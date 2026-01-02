Κινεζική εταιρεία χαρίζει χρυσό και ταξίδι στην Ανταρκτική σε 18.000 υπαλλήλους της
Ένα γραμμάριο χρυσού για κάθε εργαζόμενο και ταξίδι ζωής στην Ανταρκτική, πέρα από τα καθιερωμένα μπόνους, μοιράζει κινεζική εταιρεία στους 18.000 υπαλλήλους της.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η Dreame Technology, ο κινεζικός κολοσσός οικιακών συσκευών και ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές ρομποτικών σκουπών παγκοσμίως, προχωρά σε μια πρωτοφανή κίνηση επιβράβευσης των εργαζομένων της, χαρίζοντας χρυσό και ταξίδια στην Ανταρκτική, πέρα από τα καθιερωμένα μπόνους στο τέλος του έτους.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:13 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Ο Grok του Έλον Μασκ ζητά συγγνώμη για άσεμνες εικόνες νεαρών κοριτσιών
12:19 ∙ LIFESTYLE
Τηλεθέαση: Τι ποσοστά «έπιασαν» οι LIVE εκπομπές την Πρωτοχρονιά
11:43 ∙ WHAT THE FACT
Ερεύνησαν την Ανταρκτική και βρήκαν 300 υποβρύχιες κατασκευές σε βάθος έως 4.000 μέτρων
12:33 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Νωρίτερα οι πληρωμές - Για ποιο λόγο
08:54 ∙ WHAT THE FACT