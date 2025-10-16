«Καθημερινή απειλή» η κινεζική κατασκοπεία για τη Βρετανία - Τι αποκάλυψε ο επικεφαλής της MI5

Η κινεζική κατασκοπεία συνιστά καθημερινή απειλή για τη Βρετανία η οποία θα πρέπει "να αμυνθεί με αποφασιστικότητα", δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της MI5, της βρετανικής υπηρεσίας αντικατασκοπείας, Κεν ΜακΚάλουμ.

"Το 2025, ένας πιο εχθρικός κόσμος υποχρεώνει την MI5 να επιχειρεί τη μεγαλύτερη αλλαγή στην αποστολή της μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001", δήλωσε ο Κεν ΜακΚάλουμ σε δημοσιογράφους από την έδρα της MI5.

Ανέφερε τη Ρωσία, το Ιράν και την Κίνα ως πηγές απειλών.

Ο αριθμός των προσώπων που ερευνώνται για εμπλοκή σε δραστηριότητες που συνδέονται με "κρατικές απειλές" αυξήθηκε κατά 35% κατά τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς, δήλωσε ο επικεφαλής της MI5.

Ο επικεφαλής της MI5, Κεν ΜακΚάλουμ. Pool/Jonathan Brady μέσω Reuters

Η υπόθεση κατασκοπείας που «πνίγει» τον Στάρμερ

Οι δηλώσεις αυτές διατυπώνονται την ώρα που η κυβέρνηση των Εργατικών του Κιρ Στάρμερ απασχολείται με μια υπόθεση κατασκοπείας υπέρ του Πεκίνου.

Κατηγορείται ότι ματαίωσε τη δίκη δύο ανδρών υπόπτων για κατασκοπεία προκειμένου να διατηρήσει τις σχέσεις της με την Κίνα.

"Οι κινεζικοί κρατικοί παράγοντες αντιπροσωπεύουν μια απειλή για την εθνική ασφάλεια του Ηνωμένου Βασιλείου; Η απάντηση είναι, βεβαίως, ναι, κάθε ημέρα", δήλωσε ο Κεν ΜακΚάλουμ.

Η MI5 διεξήγαγε επιχείρηση "την περασμένη εβδομάδα" κατά "μιας απειλής που συνδέεται με την Κίνα", δήλωσε ο επικεφαλής των βρετανικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Επισήμανε τις απόπειρες της Κίνας να επιδοθεί σε "κυβερνοκατασκοπεία", σε "λαθραίες μεταφορές τεχνολογίας", σε προσπάθειες που αποσκοπούν στο να "αναμιχθεί κρυφά" στη δημόσια ζωή της Βρετανίας και στην "παρενόχληση και τον εκφοβισμό διαφωνούντων", κυρίως ακτιβιστών υπέρ της δημοκρατίας.

Η Βρετανία "πρέπει να αμυνθεί με αποφασιστικότητα κατά των απειλών" που προέρχονται από την Κίνα, δηλώνει.

Όταν ρωτήθηκε για την υπόθεση κατασκοπείας που είναι στο επίκεντρο της πολιτικής καταιγίδας στη Βρετανία, εκπρόσωπος της πρεσβείας της Κίνας ζήτησε "να σταματήσει η εκστρατεία κατά της Κίνας". Η Κίνα δεν παρεμβαίνει ποτέ στις εσωτερικές υποθέσεις των άλλων χωρών και ενεργούσε πάντα με ανοιχτό και τίμιο τρόπο, είπε.

Διαβάστε επίσης