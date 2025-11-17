Ταϊβάν: Μοιράζει εγχειρίδια επιβίωσης στους πολίτες της σε περίπτωση επίθεσης από την Κίνα

Για πρώτη φορά, η Ταϊβάν διανέμει εγχειρίδια ασφαλείας σε όλα τα νοικοκυριά καθώς αυξάνεται η απειλή από την Κίνα

Ταϊβάν: Μοιράζει εγχειρίδια επιβίωσης στους πολίτες της σε περίπτωση επίθεσης από την Κίνα

Εγχειρίδια επιβίωσης μοιράζουν στους κατοίκους οι Αρχές της Ταϊβάν

Η Ταϊβάν ξεκίνησε τη διανομή εκατομμυρίων εγχειριδίων πολιτικής άμυνας σε νοικοκυριά σε όλο το νησί αυτή την εβδομάδα, σε μια άνευ προηγουμένου προσπάθεια να προετοιμάσει τους κατοίκους για πιθανές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας κινεζικής επίθεσης.

Το εγχειρίδιο , που παρουσιάστηκε τον Σεπτέμβριο, περιλαμβάνει για πρώτη φορά οδηγίες σχετικά με το τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες σε περίπτωση που συναντήσουν εχθρικούς στρατιώτες και τονίζει ότι τυχόν ισχυρισμοί περί παράδοσης της Ταϊβάν θα πρέπει να θεωρούνται ψευδείς. Παρέχει επίσης οδηγίες για τον εντοπισμό καταφυγίων και την προετοιμασία κιτ έκτακτης ανάγκης.

Είναι η τελευταία προσπάθεια της Ταϊβάν να προετοιμάσει τον πληθυσμό της για κρίσεις που κυμαίνονται από φυσικές καταστροφές έως μια κινεζική εισβολή, καθώς το Πεκίνο εντείνει την στρατιωτική και πολιτική πίεση για να διεκδικήσει την κυριαρχία στο νησιωτικό κράτος της ανατολικής Ασίας.

«Αυτό το φυλλάδιο δείχνει την αποφασιστικότητά μας να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας», δήλωσε ο Λιν Φέι-φαν, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Ταϊβάν, ο οποίος επέβλεψε την προσπάθεια. «Πρέπει οι άνθρωποι στην άλλη άκρη του Πορθμού της Ταϊβάν να καταλάβουν ότι θα υπάρξει τεράστιο κόστος εάν η Κίνα λάβει λάθος απόφαση, επειδή ο λαός της Ταϊβάν έχει την αποφασιστικότητα και την πολύ σαφή δέσμευση να υπερασπιστεί τον εαυτό του και οι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να αναλάβουν αυτή τη δράση για να προστατεύσουν ο ένας τον άλλον».

Η διανομή σε περισσότερα από 9,8 εκατομμύρια γραμματοκιβώτια σε όλο το νησί θα ξεκινήσει αυτήν την εβδομάδα και σύντομα θα διανεμηθούν επίσης εγχειρίδια στα αγγλικά και σε άλλες ξένες γλώσσες, δήλωσε ο Λιν. Μετά τη διανομή, ο Λιν είπε ότι η κυβέρνηση θα βοηθήσει τους ανθρώπους να προετοιμάσουν τα προσωπικά τους κιτ έκτακτης ανάγκης μέσω διαφημιστικών εκστρατειών, αν και δεν έδωσε λεπτομέρειες.

Η Κίνα ισχυρίζεται ότι η δημοκρατικά διοικούμενη Ταϊβάν είναι δική της επικράτεια και δεν έχει αποκλείσει τη χρήση βίας για να αναλάβει τον έλεγχό της. Η κυβέρνηση της Ταϊβάν απορρίπτει τις εδαφικές αξιώσεις της Κίνας, λέγοντας ότι μόνο ο λαός της Ταϊβάν μπορεί να αποφασίσει για το μέλλον του.

Το εγχειρίδιο περιγράφει σενάρια που ενδέχεται να αντιμετωπίσει η Ταϊβάν, από σαμποτάζ υποθαλάσσιων καλωδίων και κυβερνοεπιθέσεις έως επιθεωρήσεις ταϊβανέζικων σκαφών από ένα «εχθρικό έθνος» ως προοίμιο σύγκρουσης, ακόμη και μιας ολοκληρωτικής εισβολής. Ο Λιν είπε ότι η Ταϊβάν αντιμετωπίζει ήδη υβριδικό πόλεμο από την Κίνα, συμπεριλαμβανομένων κυβερνοεπιθέσεων, διείσδυσης, εκστρατειών παραπληροφόρησης και στρατιωτικών εισβολών κοντά στο νησί.

«Είναι η Ημέρα Απόβασης (D-Day) έναντι της καθημερινότητας. H D-Day σημαίνει στην πραγματικότητα εισβολή. Προφανώς δεν βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση. Αλλά αντιμετωπίζουμε τον λεγόμενο καθημερινό καταναγκασμό.»

