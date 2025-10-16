Ρίκι Χάτον: Ανατρεπτική εξέλιξη για τον θάνατό του - Βρέθηκε κρεμασμένος στο σπίτι του

Σε αυτή την εικόνα που τραβήχτηκε με αργή ταχύτητα κλείστρου, ο Βρετανός πυγμάχος Ricky Hatton προπονείται για τα ΜΜΕ στην MGM Grand Garden Arena, στο Λας Βέγκας (2009)

Η είδηση του θανάτου του πρωταθλητή πυγμαχίας Ρίκι Χάτον σε ηλικία 46 ετών τον περασμένο Σεπτέμβριο, αιφνιδίασε τους θαυμαστές του, και την αθλητική κοινότητα.

Τότε, έγινε γνωστό μόνο ότι ο Χάτον βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του, αξίας 1,7 εκατομμυρίων λιρών.

Τωρα σε μία αναπάντεχη ανατροπή, γίνεται γνωστό ότι ο πυγμάχος πρωταθλητής βρέθηκε κρεμασμένος στο σπίτι του, στο Μάντσεστερ από τον μάνατζέρ του και επί χρόνια φίλο του, Πολ Σπικ, στις 14 Σεπτεμβρίου. Ως προσωρινή αιτία θανάτου δόθηκε ο απαγχονισμός.

Ο πυγμάχος Ricky Hatton στέκεται δίπλα στο γήπεδο πριν από τον ποδοσφαιρικό αγώνα της Manchester City για την αγγλική Premier League εναντίον της Manchester United στο στάδιο Etihad, στο Μάντσεστερ της Αγγλίας (2013) AP/Jon Super,

Αυτά αποκαλύφθηκαν σε σύντομη ακρόαση εκ μέρους της οικογένειας του Χάτον, η οποία τον είδε για τελευταία φορά ζωντανό στις 12 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της έρευνας.

Σύμφωνα με μέλη της οικογένειας είχε «εμφανιστεί καλά», αλλά δεν παρευρέθηκε σε μια εκδήλωση στην οποία αναμενόταν την επόμενη μέρα.

Το πρωί της 14ης Σεπτεμβρίου, ο μάνατζερ έφτασε στο σπίτι του Χάτον για να τον μεταφέρει στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ για μια πτήση, δήλωσε ο ιατροδικαστής.

Αλλά ο Χάτον βρέθηκε «αναίσθητος» με ένα «σύνδεσμο» γύρω από το λαιμό του.

Ο Σπικ σε δηλώσει του στο Boxing News μετά τον θάνατο του Hatton ότι νόμιζε ότι ο Χάτον είχε κοιμηθεί υπερβολικά όταν δεν μπορούσε να τον σηκώσει για το ταξίδι στο αεροδρόμιο για μια πτήση προς το Ντουμπάι, την ημέρα που βρέθηκε το πτώμα του.

Ο Βρετανός πυγμάχος Ricky Hatton ποζάρει καθώς φτάνει στο MGM Grand στο Λας Βέγκας, την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2008 AP/Jae C. Hong

«Τα φώτα δεν ήταν αναμμένα, κάτι που μου φάνηκε περίεργο. Νόμιζα ότι είχε κοιμηθεί παραπάνω, αλλά δεν είναι ασυνήθιστο. Οι άνθρωποι κοιμούνται παραπάνω».

«Λοιπόν, μπήκα μέσα – έχω ένα κλειδί – φωνάζοντας, "Ρικ, Ρικ, ξύπνα!" άκουσα μουσική να έρχεται από τον επάνω όροφο, οπότε ανέβηκα. Τον κοίταξα. Έπρεπε να αφιερώσω λίγο χρόνο για να το επεξεργαστώ. Ήμουν σε κατάσταση σοκ, σύγχυσης, απώλειας και πολλών άλλων συναισθημάτων. Τότε κάλεσα την αστυνομία και το ασθενοφόρο».

Σύμφωνα με τον μάνατζερ, ο Χάτον σχεδίαζε ταξίδια με τις κόρες του σε Ταϊλάνδη και Τενερίφη, ενώ κύριο μέλημά του ήταν ο αγώνας «επιστροφής» του, στο Ντουμπάι τον Δεκέμβριο εναντίον του Έισα Αλ Νταχ από το Άμπου Ντάμπι.

Η υπόθεση άνοιξε και αναβλήθηκε μέχρι τις 20 Μαρτίου του επόμενου έτους.

Ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής είχε αποκαλύψει στο παρελθόν τις αυτοκτονικές του σκέψεις και τα προβλήματα εθισμού του, ενώ η τελευταία του ανάρτηση στο Instagram τον έδειξε να διατηρεί τη φόρμα του στο γυμναστήριο ενόψει της πολυαναμενόμενης επιστροφής του στο ρινγκ τον Δεκέμβριο.