάζα; Φαίνεται ότι υπάρχει εκεχειρία, όχι όμως πραγματική ειρήνη. Ακόμα πεθαίνουν παιδιά και πολλές ζωές ακόμη κρέμονται από μια κλωστή.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αυτό που κατάφερε να πραγματοποιήσει εκεί ο πρόεδρος Τραμπ είναι ιστορικό, διότι επρόκειτο για μια κατάσταση πολύ ανησυχητική, για όλον τον κόσμο. Οι όμηροι γύρισαν σπίτι τους. Κι αυτό, χάρη στον πρόεδρο Τραμπ. Αυτό λέει πολλά από μόνο του. Προφανώς, μένουν ακόμη πολλά να γίνουν, όμως είναι ένα τεράστιο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, για να διατηρηθεί η ειρήνη στην περιοχή. Είναι πολύ σημαντικό και καίριας σημασίας.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς βλέπετε τον δρόμο προς μια πραγματική ειρήνη και τι μπορούν να κάνουν οι ΗΠΑ για να στηρίξουν την ανοικοδόμηση της εμπιστοσύνης μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Θεωρώ ότι ο πρόεδρος Τραμπ γεφύρωσε αρκετά αυτό το χάσμα. Είναι σημαντικό να υπάρχει ανοιχτός διάλογος και επικοινωνία. Όταν ο πρόεδρος Τραμπ πηγαίνει σε μια περιοχή, για να βοηθήσει να τερματιστεί ο πόλεμος, οι σκοτωμοί, η απαγωγή ομήρων, δεν το κάνει μια φορά. Παραμένει συνεπής, σταθερός και εμμένει για εξεύρεση μακροπρόθεσμων λύσεων. Και αυτό είναι πολύ ισχυρό. Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι παρόμοιο από άλλον παγκόσμιο ηγέτη. Να εμπλέκεται ενεργά για μια ειρήνη διαρκείας και έναν ανοιχτό διάλογο που συνεχίζεται. Όταν συναντιόμαστε και μιλάμε μαζί, μπορούμε να πετύχουμε τα πάντα. Πιστεύω απόλυτα ότι είναι ικανός να συνεχίσει αυτή τη διαδικασία. Ξέρει πόσο σημαντικό είναι.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποια εμπειρία σάς προετοίμασε καλύτερα για αυτήν τη διπλωματική αποστολή;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ωραία ερώτηση. Κοιτούσα το βίντεο. Είναι μια διαδρομή που έχει εξελιχθεί πολύ όμορφα. Ξεκίνησα ως εισαγγελέας, πάλευα για τη δικαιοσύνη, δίκαζα τις υποθέσεις μου, χωρίς σημειώσεις, έκανα τις τελικές αγορεύσεις και αναλάμβανα τα πάντα, από θανατικές ποινές, ενδοοικογενειακή βία, σεξουαλικές επιθέσεις, ανθρωποκτονίες, μέχρι σημαντικές ποινικές υποθέσεις, συμμορίες, ναρκωτικά. Κατάφερα να βελτιώσω τις δεξιότητές μου, να αποφασίζω γρήγορα, να σκέφτομαι στρατηγικά. Από αυτό το σημείο, η μετάβαση στην τηλεόραση ήταν πολύ εύκολη. Δίκασα την υπόθεση της επίθεσης από σκύλο η οποία δημιούργησε προηγούμενο, για φόνο με ενδεχόμενο δόλο στις ΗΠΑ. Δεν είχε ξαναγίνει. Πάντα ήμουν πρωτοπόρος. Αν κάτι δεν έχει ξαναγίνει, δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να το κάνω εγώ πρώτη. Έτσι με μεγάλωσε ο πατέρας μου. Μετά προχώρησα στην τηλεόραση και δούλεψα για το CNN, το Fox News, το ABC, στη δικαστική τηλεόραση και μετά ακολούθησε η πολιτική. Πάντα την αγαπούσα και ξεκίνησα από το Σαν Φρανσίσκο.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Είστε η πρώτη Αμερικανίδα πρέσβης στην Αθήνα, με πάνω από 3 εκατομμύρια ακόλουθους στα social media. Έχετε ισχυρή δημόασια φωνή και κάποιοι λένε ότι ίσως επηρεάσει την πολιτική πέρα από τη διπλωματία. Πώς απαντάτε σε αυτό;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν το βρίσκω κακό κάποιος να είναι αναγνωρίσιμος και με διασυνδέσεις στην κυβέρνηση, τον Πρόεδρο, που είναι καλός μου φίλος. Θεωρώ ότι είναι ισχυρό εργαλείο για την Ελλάδα. Θεωρώ ότι οι Έλληνες το έχουν αγκαλιάσει πραγματικά. Αν μπορέσω να χρησιμοποιήσω την εμπειρία μου και τις ικανότητές μου για να βοηθήσω τις διμερείς σχέσεις, θα το κάνω μετά χαράς.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Επιτρέψτε μου να αναδιατυπώσω την ερώτηση. Υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις εδώ στην Ελλάδα που θεωρούν ότι θα επωφεληθούν από την δημοτικότητά σας και ότι θα κερδίσουν πολιτικό έδαφος προωθώντας την ατζέντα του προέδρου Τραμπ. Είναι αυτό μέρος της αποστολής σας; Το βλέπετε ως μέρος της αποστολής σας ή ως κάτι πέρα από αυτήν;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν το βλέπω ως μέρος της αποστολής μου. Το τι κάνουν οι άλλοι με την πολιτική τους είναι δική τους δουλειά. Είμαι εδώ για να δουλέψω πάνω σε θέματα που άπτονται της πολιτικής του προέδρου Τραμπ και να προωθήσω τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Θέλω να το κάνω εφ’ όλης της ύλης, όπως αναφέρθηκε, στο εμπόριο, στην ενέργεια, στη ναυτιλία. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που αγαπώ την Ελλάδα. Σπούδαζα ελληνική και ρωμαϊκή ιστορία από τα 18 μου, στο Πανεπιστήμιο UC Davis, με τον καθηγητή Σπυριδάκη. Πάντα αγαπούσα πάρα πολύ την Ελλάδα.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποια είναι η καλύτερη συμβουλή που λάβατε ποτέ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Μία από τις καλύτερες θα έλεγα ότι ήταν από τον πατέρα μου. Όταν έχασα τη μαμά μου, σε ηλικία 10 ετών, ο μπαμπάς μου μού είπε «Κίμπερλι, πρέπει να φανείς δυνατή. Έχεις ταλέντο, ικανότητες και δεν μπορεί να σου συμβεί τίποτα χειρότερο στη ζωή από την απώλεια της μαμάς σου. Να είσαι δυνατή, να αντέχεις». Πάντα έλεγε «Ό,τι κάνουν τα αγόρια, εσύ μπορείς να το κάνεις καλύτερα». Τον πίστεψα. Ήταν ο μπαμπάς μου.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Θα επιστρέψω στην οικογένειά σας. Ας δούμε λίγο τη γυναίκα πίσω από τον τίτλο.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Είμαι μισή Ιρλανδή και μισή Πορτορικανή. Η μητέρα μου συνάντησε τον πατέρα μου στο Σαν Φρανσίσκο και ερωτεύτηκαν. Και ένα από τα πράγματα που τους έφεραν κοντά ήταν η αγάπη για τη μουσική και τον χορό. Και σίγουρα αυτήν την αγάπη την κληρονόμησα από τους γονείς μου.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Χάσατε τους γονείς σας σε μικρή ηλικία. Πώς σας διαμόρφωσε αυτή η απώλεια και σας έκανε αυτό που είστε σήμερα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ήταν πολύ σκληρό. Ειδικά η απώλεια της μητέρας μου σε τόσο μικρή ηλικία ήταν κάτι πολύ δύσκολο. Θαυμάζω τον πατέρα μου για τον τρόπο με τον οποίο μεγάλωσε τον αδελφό μου κι εμένα ως μόνος γονέας. Έκανε εξαιρετική δουλειά και μου δίδαξε πολλά για τη γονεϊκότητα. Προφανώς, αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μεγαλώσω πιο γρήγορα. Η μητέρα μου μού λείπει κάθε μέρα, όπως και ο πατέρας μου, που με ενέπνευσε τόσο πολύ. Και οι δυο τους. Η μητέρα μου ήταν δασκάλα ειδικής αγωγής κι ακολούθησα τα βήματά της. Δούλεψα με παιδιά με ειδικές ανάγκες και μαθησιακές δυσκολίες. Ο πατέρας μου με ενθάρρυνε να σπουδάσω νομική και να παλέψω για όσα ήθελα να κάνω. Με έκανε να νιώθω καλά με τον εαυτό μου, και μου έδωσε την αυτοπεποίθηση που χρειαζόμουν για να αντιμετωπίσω τις προκλήσεις, να μπορέσω να χαράξω νέους δρόμους και να παλέψω για τον εαυτό μου και τους άλλους. Έλεγε ότι ήμουν πολύ καλή συνήγορος και πως θα μπορούσα να βοηθήσω κόσμο στη ζωή μου. Γι’ αυτό πιστεύω ότι ακολουθώ τα βήματα αυτά, σε ένα δημόσιο αξίωμα, υπηρετώντας ως πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, η πρώτη γυναίκα στο αξίωμα αυτό.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Η πρώτη γυναίκα.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αυτό είναι συναρπαστικό. Νομίζω πως είμαι η πρώτη γυναίκα σε αυτό το αξίωμα στην Ελλάδα. Οι φίλοι μου ενθουσιάστηκαν. Ήταν όλοι τους πολύ υπερήφανοι. Έφτιαξαν μπλουζάκια που έγραφαν «Ελληνο-ρικανή».

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι νομίζετε ότι θα σας έλεγαν οι γονείς σας αυτήν τη στιγμή;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Νομίζω ότι με κοιτούν από ψηλά και μου λένε «Μπράβο, Κίμπερλι». Ξέρω ότι θα ήταν πολύ υπερήφανοι. Δεν θα εκπλήσσονταν, για να το θέσω έτσι.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι μήνυμα στέλνετε σε όλες τις γυναίκες που προσπαθούν να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους, καθώς, όπως είπατε, είστε η πρώτη γυναίκα πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Είναι συναρπαστικό. Αν μπορώ εγώ, τότε μπορούν όλες οι γυναίκες. Το πιστεύω αυτό. Αν πιστεύεις στον εαυτό σου, δουλεύεις σκληρά, προσπαθείς, αφιερώνεις χρόνο, όλα είναι δυνατά. Πραγματικά το πιστεύω. Ενθαρρύνω τις γυναίκες να παλεύουν για όσα πιστεύουν. Να χαράσσουν νέους δρόμους. Μην φοβάστε να ρισκάρετε, να πιστέψετε στον εαυτό σας, να μάθετε κάτι καινούργιο. Δοκιμάστε κάτι καινούργιο. Αλλάξτε δουλειά. Έρχονται και μου ζητούν να γίνω η μέντοράς τους. «Δεν μου αρέσει η δουλειά μου», λένε. Τι θέλεις να κάνεις, τότε; Πιστεύω πως αν κάνεις κάτι που αγαπάς, θα διαπρέψεις σε αυτό. Θέλω ο κόσμος να πιστεύει στον εαυτό του, είτε πρόκειται για άντρες είτε για γυναίκες. Θέλω να εμπνέω γενικότερα. Αγαπώ τους ανθρώπους, μου αρέσει να δουλεύω με οικογένειες και με παιδιά και μου αρέσει να έρχονται αγόρια και κορίτσια και να μου λένε ότι τα ενέπνευσα. Αυτή είναι η ζωή που αξίζει να ζεις.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Και ο γιος σας βρίσκεται εδώ μαζί σας, στην Ελλάδα.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι, ο Ρόναν, είναι αξιολάτρευτος. Είναι το φως της ζωής μου. Είναι 19 ετών. Τον έφερα μαζί μου. Δεν είχε επισκεφθεί ποτέ την Ελλάδα. Του αρέσει η χώρα. Του αρέσει το φαγητό, του αρέσουν οι άνθρωποι. Λέει ότι είναι φοβερά. Δεν ξέρω αν θα θέλει να γυρίσει πίσω στη Φλόριντα.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Καταλαβαίνω απόλυτα. Έχουμε κάποια κοινά, νομική και ΜΜΕ. Και βέβαια έχω κι εγώ έναν γιο. Οπότε καταλαβαίνω απόλυτα τι εννοείτε.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Και είναι εφικτό. Αυτό είναι το θέμα. Μπορείς να είσαι μητέρα μονογονεϊκής οικογένειας, να δουλεύεις σκληρά και να είσαι καλή μητέρα. Είναι η σημαντικότερη δουλειά. Έχει να κάνει με το πώς εμπνέεις και στηρίζεις τα παιδιά σου ώστε να πιστέψουν στον εαυτό τους, και να δουλεύουν σκληρά, να τους ενσταλάζεις ηθική και αξίες και να έχουν καλό χαρακτήρα. Πάντα το έλεγα στον γιο μου. «Δεν με ενδιαφέρει να παίρνεις άριστα στο σχολείο, αλλά να συμπεριφέρεσαι καλά σε όλους. Να είσαι καλός και να έχεις ενσυναίσθηση». Κι έτσι είναι. Χαίρομαι όταν πηγαίνω στο σχολείο ή στις συναντήσεις γονέων, γιατί τέτοια καλά λόγια μου λένε οι δάσκαλοι.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Το αναφέρετε και στο βιβλίο σας.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πρέσβη, έχετε πει το εξής και το παραθέτω: «Το διαζύγιο μπορεί να είναι και κάτι ευχάριστο». Τι εννοείτε με αυτό;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Μπορείς να πάρεις διαζύγιο αν κάτι δεν πηγαίνει καλά. Μπορείς ακόμα να αγαπάς τον άλλο, να τον στηρίζεις, να έχεις μια πολύ καλή σχέση. Επειδή παίρνεις διαζύγιο δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να έχεις ένα μέλλον και μια πολύ καλή σχέση με τον άλλον, ειδικά όταν μεγαλώνετε παιδιά. Το οφείλεις στα παιδιά σου. Δεν έχει να κάνει με εσένα, αλλά με εκείνα.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Εσείς έχετε καλή σχέση.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι, έχω πολύ καλή σχέση με τον κυβερνήτη Γκάβιν Νιούσομ, όπως διαπιστώσατε. Έχω μια καταπληκτική σχέση με τον Έρικ Βιλένσι, που είναι ο πατέρας του γιου μου, του Ρόναν. Είναι μια υπέροχη εμπειρία. Μετράμε 20 χρόνια φιλίας. Αυτό που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος για εμένα είναι ότι δεν εγκαταλείπω. Θα μείνω μαζί σου, θα είμαι πιστή. Θα είμαι πάντα εδώ, μπορείς να βασίζεσαι πάνω μου. Και είμαι υπερήφανη για αυτό. Αυτό με κάνει να νιώθω καλά, όταν πάω για ύπνο και όταν ξυπνάω το πρωί, όσα έχω κάνει για να βοηθήσω κάποιον ή να διατηρήσω μια σχέση και να κάνω τους γονείς μου υπερήφανους για αυτό που είμαι.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς είναι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ όταν κλείνουν οι κάμερες;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Θα έλεγα ότι είμαι ακριβώς η ίδια. Είμαι πολύ χαρούμενος άνθρωπος. Είμαι γεμάτη ενέργεια και ενθουσιασμό. Είχα ήδη υπέροχη εμπειρία στην Πρεσβεία των ΗΠΑ με τους ταλαντούχους ανθρώπους από το Υπουργείο Εξωτερικών. Είναι τόσο έξυπνοι και δουλεύουν σκληρά. Είναι καταπληκτικοί. Ειλικρινά, εντυπωσιάστηκα που ακολούθησαν τον ρυθμό μου, γιατί κινούμαι όπως ο Τραμπ, είμαι απασχολημένη όλη την ημέρα. Ήταν μια πολύ όμορφη εμπειρία. Στην πραγματικότητα, ήξερα ότι θα είναι έτσι, αλλά η εμπειρία που είχα υπερέβη τις προσδοκίες μου, γεγονός που είναι εντυπωσιακό.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Αν μπορούσατε να στείλετε ένα μήνυμα στον ελληνικό λαό, ποιο θα ήταν αυτό;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σας αγαπώ και σας ευχαριστώ για την υποδοχή σας.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Δεν θα μπορούσα να μην σας ρωτήσω... Τι να περιμένουμε από εδώ και πέρα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τι να πω, υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να είσαι Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα; Η εμπειρία είναι ήδη εξαιρετική, αλλά προσβλέπω σε νέες αναμνήσεις, νέα σχέδια. Έχω ήδη κάνει εκπληκτικούς φίλους εδώ. Είμαι ενθουσιασμένη με το πώς με κατατόπισαν και βοήθησαν τη μετάβαση από μια άλλη χώρα εδώ. Οπότε, τους ευχαριστώ όλους στην Πρεσβεία μας που επέλεξαν να εργαστούν και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εδώ. Πρόκειται για απίστευτη ομάδα. Είμαστε 400 άτομα που εργαζόμαστε εδώ, μαζί με το τοπικό προσωπικό, κάτι που είναι καταπληκτικό και παίζει ρόλο κλειδί στην ενίσχυση των σχέσεων μας.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πρέσβη Γκίλφοϊλ, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ, στον ΑΝΤ1, και μοιραστήκατε μαζί μας την ιστορία σας και το όραμά σας, εδώ, στην Αθήνα, τόπο συνάντησης της δημοκρατίας και της διπλωματίας. Ευχαριστούμε πολύ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ευχαριστώ. Ήταν χαρά μου.