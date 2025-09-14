Ρίκι Χάτον: Νεκρός στο σπίτι του ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής πυγμαχίας - Ήταν 46 ετών

Ο Ricky Hatton από το Μάντσεστερ της Αγγλίας, πανηγυρίζει το νοκ άουτ του τέταρτου γύρου επί του Jose Luis Castillo, κατά τη διάρκεια του αγώνα τους για το πρωτάθλημα IBO junior welterweight boxing στο Thomas and Mack Center στο Λας Βέγκας (2007)

Ο Βρετανός πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής πυγμαχίας Ricky Hatton, 46 ετών, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του.

Ο Χάτον, γνωστός σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του ως Hitman, ήταν ένας από τους πιο γνωστούς Βρετανούς πυγμάχους της γενιάς του και κατέκτησε αρκετούς παγκόσμιους τίτλους.



Αποσύρθηκε το 2012 και στη συνέχεια μίλησε ανοιχτά για τους αγώνες του με την κατάθλιψη και το αλκοόλ.

Ο Χάτον, ο οποίος ζούσε στο Χάιντ του Μάντσεστερ, είχε κάνει σχέδια για άλλη μια επιστροφή με έναν αγώνα επίδειξης στο Ντουμπάι που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο.

Η αστυνομία του Μάντσεστερ (GMP) ανακοίνωσε ότι ένα πτώμα βρέθηκε σε μια διεύθυνση στο Χάιντ το πρωί της Κυριακής, ενώ δεν υπάρχουν ύποπτες συνθήκες.

Μόλις πριν από λίγες ημέρες, ο Χάτον ίχε αναρτήσει βίντεο να γυμνάζεται στο γυμναστήριο, προφανώς για να προετοιμάζεται για τον αγώνα της επιστροφής του σε δύο μήνες.