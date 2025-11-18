Ένταση στην Ασία: Αναβλήθηκαν οι προβολές ιαπωνικών ταινιών στην Κίνα, λόγω Ταϊβάν

Οι κυκλοφορίες τουλάχιστον δύο δημοφιλών ιαπωνικών ταινιών έχουν αναβληθεί στην Κίνα, καθώς οι χώρες βρίσκονται σε διαμάχη μετά τα σχόλια της πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι για την Ταϊβάν. Οι ταινίες που δεν προβλήθηκαν είναι η σειρά manga Cells at Work! και το φιλμ κινουμένων σχεδίων Crayon Shin-chan the Movie: Super Hot! The Spicy Kasukabe Dancers, σύμφωνα με το κινεζικό κρατικό μέσο ενημέρωσης CCTV.

Τα εισιτήρια κινηματογράφου εξακολουθούν να είναι διαθέσιμα στην Κίνα για την επιτυχημένη ιαπωνική ταινία κινουμένων σχεδίων Demon Slayer: Infinity Castle, επιβεβαίωσε το BBC, αλλά το CCTV ανέφερε ότι οι πωλήσεις είχαν μειωθεί τις τελευταίες ημέρες καθώς η διαμάχη επιδεινώθηκε.

H Τακαΐτσι, η οποία επικρίνει σφοδρά την Κίνα και τις δραστηριότητές της στην περιοχή, άφησε να εννοηθεί νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι το Τόκιο θα μπορούσε να αναλάβει στρατιωτική δράση εάν το Πεκίνο επιτεθεί στην Ταϊβάν. Οι διανομείς και εισαγωγείς ταινιών αποφάσισαν να αναβάλουν τις κυκλοφορίες, αφού αξιολόγησαν τη συνολική εικόνα των ιαπωνικών ταινιών στην Κίνα και το κλίμα στο κινεζικό κοινό, ανέφερε το CCTV.

Το Cells at Work! - η κυκλοφορία του οποίου έχει επίσης αναβληθεί - είναι μια ταινία ζωντανής δράσης βασισμένη σε ένα manga για ανθρώπινα κύτταρα αίματος που καταπολεμούν ιούς. Το CCTV δεν ανέφερε για πόσο καιρό θα καθυστερήσουν οι κυκλοφορίες των ταινιών. Το κρατικό μέσο ενημέρωσης ανέφερε ότι το Demon Slayer: Infinity Castle έχει αντιμετωπίσει «έντονη δυσαρέσκεια στο κινεζικό κοινό» μετά τα σχόλια της Tακαίτσι.

Η Τακαΐτσι δήλωσε στο ιαπωνικό κοινοβούλιο στις 7 Νοεμβρίου: «Εάν υπάρχουν μάχες και χρήση βίας, ανεξάρτητα από το πώς το σκέφτεστε, αυτό θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μια απειλητική για τη ζωή μας κατάσταση». Έκτοτε, το Πεκίνο προέτρεψε τους πολίτες του να αποφεύγουν τα ταξίδια στην Ιαπωνία και είπε στους φοιτητές να επανεξετάσουν το ενδεχόμενο να σπουδάσουν εκεί, επικαλούμενο κινδύνους για την ασφάλεια.

Οι μετοχές του ιαπωνικού τουρισμού, των αεροπορικών εταιρειών και του λιανικού εμπορίου υποχώρησαν απότομα, καθώς οι επενδυτές στάθμισαν τον αντίκτυπο της αντίδρασης της Κίνας. Η Κίνα αποτελεί βασική πηγή τουριστών που ταξιδεύουν στην Ιαπωνία, με σχεδόν 7,5 εκατομμύρια επισκέπτες τους πρώτους εννέα μήνες του τρέχοντος έτους.

Το Πεκίνο βλέπει την Ταϊβάν ως μια αποσχισθείσα επαρχία που, με τον καιρό, θα αποτελέσει μέρος της χώρας. Η Κίνα δεν έχει αποκλείσει τη χρήση βίας για την επίτευξη αυτού του στόχου. Ωστόσο, πολλοί Ταϊβανέζοι θεωρούν τους εαυτούς τους μέρος ενός ξεχωριστού έθνους - αν και οι περισσότεροι υποστηρίζουν τη διατήρηση του status quo, στο οποίο η Ταϊβάν ούτε δηλώνει ανεξαρτησία από την Κίνα ούτε ενώνεται με αυτήν.

