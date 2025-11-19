Ο «δράκος βρυχάται»: Επίθεση της πρεσβείας της Κίνας στην Κίμπερλυ Γκίλφοϊλ για τον Πειραιά

Όπως αναφέρεται σε ανάρτηση της πρεσβείας στο Χ οι τοποθετήσεις της Γκίλφοϊλ συνιστούν «κακόβουλη συκοφάντηση» της σινοελληνικής συνεργασίας και «παρέμβαση στα εσωτερικά της Ελλάδας»

Ο «δράκος βρυχάται»: Επίθεση της πρεσβείας της Κίνας στην Κίμπερλυ Γκίλφοϊλ για τον Πειραιά
Σφοδρή επίθεση κατά της νέας πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα Κίμπερλυ Γκίλφοϊλ εξαπέλυσε η εκπρόσωπος τύπου της Πρεσβείας της Κίνας στη χώρα μας, με αφορμή τις δηλώσεις της πρώτης για το Λιμάνι του Πειραιά, απαντώντας - σύμφωνα με την ανάρτηση της πρεσβείας - σε ερωτήσεις δημοσιογράφου.

Την μήνιν της κινέζικης πλευράς φαίνεται να προκάλεσαν οι δηλώσεις της Κίμπερλι Γκιλφόϊλ στις οποίες παροτρυνόταν η χώρα μας «να πουλήσει το Λιμάνι του Πειραιά» για να μειώσει την κινεζική επιρροή.

Όπως αναφέρεται σε ανάρτηση της πρεσβείας στο Χ οι τοποθετήσεις της Γκίλφοϊλ συνιστούν «κακόβουλη συκοφάντηση» της σινοελληνικής συνεργασίας και «παρέμβαση στα εσωτερικά της Ελλάδας», την ώρα που το Πεκίνο υπογραμμίζει ότι ο Πειραιάς έχει εξελιχθεί σε κόμβο ευημερίας για τη χώρα και «ανήκει για πάντα στον ελληνικό λαό».

Σύμφωνα με την κινέζικη πρεσβεία «Η νέα Αμερικανίδα Πρέσβειρα στην Ελλάδα, κατά τη συνέντευξή της, εξαπέλυσε αβάσιμες επιθέσεις κατά της επένδυσης και λειτουργίας του Λιμανιού του Πειραιά από κινεζικές επιχειρήσεις. Αυτό συνιστά κακόβουλη συκοφάντηση της φυσιολογικής σινοελληνικής εμπορικής συνεργασίας και σοβαρή παρέμβαση στα εσωτερικά της Ελλάδας. Οι σχετικές δηλώσεις, διαποτισμένες με ψυχροπολεμική νοοτροπία και λογική ηγεμονισμού, αντιβαίνουν στη θεμελιώδη επαγγελματική δεοντολογία ενός διπλωμάτη και αποκαλύπτουν πλήρως τη δόλια πρόθεση των ΗΠΑ να εξυπηρετήσουν τα δικά τους γεωπολιτικά συμφέροντα, εκμεταλλευόμενες το Λιμάνι του Πειραιά αλλά και ακόμη την Ελλάδα. Η Κίνα εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια και την κατηγορηματική της αντίθεση».

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου της Πρεσβείας της Κίνας οι δύο χώρες «είναι φίλοι που στέκονται ο ένας στο πλευρό του άλλου στις δύσκολες στιγμές και συνεργάζονται αποκομίζοντας αμοιβαίο όφελος».

Εμείς τείναμε χέρι βοηθείας στην Ελλάδα

Όπως σημειώνεται «η συνεργασία των δύο χωρών βασίζεται αποκλειστικά στην αμοιβαία στήριξη, χωρίς γεωπολιτικούς υπολογισμούς· δεν στοχεύει τρίτους ούτε επηρεάζεται από τρίτους. Όταν η Ελλάδα αντιμετώπιζε την κρίση χρέους, η Κίνα έτεινε χείρα βοηθείας, επιτρέποντας στο Λιμάνι του Πειραιά να εξελιχθεί σε ένα από τα κορυφαία μεγάλα λιμάνια της Μεσογείου και της Ευρώπης, δημιουργώντας δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας και προσφέροντας σημαντικά οικονομικά οφέλη στην Ελλάδα. Η επιτυχία της κινεζικής επένδυσης στο Λιμάνι του Πειραιά αποτελεί όχι μόνο υπόδειγμα σινοελληνικής εμπορικής συνεργασίας, αλλά και μαρτυρία της αλληλοστήριξης των δύο λαών στις δυσκολίες. Στο μέλλον, οι κινεζικές επιχειρήσεις θα συνεχίσουν να αυξάνουν τις επενδύσεις τους και, μαζί με τον εργατικό και σοφό ελληνικό λαό, θα συμβάλουν στην ακόμη καλύτερη ανάπτυξη του λιμανιού.

Το λιμάνι ανήκει στον ελληνικό λαό

«Το Λιμάνι του Πειραιά ανήκει για πάντα στον ελληνικό λαό, τόνισε ακόμη ο εκπρόσωπος τύπου της Πρεσβείας της Κίνας», υποστηρίζοντας ότι «δεν είναι εργαλείο για την υπονόμευση της περιφερειακής ευημερίας και σταθερότητας, και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να πέσει θύμα της γεωπολιτικής αντιπαράθεσης».

Στη σημερινή περίοδο που το Λιμάνι του Πειραιά αναπτύσσεται ραγδαία, η Αμερική, με ιδιοτελείς προθέσεις, υποκινεί την Ελλάδα να τερματίσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις και να πουλήσει το λιμάνι. Κάτι το οποίο σύμφωνα με την κινέζικη πρεσβεία αποτελεί «τυπικό παράδειγμα επιβολής της δικής της σκέψης στους άλλους και αποκαλύπτει μια νοοτροπία που αποπειράται να υπονομεύσει τη σταθερότητα. Αυτά τα τεχνάσματα, τα οποία φανερώνουν το γεγονός ότι η Αμερική κρίνει εξ ιδίων τα αλλότρια, και προφανώς εξυπηρετούν δικές της σκοπιμότητες, είναι καταδικασμένα σε αποτυχία ενώπιον του ελληνικού λαού, φορέα χιλιετιών πολιτισμού και σοφίας. Θα συμβουλεύαμε την Πρέσβειρα να αναλογιστεί σοβαρά τα λόγια και τις πράξεις με τις οποίες είχε προσβάλει τον ελληνικό λαό στο παρελθόν, και να φροντίσει οι ενέργειες της να συνάδουν με την ιδιότητά της και να ωφελούν τον ελληνικό λαό».

