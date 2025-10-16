Ρίκι Χάτον: Ανατρεπτική εξέλιξη για τον θάνατό του - Βρέθηκε κρεμασμένος στο σπίτι του

Οι πληροφορίες για τα αίτια του θανάτου του αποκαλύπτονται έναν μήνα μετά, δίνοντας νέα τροπή στην υποθεση

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Ρίκι Χάτον: Ανατρεπτική εξέλιξη για τον θάνατό του - Βρέθηκε κρεμασμένος στο σπίτι του

Σε αυτή την εικόνα που τραβήχτηκε με αργή ταχύτητα κλείστρου, ο Βρετανός πυγμάχος Ricky Hatton προπονείται για τα ΜΜΕ στην MGM Grand Garden Arena, στο Λας Βέγκας (2009)

ΑP/Isaac Brekken
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η είδηση του θανάτου του πρωταθλητή πυγμαχίας Ρίκι Χάτον σε ηλικία 46 ετών τον περασμένο Σεπτέμβριο, αιφνιδίασε τους θαυμαστές του, και την αθλητική κοινότητα.

Τότε, έγινε γνωστό μόνο ότι ο Χάτον βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του, αξίας 1,7 εκατομμυρίων λιρών.

Τωρα σε μία αναπάντεχη ανατροπή, γίνεται γνωστό ότι ο πυγμάχος πρωταθλητής βρέθηκε κρεμασμένος στο σπίτι του, στο Μάντσεστερ από τον μάνατζέρ του και επί χρόνια φίλο του, Πολ Σπικ, στις 14 Σεπτεμβρίου. Ως προσωρινή αιτία θανάτου δόθηκε ο απαγχονισμός.

Boxing Obit Hatton

Ο πυγμάχος Ricky Hatton στέκεται δίπλα στο γήπεδο πριν από τον ποδοσφαιρικό αγώνα της Manchester City για την αγγλική Premier League εναντίον της Manchester United στο στάδιο Etihad, στο Μάντσεστερ της Αγγλίας (2013)

AP/Jon Super,

Αυτά αποκαλύφθηκαν σε σύντομη ακρόαση εκ μέρους της οικογένειας του Χάτον, η οποία τον είδε για τελευταία φορά ζωντανό στις 12 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της έρευνας.

Σύμφωνα με μέλη της οικογένειας είχε «εμφανιστεί καλά», αλλά δεν παρευρέθηκε σε μια εκδήλωση στην οποία αναμενόταν την επόμενη μέρα.

Το πρωί της 14ης Σεπτεμβρίου, ο μάνατζερ έφτασε στο σπίτι του Χάτον για να τον μεταφέρει στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ για μια πτήση, δήλωσε ο ιατροδικαστής.

Αλλά ο Χάτον βρέθηκε «αναίσθητος» με ένα «σύνδεσμο» γύρω από το λαιμό του.

Ο Σπικ σε δηλώσει του στο Boxing News μετά τον θάνατο του Hatton ότι νόμιζε ότι ο Χάτον είχε κοιμηθεί υπερβολικά όταν δεν μπορούσε να τον σηκώσει για το ταξίδι στο αεροδρόμιο για μια πτήση προς το Ντουμπάι, την ημέρα που βρέθηκε το πτώμα του.

Ricky Hatton

Ο Βρετανός πυγμάχος Ricky Hatton ποζάρει καθώς φτάνει στο MGM Grand στο Λας Βέγκας, την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2008

AP/Jae C. Hong

«Τα φώτα δεν ήταν αναμμένα, κάτι που μου φάνηκε περίεργο. Νόμιζα ότι είχε κοιμηθεί παραπάνω, αλλά δεν είναι ασυνήθιστο. Οι άνθρωποι κοιμούνται παραπάνω».

«Λοιπόν, μπήκα μέσα – έχω ένα κλειδί – φωνάζοντας, "Ρικ, Ρικ, ξύπνα!" άκουσα μουσική να έρχεται από τον επάνω όροφο, οπότε ανέβηκα. Τον κοίταξα. Έπρεπε να αφιερώσω λίγο χρόνο για να το επεξεργαστώ. Ήμουν σε κατάσταση σοκ, σύγχυσης, απώλειας και πολλών άλλων συναισθημάτων. Τότε κάλεσα την αστυνομία και το ασθενοφόρο».

Σύμφωνα με τον μάνατζερ, ο Χάτον σχεδίαζε ταξίδια με τις κόρες του σε Ταϊλάνδη και Τενερίφη, ενώ κύριο μέλημά του ήταν ο αγώνας «επιστροφής» του, στο Ντουμπάι τον Δεκέμβριο εναντίον του Έισα Αλ Νταχ από το Άμπου Ντάμπι.

Η υπόθεση άνοιξε και αναβλήθηκε μέχρι τις 20 Μαρτίου του επόμενου έτους.

Ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής είχε αποκαλύψει στο παρελθόν τις αυτοκτονικές του σκέψεις και τα προβλήματα εθισμού του, ενώ η τελευταία του ανάρτηση στο Instagram τον έδειξε να διατηρεί τη φόρμα του στο γυμναστήριο ενόψει της πολυαναμενόμενης επιστροφής του στο ρινγκ τον Δεκέμβριο.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

“Pogi Challenge”: Το HUAWEI WATCH GT 6 δείχνει τα δόντια του

13:59ΚΟΣΜΟΣ

Nετανιάχου: «Όσοι απειλούν το Ισραήλ, θα πληρώσουν βαρύ τίμημα- Θα πετύχουμε όλους μας τους στόχους»

13:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: «Τα εθνικά συμφέροντα υποχωρούν εξαιτίας της πολιτικής Μητσοτάκη»

13:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Τσατραφύλλια για 6 περιοχές - Καταιγίδες και θύελλες σε λίγες ώρες

13:46ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Καρβέλης: Νεκρός σε τροχαίο το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ - Σκοτώθηκε ενώ πήγαινε για κυνήγι

13:43ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Γιατί οι νεότερες γενιές συλλέγουν μετά μανίας στιλό - H αγορά των 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων

13:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σαρωτικές αλλαγές στον Παναθηναϊκό: «Τελειώνει» ο Παπαδημητρίου, επαφές με ξένο τεχνικό διευθυντή

13:40WHAT THE FACT

Κίνα: Ηλικιωμένη κατάπιε 8 ζωντανούς βατράχους για να θεραπεύσει τον πόνο στην πλάτη

13:39ΕΛΛΑΔΑ

ΣτΕ για ΝΟΚ: Νόμιμη η επανέκδοση οικοδομικών αδειών με περιβαλλοντικό ισοδύναμο

13:27ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Stoiximan: Ξεκινά ο νέος κύκλος του προγράμματος «Μικροί Ήρωες Μαθαίνουν» με νέες δράσεις και συνερ

13:17ΥΓΕΙΑ

Γεωργιάδης: Αχαΐρευτοι και άχρηστοι αυτοί που μαζεύτηκαν στο «Αττικόν»

13:10ΚΟΣΜΟΣ

Ανατρεπτική εξέλιξη για τον θάνατο του Ρίκι Χάτον - Ο πυγμάχος παγκόσμιος πρωταθλητής βρέθηκε κρεμασμένος στο σπίτι του

13:09ΚΟΣΜΟΣ

Αυτό είναι το έκτο πυρηνικό υποβρύχιο του Βρετανικού Βασιλικού Ναυτικού με το ελληνικό όνομα «Αγαμέμνων»

13:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Ανδρουλάκης: «Ντεκόρ για τον Τραμπ η παρουσία Μητσοτάκη στη συμφωνία για τη Γάζα»

13:05ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Κέρδισε και τις δύο προτάσεις μομφής ο Σεμπαστιάν Λεκορνί

12:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για το 13ωρο

12:44ΚΟΣΜΟΣ

Τζούλια Ρόμπερτς: Αποκάλυψε τον απίστευτο λόγο που έκανε την κόρη της να εγκαταλείψει το κινητό

12:38ΚΟΣΜΟΣ

Από φίλοι εχθροί: Ποιο είναι το ΤΤP που πυροδότησε τον κύκλο βίας μεταξύ Αφγανιστάν - Πακιστάν

12:38LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ποιος κρατά την πρωτιά στην πρωινή ζώνη

12:34ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο από την Πάρνηθα: Ελάφι βουτάει στη λίμνη Μπελέτσι για να σωθεί από αγέλη λύκων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι θα γίνει το τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου - Αλλαγή σκηνικού τα επόμενα 24ωρα

13:46ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Καρβέλης: Νεκρός σε τροχαίο το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ - Σκοτώθηκε ενώ πήγαινε για κυνήγι

13:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Τσατραφύλλια για 6 περιοχές - Καταιγίδες και θύελλες σε λίγες ώρες

10:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα - Η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη ECMWF και UKMO για την Ελλάδα

10:18ΕΛΛΑΔΑ

Πλαστικός χειρουργός: «Ήταν τόσο επιθετική που τρόμαξα», αναφέρει αυτόπτης μάρτυρας για την 43χρονη οδηγό

12:34ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο από την Πάρνηθα: Ελάφι βουτάει στη λίμνη Μπελέτσι για να σωθεί από αγέλη λύκων

12:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για το 13ωρο

11:01ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη διπλή δολοφονία - «Συνελήφθησαν ο φυσικός και ο ηθικός αυτουργός»

07:15ΥΓΕΙΑ

Ελπίδα για εκατομμύρια ανθρώπους: Πιο κοντά από ποτέ οι επιστήμονες σε εμβόλιο που σταματά τον καρκίνο και τις μεταστάσεις

07:04LIFESTYLE

Το μεγαλύτερο μυστήριο στην παγκόσμια μουσική λύθηκε: Αυτοί είναι οι Daft Punk χωρίς τις μάσκες

11:38ΚΟΣΜΟΣ

Έκθεση: Το υποβρύχιο Titan «ανατινάχθηκε» λόγω της ελαττωματικής κατασκευής του

11:46ΕΘΝΙΚΑ

Ένοπλες Δυνάμεις: Πάνω από 1000% αυξάνεται ο μισθός για τους οπλίτες θητείας

12:44ΚΟΣΜΟΣ

Τζούλια Ρόμπερτς: Αποκάλυψε τον απίστευτο λόγο που έκανε την κόρη της να εγκαταλείψει το κινητό

11:08LIFESTYLE

Πριγκιπική κομψότητα - Διαγωνισμός στιλ στη συνάντηση της Κέιτ με τη Ράτζβα της Ιορδανίας

11:58ΚΟΣΜΟΣ

Μάικλ Τζάκσον: Συνεχίζεται το δικαστικό «θρίλερ» για την περιουσία του «Βασιλιά της Ποπ» - Στη δημοσιότητα το «αμύθητο» ποσό που έλαβε η κόρη του, Πάρις

12:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Συνελήφθη ο Λούκα Βιλντόζα μαζί με την σύζυγό του - Επιτέθηκαν σε διασώστες

13:39ΕΛΛΑΔΑ

ΣτΕ για ΝΟΚ: Νόμιμη η επανέκδοση οικοδομικών αδειών με περιβαλλοντικό ισοδύναμο

09:50ΚΟΣΜΟΣ

«Ο πρίγκιπας Άντριου θεωρούσε ότι ήταν αναφαίρετο δικαίωμα του να κάνει σεξ μαζί μου»: Τι αποκαλύπτει η Βιρτζίνια Τζιούφρε στο νέο της βιβλίο

09:53ΚΟΣΜΟΣ

Κάτι αλλάζει στη διατροφή των καρχαριών και αυτό είναι πολύ πιο επικίνδυνο - Οι ειδικοί προειδοποιούν

22:00WHAT THE FACT

Το μυστικό που κρύβει η «πόλη κάτω από τον πάγο» - Μυστική βάση κάτω από τους παγετώνες της Γροιλανδίας εντόπισαν επιστήμονες της NASA

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ