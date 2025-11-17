Explainer: Στο «κόκκινο» οι σχέσεις Κίνας-Ιαπωνίας: Το «αγκάθι» της Ταϊβάν και ο κίνδυνος σύρραξης

Η νέα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας εξόργισε το Πεκίνο καθώς υπαινίχθηκε ότι η χώρα της θα μπορούσε να εμπλακεί σε στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ Κίνας και Ταϊβάν.

Newsbomb

Explainer: Στο «κόκκινο» οι σχέσεις Κίνας-Ιαπωνίας: Το «αγκάθι» της Ταϊβάν και ο κίνδυνος σύρραξης
Πυροβόλο σημαδεύει προς τη θάλασσα στις Νήσους Ματσού της Ταϊβάν, μόλις 10 χιλιόμετρα μακριά από την ηπειρωτική Κίνα
AP
ΚΟΣΜΟΣ
7'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το Τόκιο και το Πεκίνο έχουν εμπλακεί σε μια βαθύτερη διαμάχη για την Ταϊβάν, καθώς η νέα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, άφησε να εννοηθεί ότι η χώρα της θα μπορούσε ενδεχομένως να εμπλακεί στρατιωτικά σε περίπτωση απόπειρας κινεζικής εισβολής στο αυτοδιοικούμενο νησί.

Γιατί η Ταϊβάν έχει γίνει σημείο ανάφλεξης μεταξύ των γειτόνων της βορειοανατολικής Ασίας και σημαντικών εμπορικών εταίρων, και υπάρχει κίνδυνος να κλιμακωθεί ο λεκτικός πόλεμος;

Πώς ξεκίνησε η διαμάχη;

Η διαμάχη ξεκίνησε όταν η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, άφησε να εννοηθεί στην πρώτη της ομιλία στο κοινοβούλιο από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά της τον Οκτώβριο ότι η Ιαπωνία θα μπορούσε να εμπλακεί στρατιωτικά σε μια σύγκρουση μεταξύ Κίνας και Ταϊβάν.

Το μεταπολεμικό σύνταγμα της Ιαπωνίας απαγορεύει τη χρήση βίας ως μέσο επίλυσης διεθνών διαφορών, αλλά ένας νόμος του 2015 - που ψηφίστηκε όταν ο μέντορας της Τακαΐτσι, Σίνζο Άμπε, ήταν πρωθυπουργός - της επιτρέπει να ασκεί συλλογική αυτοάμυνα σε ορισμένες καταστάσεις, ακόμη και αν δεν δέχεται άμεση επίθεση.

Ιαπωνία πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι

H πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι

AP

Το κυβερνών Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας ισχυρίζεται ότι η Ταϊβάν είναι επαρχία και έχει ορκιστεί να την προσαρτήσει – με στρατιωτική βία αν δεν καταφέρει να πείσει ή να εξαναγκάσει την Ταϊβάν να αποδεχτεί αυτό που αποκαλεί «επανένωση». Αλλά η Ταϊβάν είναι συντριπτικά αντίθετη και μια κινεζική απόπειρα εισβολής θα μπορούσε να εξελιχθεί σε περιφερειακή ή παγκόσμια σύγκρουση.

«Η κατάσταση που αφορά την Ταϊβάν έχει γίνει τόσο σοβαρή που πρέπει να εξετάσουμε το χειρότερο σενάριο», δήλωσε η Τακαΐτσι. Είπε ότι μια επίθεση από την Κίνα στην Ταϊβάν θα μπορούσε να προκαλέσει την ανάπτυξη των δυνάμεων αυτοάμυνας της χώρας της εάν η σύγκρουση αποτελέσει υπαρξιακή απειλή για την Ιαπωνία, η οποία έχει εδάφη σε απόσταση μόλις 110 χιλιομέτρων από το κύριο νησί της Ταϊβάν. Το Πεκίνο αντέδρασε με οργή, χαρακτηρίζοντας τα λόγια της ως «στρατιωτική απειλή» κατά της Κίνας.

Γιατί η Τακαΐτσι έχει αυτή τη στάση;

Η Τακαΐτσι, η οποία ανέλαβε την πρωθυπουργία τον περασμένο μήνα, προέρχεται από τη δεξιά πτέρυγα του κυβερνώντος Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (LDP) και συμμερίζεται τις επιθετικές απόψεις για την Κίνα, τις οποίες κάποτε ασπαζόταν ο Σίνζο Άμπε.

Κατά τη σύντομη θητεία της στο αξίωμα, η Τακαΐτσι έδωσε προτεραιότητα στην ενίσχυση της άμυνας της Ιαπωνίας για την αντιμετώπιση μιας ολοένα και πιο δυναμικής Κίνας, με έμφαση στα απομακρυσμένα νησιά της Ιαπωνίας στην Ανατολική Σινική Θάλασσα, όπου βρίσκονται τα νησιά Σενκάκου.

Xi Jinping

Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ

Associated Press

Στην ομιλία της, δεσμεύτηκε επίσης να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες - μια πολιτική που προωθείται από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θέλει οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στη βορειοανατολική Ασία να δαπανήσουν περισσότερα για την ασφάλειά τους - στο 2% του ΑΕΠ μέχρι τα τέλη Μαρτίου 2026, δύο χρόνια νωρίτερα από το προγραμματισμένο.

Πώς αντέδρασε η Κίνα;

Η αντίδραση της Κίνας ξεκίνησε με μια ανάρτηση στο X, η οποία έχει πλέον διαγραφεί, από τον Κινέζο γενικό πρόξενο στην Οσάκα, Xue Jian, ο οποίος απειλούσε να «κοψει λαιμούς χωρίς δισταγμό», κάτι που ορισμένοι ερμήνευσαν ως απειλή προς την Τακαΐτσι. Ο Λιν Τζιαν, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, υπερασπίστηκε την ανάρτησή του και κάλεσε την Ιαπωνία να «σταματήσει να στέλνει τυχόν λανθασμένα μηνύματα στις δυνάμεις των αυτονομιστών που υποστηρίζουν την ανεξαρτησία της Ταϊβάν».

Έκτοτε, οι χώρες έχουν καλέσει η μία τους πρεσβευτές της άλλης και το Πεκίνο έχει εκδώσει επίσημες προειδοποιήσεις σε ταξιδιώτες και φοιτητές σχετικά με τις επισκέψεις στην Ιαπωνία. Ισχυρίστηκε, χωρίς αποδεικτικά στοιχεία, ότι η δημόσια ασφάλεια είχε επιδεινωθεί στην Ιαπωνία,όπου Κινέζοι υπήκοοι γίνονται στόχος απροσδιόριστων «εγκληματικών πράξεων». Τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης έχουν αφιερώσει πρωτοσέλιδα και εκτενή δημοσιογραφική κάλυψη στην κλιμακούμενη ένταση, χαρακτηρίζοντας τα σχόλια της Τακαΐτσι «επικίνδυνα προκλητικά».

Ο στρατός της Κίνας προειδοποίησε ότι η Ιαπωνία θα «υποστεί συντριπτική ήττα αν τολμούσε να παρέμβει στρατιωτικά» σε μια σύγκρουση στα Στενά και την Κυριακή έστειλε ένα πλοίο της ακτοφυλακής μέσω των Νήσων Σενκάκου , τα οποία διοικούνται από την Ιαπωνία , αλλά διεκδικούνται επίσης από την Κίνα ως Νήσοι Ντιαόγιου. Επίσης, πέταξε στρατιωτικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη πέρα ​​από το Γιοναγκούνι, το δυτικότερο νησί στο ιαπωνικό αρχιπέλαγος.

Τη Δευτέρα, η πρεσβεία της Κίνας στην Ιαπωνία δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια υπενθύμιση ότι δεν είχε αποκηρύξει τη χρήση βίας για την κατάληψη της Ταϊβάν και προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε παρέμβαση της Ιαπωνίας θα θεωρηθεί ως πράξη επιθετικότητας στην οποία η Κίνα θα «αντιταχθεί αποφασιστικά».

Ποια είναι η ιστορία της Κίνας και της Ιαπωνίας σχετικά με την Ταϊβάν;

Η Ταϊβάν βρισκόταν υπό ιαπωνική αποικιακή κυριαρχία για περίπου 50 χρόνια, μέχρι που το Τόκιο αναγκάστηκε να παραιτηθεί από τον έλεγχο της τότε Δημοκρατίας της Κίνας, μετά την παράδοση του στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εκείνη την εποχή, η κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κίνας βρισκόταν σε εμφύλιο πόλεμο με τις κομμουνιστικές δυνάμεις. Hττήθηκε στην ηπειρωτική χώρα και υποχώρησε στην Ταϊβάν ως Δημοκρατία της Κίνας (Ταϊβάν), ενώ οι κομμουνιστές ίδρυσαν τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας στην ηπειρωτική χώρα.

Σήμερα, το κυβερνών Κομμουνιστικό Κόμμα της ΛΔΚ ισχυρίζεται ότι η Ταϊβάν είναι επαρχία, παρά το γεγονός ότι ποτέ δεν την κυβέρνησε. Σε περίπτωση που η ΛΔΚ προσπαθήσει να προσαρτήσει την Ταϊβάν και οι ΗΠΑ υπερασπιστούν την Ταϊβάν, η σύγκρουση που θα προέκυπτε πιθανότατα θα προσέλκυε περιφερειακούς γείτονες όπως η Ιαπωνία, η οποία φιλοξενεί τεράστια στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ. Η Ιαπωνία επίσης δεν θέλει να δει έναν μη φιλικό γείτονα να αποκτά τον έλεγχο μέρους των Κουρίλων Νήσων, που βρίσκονται ανάμεσα στην Κίνα και τον Ειρηνικό Ωκεανό.

Υπάρχει κίνδυνος κλιμάκωσης των εντάσεων;

Υπάρχει. Ενώ μια στρατιωτική αντιπαράθεση είναι εξαιρετικά απίθανη, οι αναλυτές προειδοποιούν εδώ και καιρό ότι η αυξημένη δραστηριότητα σε αμφισβητούμενες περιοχές όπως τα νησιά Σενκάκου και η ζώνη αναγνώρισης αεράμυνας (Adiz) της Ταϊβάν αυξάνει τον κίνδυνο ατυχημάτων που θα μπορούσαν να εξελιχθούν σε εχθροπραξίες.

Άμεσα, η διαμάχη είναι πιο πιθανό να έχει αντίκτυπο στις διμερείς οικονομικές και διπλωματικές σχέσεις μεταξύ των βασικών εμπορικών εταίρων. Οι προειδοποιήσεις του Πεκίνου προς τους ταξιδιώτες και τους φοιτητές να αποφεύγουν την Ιαπωνία οδήγησαν τις μετοχές του ιαπωνικού λιανικού εμπορίου και του τουρισμού να καταρρεύσουν κατακόρυφα στο άνοιγμα της Δευτέρας.

Από τον Μάιο του 2024, υπήρχαν περισσότεροι από 120.000 Κινέζοι φοιτητές στην Ιαπωνία και περισσότεροι από 6,7 εκατομμύρια Κινέζοι τουρίστες επισκέφθηκαν τη χώρα τους πρώτους οκτώ μήνες του τρέχοντος έτους. Ο Tακαχίντε Κιούτσι, εκτελεστικός οικονομολόγος στο Nomura Research Institute, εκτίμησε ότι η τελευταία ταξιδιωτική προειδοποίηση της ηπειρωτικής Κίνας θα μπορούσε να προκαλέσει οικονομική ζημία ύψους 14 δισ δολαρίων στην Ιαπωνία.

Η Τακαΐτσι δεν έχει υποχωρήσει, αλλά τα ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν τη Δευτέρα ότι ένας υψηλόβαθμος απεσταλμένος βρισκόταν καθ' οδόν προς το Πεκίνο σε μια προσπάθεια να ηρεμήσει την κατάσταση.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:11ΥΓΕΙΑ

Παγκόσμιος συναγερμός: Πέρασε στον άνθρωπο ο Η5Ν5 - Τα συμπτώματα

11:04ΚΟΣΜΟΣ

Σε αυτή την περιοχή της Γης θα πέσει πιθανότατα το επόμενο διαστημικό αντικείμενο

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Θεσσαλονίκη: Στάχτη έγινε το σπίτι στην Πυλαία – Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν μία ηλικιωμένη (βίντεο)

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Στο «κόκκινο» οι σχέσεις Κίνας-Ιαπωνίας: Το «αγκάθι» της Ταϊβάν και οι φόβοι γενικευμένης σύρραξης

10:55ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσίδα influencer ξετρύπωσε την ερωμένη του Καμερουνέζου ποδοσφαιριστή συντρόφου της που κρυβόταν σε ντουλάπα - Δείτε το βίντεο με τις 2,4 εκατ. προβολές

10:50ΚΟΣΜΟΣ

Το χόμπι των δισεκατομμυριούχων: Ο Μπιλ Γκέιτς λατρεύει το σπορ που προσθέτει χρόνια, ευτυχία και επιτυχία

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Παίκτρια του GNTM αποκάλυψε πως έχει καρκίνο - «Μην εγκαταλείπεις ποτέ»

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Νέο τροχαίο στον ΒΟΑΚ: «Έτσι σκοτώνεσαι και σκοτώνεις» - Σοκαριστικές εικόνες

10:36ΕΛΛΑΔΑ

Κως: Χειροπέδες σε αλλοδαπό για βιασμό 36χρονης – Την εκβίαζε με άσεμνες φωτογραφίες

10:35ΕΛΛΑΔΑ

«Μας περικύκλωσαν σαν να ήμασταν εγκληματίες, ήταν μια κακή στιγμή»: Η Ράνια Καρατζαφέρη ήταν η δημοσιογράφος που συνελήφθη στην Αττική Οδό

10:31ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: 81χρονη κατάφερε να αποτρέψει γνωστή τηλεφωνική απάτη

10:20ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο ιατρικό περιστατικό: Άνδρας έφτασε τους 600 παλμούς το λεπτό

10:20MEETING POINT

Η μπίλια που κόλλησε οδηγώντας τα κόμματα σε βήμα σημειωτόν

10:06LIFESTYLE

Εκτός εκπομπής η Φαίη Σκορδά – Τι συμβαίνει

10:00ΥΓΕΙΑ

50 χρόνια ΥΓΕΙΑ: Μισός αιώνας στην κορυφή της υγείας, με ευθύνη για τη ζωή

09:59ΜΠΑΣΚΕΤ

«Σλούκας… εμπιστοσύνη» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

09:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χειμώνας προ των πυλών - Η πρόβλεψη του «ΗΡΑΚΛΗ» για την Ελλάδα

09:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για επέτειο Πολυτεχνείου: «Τα συνθήματα των φοιτητών αντηχούν ως διαρκές κάλεσμα για μία χώρα δημοκρατική»

09:50ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Βιετνάμ: Κατολίσθηση «έθαψε» λεωφορείο - Έξι νεκροί, 19 τραυματίες - Δείτε φωτογραφίες

09:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάζουν όλα στις μεταβιβάσεις ακινήτων - Η ΑΑΔΕ διασταυρώνει τις πραγματικές τιμές πώλησης με το δηλωθέν τίμημα και επιβάλλει πρόστιμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:47ΕΛΛΑΔΑ

Οι νεκροί του Πολυτεχνείου

10:35ΕΛΛΑΔΑ

«Μας περικύκλωσαν σαν να ήμασταν εγκληματίες, ήταν μια κακή στιγμή»: Η Ράνια Καρατζαφέρη ήταν η δημοσιογράφος που συνελήφθη στην Αττική Οδό

06:57WHAT THE FACT

Χάκερ με 30 χρόνια εμπειρίας αποκαλύπτει τα πιο τρομακτικά που έχει δει στο dark web

08:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καμπανάκι από τον Σάκη Αρναούτογλου - «Προσοχή σε 2 περιοχές τις επόμενες ημέρες»

15:30ΕΛΛΑΔΑ

Πολυτεχνείο: Η μαρτυρία της τότε φοιτήτριας Μέλπως Λεκατσά στο Newsbomb - Επέζησε από τα βασανιστήρια του ΕΑΤ-ΕΣΑ - «Έκλεισα μάτια νεκρών, δεν μπορώ να ξεχάσω»

07:56ΕΛΛΑΔΑ

Πολυτεχνείο: Πού βρίσκεται ο «Μορφωμένος», το τανκ που γκρέμισε την πύλη στις 17 Νοεμβρίου 1973

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Σπείρα Ρομά: Η συνομιλία που «έκαψε» την πρώην αθλήτρια της ενόργανης - Ο διάλογος με τον αδελφό της

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Παίκτρια του GNTM αποκάλυψε πως έχει καρκίνο - «Μην εγκαταλείπεις ποτέ»

10:55ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσίδα influencer ξετρύπωσε την ερωμένη του Καμερουνέζου ποδοσφαιριστή συντρόφου της που κρυβόταν σε ντουλάπα - Δείτε το βίντεο με τις 2,4 εκατ. προβολές

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Σπύρος Μαρτίκας: Ανέβασε φωτογραφία με τον Παντελή Παντελίδη και το «στημένο τραπέζι τζόγου»

11:11ΥΓΕΙΑ

Παγκόσμιος συναγερμός: Πέρασε στον άνθρωπο ο Η5Ν5 - Τα συμπτώματα

06:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη του ECMWF για τον Δεκέμβριο - Ο πολικός στρόβιλος κρίνει τα «λευκά» Χριστούγεννα

09:10ΕΛΛΑΔΑ

Τσάμηδες και Τσαμουριά: Η ιστορική πραγματικότητα και τα αλβανικά μυθεύματα

09:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάζουν όλα στις μεταβιβάσεις ακινήτων - Η ΑΑΔΕ διασταυρώνει τις πραγματικές τιμές πώλησης με το δηλωθέν τίμημα και επιβάλλει πρόστιμα

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Θεσσαλονίκη: Στάχτη έγινε το σπίτι στην Πυλαία – Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν μία ηλικιωμένη (βίντεο)

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Στο «κόκκινο» οι σχέσεις Κίνας-Ιαπωνίας: Το «αγκάθι» της Ταϊβάν και οι φόβοι γενικευμένης σύρραξης

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Νέο τροχαίο στον ΒΟΑΚ: «Έτσι σκοτώνεσαι και σκοτώνεις» - Σοκαριστικές εικόνες

09:17ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο από τα άγρια επεισόδια στο Πολυτεχνείο «ανέβασε» ο Γεωργιάδης - «Ντροπή τους!»

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Οι μηνύσεις του Πιερρακάκη, οι γαλάζιοι υπουργοί και ο επιχειρηματίας με τα μασατζίδικα, ο λογαριασμός του Ελβετικού, ο πραγματικός λογαριασμός της (όχι ελεγκτικής) Deloitte, το άμεσο όφελος για τον AKTOR και Αμερικάνοι και η επόμενη ημέρα σε ΟΛΠ, ΑΔΜΗΕ

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Αεριογόνος γάγγραινα στην Ουκρανία: Πόσο επικίνδυνη είναι η λοίμωξη που θυμίζει Α' Παγκόσμιο Πόλεμο;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ