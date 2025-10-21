Σανάε Τακαϊτσι: Η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας λατρεύει τη heavy metal, παίζει ντραμς

Σε μία ιστορική ψηφοφορία, οι νομοθέτες της Κάτω Βουλής στην Ιαπωνία ψήφισαν την Σανάε Τακαΐτσι ως την επόμενη πρωθυπουργό της Ιαπωνίας. Προστατευόμενη του εκλιπόντος πρώην πρωθυπουργού Σίνζο Άμπε, η 64χρονη συντηρητική ηγέτης, ανήκει στην σκληροπυρηνική πτέρυγα του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (LDP) και θαυμάζει την πρώην πρωιθυπουργό της Βρετανίας Μάργκαρετ Θάτσερ , γεγονός που της έχει ήδη προσδώσει τον τίτλο«Σιδηρά Κυρία» της Ιαπωνίας. Έλαβε 237 ψήφους - περισσότερες από όσες απαιτούνται για μία απλή πλειοψηφία

Η πρώην τηλεπαρουσιάστρια είχε δηλώσει πρόσφατα σε μαθητές ότι ονειρευόταν να ηγηθεί της χώρας από τα 24 της χρόνια, τότε που η Θάτσερ κυριαρχούσε στην πολιτική σκηνή της Βρετανίας. «Γιατί; Επειδή αγαπώ πολύ την Ιαπωνία», είπε η Τακαίτσι, ενώ σε άλλη τηλεοπτική εμφάνιση δήλωσε ότι το όνειρό της είναι να γίνει η «Σιδηρά Κυρία» της Ιαπωνίας.

H νέα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας AP

H εκλογή της, λίγες μόνο ημέρες πριν από την επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Ασία, αποτελεί ορόσημο για την Ιαπωνία, μια ιστορικά πατριαρχική χώρα με βαθιά ριζωμένα έμφυλα πρότυπα, όπου τόσο στην πολιτική όσο και στους χώρους εργασίας εξακολουθούν να κυριαρχούν οι ηλικιωμένους άνδρες. Ο δρόμος προς την πρωθυπουργία άνοιξε για την Tακαϊτσι το βράδυ της Δευτέρας, όταν το κυβερνών Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (LDP) - το οποίο, παρά το όνομά του, είναι συντηρητικό - ένωσε επίσημα τις δυνάμεις του με το αντιπολιτευόμενο Nippon Ishin (Κόμμα Καινοτομίας της Ιαπωνίας).

Η Τακαϊτσι εξελέγη επικεφαλής του LDP νωρίτερα τον Οκτώβριο, μετά από μια κούρσα για την ηγεσία που ξεκίνησε όταν ο πρωθυπουργός Σιγκέρου Ισίμπα ανακοίνωσε ότι θα παραιτηθεί. Η εκλογή της στην αρχηγία του κόμματος, κατά την οποία νίκησε πιο μετριοπαθείς υποψηφίους, υποδηλώνει μια δεξιά στροφή για το πληγωμένο από σκάνδαλα LDP, το οποίο υπέστη σοβαρές απώλειες στις δύο τελευταίες βουλευτικές εκλογές και επιδιώκει να κερδίσει πίσω τους ψηφοφόρους που είχαν στραφεί σε ακροδεξιά κόμματα.

Παίζει ντραμς και λατρεύει τους Ιron Maiden

Η νέα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας παίζει ντραμς για να ανακουφίσει το άγχος της. Στο εξής θα έχει πολλούς λόγους για να πιάνει τις μπαγκέτες της, λένε με νόημα οι αναλυτές. Φωτογραφίες από τις νεανικές μέρες της έχουν κυκλοφορήσει ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ειδικά η αγάπη της για τις μοτοσικλέτες – όπως μία Kawasaki Z400GP που οδηγούσε μέχρι να γίνει βουλευτής το 1993, όταν και την παράτησε – και το πάθος της για τη heavy metal και τα ντραμς, τα οποία εξακολουθεί να παίζει στο σπίτι όταν είναι αγχωμένη.

Από τότε που έπαιζε ντραμς σε μια κολεγιακή μπάντα, η Τακαϊτσι παραμένει φαν συγκροτημάτων όπως οι Black Sabbath και οι Iron Maiden. Συνήθιζε να παίζει τόσο δυνατά που κουβαλούσε μαζί της τέσσερα ζευγάρια μπαστούνια ως εφεδρικά σε περίπτωση που έσπαγαν, ανέφεραν ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης. Αλλά σε αντίθεση με τους περισσότερους «χεβιμεταλάδες» που...ηρεμούν με την ηλικία, η νέα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας παραμένει ενθουσιώδης.

Έχει ένα ηλεκτρικό ντραμ στο σπίτι και τραγουδάει δυνατά όποτε είναι αγχωμένη, συνήθως για τον σύζυγό της. «Παίζω αφού κοιμηθεί», αστειεύτηκε σε πρόσφατη συνέντευξη με έναν Ιάπωνα YouTuber. Η ίδια ενέργεια έχει καθορίσει τη σταθερή, αν και αντισυμβατική, πολιτική της άνοδο.

Bαθιά συντηρητική, θέλει να αλλάξει το ειρηνιστικό Σύνταγμα

Αλλά είναι επίσης βαθιά συντηρητική, κάτι που έχει ανησυχήσει περισσότερα κεντρώα μέλη του κόμματος. Για παράδειγμα, υποστηρίζει την αναθεώρηση του ειρηνιστικού συντάγματος της Ιαπωνίας και συχνά επισκέπτεται ένα αμφιλεγόμενο πολεμικό ιερό που περιλαμβάνει τα ονόματα όσων καταδικάστηκαν για εγκλήματα πολέμου κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Αντιτίθεται επίσης σε ένα αυξανόμενο κίνημα που επιτρέπει στα παντρεμένα ζευγάρια να χρησιμοποιούν ξεχωριστά επώνυμα.

Ορισμένες από αυτές τις θέσεις - όπως οι επιθετικές απόψεις της για την Κίνα - θα μπορούσαν να περιπλέξουν τις περιφερειακές σχέσεις της Ιαπωνίας. Και εντός της Ιαπωνίας, ορισμένοι ανησυχούν για τις οικονομικές της προτάσεις - να δαπανήσει δηλαδή μεγάλα ποσά και να μειώσει τους φόρους - καθώς η χώρα παλεύει με τον υψηλό πληθωρισμό και το κόστος διαβίωσης.

Η αντιμετώπιση των υψηλών τιμών των αγαθών θα είναι μια από τις πρώτες της προκλήσεις. Για παράδειγμα, η τιμή του ρυζιού, ενός βασικού τροφίμου στην Ιαπωνία, έχει σχεδόν διπλασιαστεί από πέρυσι. Υπάρχει επίσης ο διαρκής πονοκέφαλος της μείωσης του ποσοστού γεννήσεων στην Ιαπωνία, της συρρίκνωσης του εργατικού δυναμικού και της διόγκωσης του ηλικιωμένου πληθυσμού.

Υπάρχει μια αυξανόμενη δημόσια αντίδραση κατά της μαζικής μετανάστευσης. Και μετά υπάρχει η κυβέρνηση Τραμπ και οι δασμοί που έχει επιβάλλει, οι οποίοι συγκλόνισαν τις ασιατικές οικονομίες νωρίτερα φέτος. Θα κληθεί επίσης να ανακτήσει την εμπιστοσύνη του κοινού, με το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα να βιώνει τη μεγαλύτερη κρίση των τελευταίων δεκαετιών και να του αφαιρείται η κοινοβουλευτική πλειοψηφία υπό τον Ισίμπα, μετά από ένα σκάνδαλο με πολιτικά μαύρα κεφάλαια.

Τα εύσημα από τον Τραμπ

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Τραμπ είχε συγχαρεί την Τακαΐτσι για τη νίκη της στην κούρσα για την ηγεσία του κόμματός της, του LDP, κάνοντας λόγο για τεράστια νέα». Την περιέγραψε ως ένα «ιδιαίτερα σεβαστό άτομο με μεγάλη σοφία και δύναμη» - και επαίνεσε τον ρόλο της ως η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας.

Απαντώντας, η Τακαϊτσι δημοσίευσε ότι ήταν «πολύ ευχαριστημένη» με το μήνυμα του ηγέτη των ΗΠΑ, λέγοντας ότι «ελπίζει να συνεργαστεί [μαζί του] για να κάνει τη συμμαχία μας ακόμη πιο ισχυρή και πιο ευημερούσα». Μέχρι στιγμής έχει τοποθετηθεί ως αξιόπιστος εταίρος των ΗΠΑ - λέγοντας νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι σχεδίαζε να τιμήσει μια επενδυτική συμφωνία με τον Τραμπ, παρά τις προηγούμενες εντάσεις, ένα σημάδι ότι σχεδιάζει να διατηρήσει τη σταθερότητα στις διμερείς σχέσεις.

Η απλή εκλογή της στο τιμόνι του κυβερνώντος κόμματος θα ήταν συνήθως αρκετή για να εξασφαλίσει την πρωθυπουργία. Η πορεία της Tακαϊτσι προς την εξουσία ωστόσο ήταν περίπλοκη. Έχοντας ήδη ανάγκη να βρει έναν νέο τρόπο να εξασφαλίσει την πλειοψηφία, ο εταίρος του LDP για 26 χρόνια, το κόμμα Komeito, διέκοψε ξαφνικά τη συμμαχία του με το κόμμα όταν κέρδισε την κούρσα για την ηγεσία.

H «Σιδηρά κυρία» της Ιαπωνίας AP

Ο νέος πολιτικός σύμμαχος του κόμματός της, ο σχηματισμός Nippon Ishin, μοιράζεται μερικές από τις συντηρητικές αξίες του - όπως αυστηρότεροι ελέγχοι μετανάστευσης - και έχει εξασφαλίσει μια δέσμευση να μειώσει τον αριθμό των νομοθετών κατά 10% στο πλαίσιο της συμφωνίας συνασπισμού. Αλλά το Nippon Ishin έχει και άλλες επιθυμίες, όπως να κάνει την Οσάκα, την έδρα της, δεύτερη πρωτεύουσα της Ιαπωνίας.

Το κόμμα της Τακαϊτσι ελπίζει ότι η νέα σιδηρά κυρία, μπορεί να είναι η απάντηση στην πρόσφατη αντιδημοτικότητά του. Αλλά με μια διαρκή εναλλαγή πρωθυπουργών σε μία χώρα που έχει αλλάξει τέσσερις ηγέτες τα τελευταία πέντε χρόνια, η λεγόμενη «Σιδηρά Κυρία» της Ιαπωνίας θα πρέπει να επιτύχει γρήγορα αποτελέσματα για να παραμείνει στην εξουσία.

Πρώην παρουσιάστρια, παντρεύτηκε χωρίς καν να βγει ραντεβού

Σε αντίθεση με πολλούς από τους άνδρες συναδέλφους της, η Tακαϊτσι δεν προέρχεται από πολιτική δυναστεία. Γεννήθηκε στην επαρχία Νάρα από πατέρα που εργαζόταν σε μια αυτοκινητοβιομηχανία και μητέρα που ήταν αστυνομικός. Πριν εισέλθει στην πολιτική, έκανε πρακτική άσκηση για μια Δημοκρατική βουλευτή των ΗΠΑ και εργάστηκε ως τηλεοπτική σχολιάστρια, «φορώντας μίνι φούστες, οδηγώντας μοτοσικλέτες και παρουσιάζοντας τον εαυτό της με έναν ζωντανό, αντισυμβατικό τρόπο που ερχόταν σε έντονη αντίθεση με τους τυπικούς μεγαλύτερους σε ηλικία άνδρες σχολιαστές», δήλωσε στο CNN ο Hajime Kidera, καθηγητής στη Σχολή Πολιτικών Επιστημών και Οικονομικών του Πανεπιστημίου Meiji.

Η Τακαΐτσι παντρεύτηκε το 2004. Σε πρόσφατη συνέντευξή της, είπε ότι συμφώνησε να παντρευτεί τον σύζυγό της, έναν συνάδελφο βουλευτή του LDP, χωρίς ποτέ να βγει ραντεβού μαζί του. Της έκανε πρόταση γάμου τηλεφωνικά, λέγοντας ότι την είχε βάλει στο μάτι «εδώ και λίγο καιρό».

Το θράσος της και η απερισκεψία της μπορεί να εκπλήξουν μερικούς. Αλλά ο σύζυγός της ήταν «κελεπούρι», είπε - είναι εκπαιδευμένος σεφ. «Μου είπε, "Δεν θα περάσει ποτέ ούτε μια μέρα χωρίς να φας καλό φαγητό". Έτσι, απλώς το έκανα», γέλασε, παραδεχόμενη ότι η ίδια δεν είναι και πολύ μαγείρισσα.