Χημικό σύννεφο σχηματίστηκε πάνω από πόλη στη Βρετανία - «Κλείστε τα παράθυρά σας»

Η χημική ουσία μπορεί να απελευθερωθεί στην ατμόσφαιρα ως αέριο εάν διαρρεύσει από «βιομηχανική εγκατάσταση ή όχημα», δήλωσαν οι αρχές.

Οι κάτοικοι της περιοχής που χαρτογραφήθηκε με έντονο μωβ χρώμα κλήθηκαν να παραμείνουν στα σπίτια τους και να κρατήσουν κλειστά τα παράθυρά τους. 

Προειδοποιήσεις να κλείσουν τα παράθυρα των σπιτιών τους έλαβαν οι κάτοικοι στο Σάρεϊ της Βρετανίας το απόγευμα της Πέμπτης (16/10) καθώς ένα «σύννεφο χλωρίου» είχε σχηματιστεί πάνω από την περιοχή.

Ένας εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής του Σάρεϊ δήλωσε: «Κληθήκαμε σήμερα στις 12:11 για ένα περιστατικό στην οδό Steels Lane στο Oxshott. Αυτή τη στιγμή έχουμε τρία πυροσβεστικά οχήματα και τρεις αξιωματικούς στο σημείο. Το περιστατικό αφορά την ανάμιξη δύο συστατικών που χρησιμοποιούνται για πισίνες, η οποία δημιούργησε ένα «σύννεφο χλωρίου» στην περιοχή. Ο χάρτης δείχνει την περιοχή που επηρεάστηκε».

Το χλώριο είναι μια χημική ουσία που χρησιμοποιείται συνήθως σε διάφορες εφαρμογές, όπως σε πισίνες και στον καθαρισμό, και σύμφωνα με τους ειδικούς, δεν υπάρχει φυσικά σε αέρια μορφή.

Η χημική ουσία μπορεί να απελευθερωθεί στην ατμόσφαιρα ως αέριο εάν διαρρεύσει τυχαία από «βιομηχανική εγκατάσταση ή όχημα μεταφοράς», δήλωσαν οι αρχές.

Οι κάτοικοι κλήθηκαν να σφραγίσουν επειγόντως τα παράθυρά τους, ενώ οι πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο του συμβάντος στο Σάρεϊ, νοτιοδυτικά του Λονδίνου.

Η πυροσβεστική υπηρεσία επιβεβαίωσε ότι το σύννεφο είχε διαλυθεί στις 15:42, αναφέροντας: «Τα χημικά έχουν πλέον περιοριστεί. Οι κάτοικοι μπορούν πλέον να ανοίξουν τα παράθυρα και τις πόρτες τους ως συνήθως, καθώς δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος για αυτούς».

Η παρουσία της πυροσβεστικής και της υπηρεσίας διάσωσης ενδέχεται να είναι ορατή για το υπόλοιπο της ημέρας, ανέφερε εκπρόσωπος της υπηρεσίας.

*Με πληροφορίες από Daily Express

