Εργάτες ανακάλυψαν σχεδόν 1500 τόνους χρυσού στην Κίνα, αξίας πάνω από 166 δισεκατομμύρια ευρώ

Κάπου σε μία πόλη - το όνομά της δεν αποκαλύπτεται - στην επαρχία Λιαονίνγκ της Κίνας ανακαλύφθηκε κοίτασμα χρυσού περίπου 1444 τόνων, το μεγαλύτερο από το 1949, σύμφωνα με το κινεζικό Υπουργείο Φυσικών Πόρων. Το κοίτα

Ο χρυσός προέρχεται από μια τοποθεσία που περιέχει 2.586 εκατομμύρια μετάλλευμα. Η μέση ποιότητα χρυσού είναι 0,56 γραμμάρια ανά τόνο. Το κοίτασμα ανακαλύφθηκε από μία μεγάλη κρατική αποστολή αποτελούμενη από σχεδόν 1000 τεχνικούς και εργάτες με την αξία του να εκτιμάται σε περισσότερα από 166 δισεκατομμύρια ευρώ.

Οι τιμές του πολύτιμου μετάλλου έχουν ήδη αυξηθεί κατά περισσότερο από 50% φέτος, εν μέρει λόγω του ασθενέστερου δολαρίου ΗΠΑ, των γεωπολιτικών εντάσεων στον κόσμο και των ισχυρών αγορών από τις κεντρικές τράπεζες. Ειδικά στις αναδυόμενες αγορές, οι τράπεζες θέλουν να χρησιμοποιήσουν διαφορετικές επενδυτικές ευκαιρίες για τα αποθεματικά τους, ενώ όλο και περισσότερο ο χρυσός θεωρείται ασφαλές καταφύγιο.

Αντίστοιχα, αυξάνεται και η παραγωγή χρυσού στην Κίνα: Το 2024 παρήχθησαν 377,24 τόνοι πολύτιμου μετάλλου, σημειώνοντας αύξηση 0,56% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.