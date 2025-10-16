Στρατιωτικός δορυφόρος που εκτοξεύτηκε το 1969, έχει μετακινηθεί μυστηριωδώς

Σχεδόν δύο χρόνια μετά την απογείωσή του, λόγω βλάβης «σιώπησε» και σταδιακά μετράπηκε σε «διαστημικό σκουπίδι» πάνω από την Αφρική, αλλά πλέον δεν βρίσκεται εκεί

Στρατιωτικός δορυφόρος που εκτοξεύτηκε το 1969, έχει μετακινηθεί μυστηριωδώς
Κατασκευασμένο στις Ηνωμένες Πολιτείες το Skynet-1A εκτοξεύτηκε με πύραυλο Delta της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, τον Νοέμβριο του 1969.

Ο δορυφόρος ήταν η πρώτη στρατιωτική πλατφόρμα επικοινωνιών της Βρετανίας, αλλά λιγότερο από δύο χρόνια μετά την απογείωση, σιώπησε λόγω βλάβης υλικού. Έμεινε αδρανές σε τροχιά 36.000 χιλιόμετρα πάνω από τη Γη και μετατράπηκε σε διαστημικό σκουπίδι. Για δεκαετίες, η θέση του, πάνω από την Αφρική, παρέμενε ασήμαντη. Στη συνέχεια, στις αρχές του 2024, οι δορυφορικοί ιχνηλάτες παρατήρησαν κάτι περίεργο: το Skynet-1A δεν ήταν πλέον εκεί που έπρεπε να είναι.

Τώρα που παρασύρεται πάνω από την Αμερική και η νέα τροχιά του δορυφόρου εγείρει σοβαρά ερωτήματα - όχι μόνο για το πώς έφτασε εκεί, αλλά και για το ποιος μπορεί να τον μετακίνησε και γιατί. Η τροχιακή μηχανική υποδηλώνει ότι μια τέτοια μετατόπιση δεν θα μπορούσε να συμβεί φυσικά.

Σύμφωνα με τον Δρ Stuart Eves, πρώην μηχανικό δορυφόρων στο Υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, ο δορυφόρος φαίνεται να έχει χρησιμοποιήσει προωθητήρες επί του σκάφους - που εδώ και καιρό θεωρούνταν ανενεργοί - για ελιγμούς χιλιάδες μίλια δυτικά. «Η κίνηση αψηφά την παθητική φυσική», είπε ο Eves στο BBC, «πράγμα που σημαίνει ότι κάποιος πιθανότατα τη διέταξε».

Μια θεωρία προτείνει ότι ο δορυφόρος μπορεί να έχει μετακινηθεί κατά τη διάρκεια μιας προσωρινής μεταβίβασης του ελέγχου στις ΗΠΑ, αν και δεν έχουν εμφανιστεί οριστικά αρχεία που να το επιβεβαιώνουν.

Το επίσημο μητρώο διαστημικών αντικειμένων του Ηνωμένου Βασιλείου εξακολουθεί να αναφέρει το Skynet-1A ως ενεργό στοιχείο ενδιαφέροντος. Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας, ο δορυφόρος παρακολουθείται μέσω του Εθνικού Κέντρου Διαστημικών Επιχειρήσεων, το οποίο εκδίδει ειδοποιήσεις όταν πλησιάζει σε απόσταση 50 χιλιομέτρων από άλλο αντικείμενο. Αν και δεν έχει ακόμη αποτελέσει άμεσο κίνδυνο σύγκρουσης, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η ηλικία του και η αδυναμία ελιγμών του το καθιστούν αυξανόμενη ευθύνη.

Η αναζήτηση για την απάντηση στο αίνιγμα συνεχίζεται μέσα από αποχαρακτηρισμένα αρχεία και ξεπερασμένους καταλόγους.

