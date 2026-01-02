Η κυβέρνηση των ΗΠΑ αποκάλυψε τα 25 χειρότερα πράγματα που κόλλησαν σε οπίσθια ανθρώπων το 2025
Χιλιάδες άνθρωποι νοσηλεύτηκαν το 2025 για ξένα αντικείμενα στα οπίσθια, με τις αμερικανικές αρχές να δίνουν στη δημοσιότητα μια λίστα που προκαλεί ιδιαίτερη αμηχανία...
Μπορεί να ακούγεται σαν αστικός μύθος, όμως τα στοιχεία είναι αμείλικτα. Σχεδόν 4.000 άνθρωποι στις ΗΠΑ νοσηλεύονται κάθε χρόνο λόγω ξένων αντικειμένων που σφηνώνουν στον πρωκτό τους, ενώ στη Βρετανία το κόστος για το NHS ξεπερνά τα 3 εκατ. λίρες.
