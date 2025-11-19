Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Ελλάδα, ευχαριστώ» - Η ανάρτηση μετά την επίθεση των Κινέζων για τον Πειραιά

Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ επισημαίνει πως είναι στη χώρα μας για να βοηθήσει στη συγγραφή του επόμενου μεγάλου κεφαλαίου της συνεργασίας Ελλάδας και ΗΠΑ.

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Ελλάδα, ευχαριστώ» - Η ανάρτηση μετά την επίθεση των Κινέζων για τον Πειραιά

Η Κίμπερλι Γκίλφοιλ

Μέσω ανάρτησης στα social media η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ εμφανίζεται να ευχαριστεί τη χώρα μας για τη θερμή υποδοχή, επισημαίνοντας παράλληλα πως «είμαι εδώ για να εργαστώ σκληρά, να ενισχύσω τη φιλία μεταξύ των εθνών μας και να βοηθήσω στη συγγραφή του επόμενου μεγάλου κεφαλαίου της συνεργασίας Ελλάδας και ΗΠΑ».

Η ανάρτηση της νέας πρέσβεως έρχεται λίγες ώρες μετά τη σφοδρή επίθεση που δέχθηκε από την εκπρόσωπο Τύπου της πρεσβείας της Κίνας στη χώρα μας, με αφορμή τις δηλώσεις της πρώτης για το λιμάνι του Πειραιά.

Σύμφωνα με την κινέζικη πρεσβεία, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ «κατά τη συνέντευξή της, εξαπέλυσε αβάσιμες επιθέσεις κατά της επένδυσης και λειτουργίας του λιμανιού του Πειραιά από κινεζικές επιχειρήσεις. Αυτό συνιστά κακόβουλη συκοφάντηση της φυσιολογικής σινοελληνικής εμπορικής συνεργασίας και σοβαρή παρέμβαση στα εσωτερικά της Ελλάδας». Παράλληλα, «η Κίνα εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια και την κατηγορηματική της αντίθεση».

Στην ανάρτησή της η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ επισημαίνει πως είναι τιμή της να εκπροσωπεί τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ καθώς και τον αμερικανικό λαό στη χώρα μας, ενώ στο σχετικό βίντεο δεν φαίνεται η ίδια να παίρνει θέση στις επιθέσεις της κινεζικής πλευράς.

https://www.instagram.com/reel/DRPrv-NDhmF/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Συγκεκριμένα, η πρέσβης των ΗΠΑ σε ένα βίντεο σχεδόν 3 λεπτών, ευχαρίστησε την Ελλάδα «για την θερμή της υποδοχή» και δεσμεύτηκε να εργαστεί «σκληρά για να ενισχύσω την σχέση φιλίας των δύο κρατών και να γράψουμε το επόμενο σπουδαίο κεφάλαιο συνεργασίας».

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ κάνει έναν πρώτο απολογισμό στις πρώτες ημέρες της θητείας της, αναφέροντας την Ελλάδα ως μια χώρα «με ιστορία, ομορφιά και πνεύμα που έχουν εμπνεύσει τον κόσμο».

«Οι χώρες μας έχουν χτιστεί πάνω στην ιδέα της Δημοκρατίας» τόνισε στη συνέχεια η Αμερικανίδα κάνοντας μια αναφορά στη γιορτή για την ελληνική ομογένεια των ΗΠΑ που είχε φιλοξενήσει ο Τραμπ για την 25η Μαρτίου.

«Ως πρέσβειρα θα κάνω ό,τι έκανα στην προσωπική και επαγγελματική μου ζωή: θα ακούω με σεβασμό, θα ηγούμαι με ακεραιότητα και θα υπηρετώ με σκοπό» πρόσθετε, παρουσιάζοντας εικόνες από τις συμφωνίες που ήδη έχουν υπογραφεί παρουσία της ιδίας.

Αναφέρθηκε και στη συνεργασία για την ενέργεια και τη συνεργασία για ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας στη περιοχή, καθώς και στο «άνοιγμα νέων δρόμων για το εμπόριο και την καινοτομία».

«Η Ελλάδα είναι ένας αξιόπιστος σύμμαχος και ζωτικός εταίρος, μια χώρα που ηγείται με θάρρος και βεβαιότητα. Θέλω αυτή η πρεσβεία να είναι ένας χώρος όπου οι νέες ιδέες μπορούν να ανθίσουν και να αναπτυχθούν. Όπου οι χώρες μας θα μπορούν να συνεργάζονται, να δημιουργούν, να ονειρεύονται μεγάλα πράγματα» πρόσθεσε, ενώ κλείνοντας έστειλε μήνυμα στους Έλληνες πολίτες.

«Προς τον λαό της Ελλάδας: σας ευχαριστώ για τη θερμή υποδοχή. Είμαι εδώ για να εργαστώ σκληρά, να ενισχύσω τη φιλία μας και να συμβάλω στη συγγραφή του επόμενου μεγάλου κεφαλαίου της συνεργασίας των ΗΠΑ με την Ελλάδα. Ο θεός να σας ευλογεί».

