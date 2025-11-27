Dailymail: Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ με μαύρη διάφανη τουαλέτα - Τα αρνητικά σχόλια στα social media

Η γκαρνταρόμπα της Αμερικανίδας πρέσβης στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, συνεχίζει να αποτελεί θέμα συζήτησης, καθώς κάθε δημόσια εμφάνισή της τραβά αναπόφευκτα τα βλέμματα.

Σε πρόσφατη εκδήλωση του Propeller με τίτλο «Thanksgiving 2025», η Γκιλφόιλ επέλεξε για ακόμη μία φορά μια εμφάνιση που σχολιάστηκε. Φόρεσε ένα μαύρο, διάφανο φόρεμα που αναδείκνυε τη σιλουέτα της, κερδίζοντας τα φλας αλλά και… διχάζοντας τα social media.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, αρκετοί χρήστες θεώρησαν την επιλογή υπερβολικά αποκαλυπτική για μια διπλωματική εκπρόσωπο, με σχόλια που κυμαίνονταν από «Kardashian vibes» μέχρι «ακατάλληλο για τον ρόλο της».

https://www.instagram.com/reel/DRfXwS1jnuI/

«Δεν είναι εμφάνιση για μια γυναίκα σε αυτή τη θέση», έγραψε ένας χρήστης. «Με εκπλήσσει που ντύθηκε έτσι», σχολίασε άλλος, ενώ υπήρχαν και πιο αιχμηρές τοποθετήσεις όπως: «Πρέσβειρα με διάφανο φόρεμα;» και «Είναι σε εκδήλωση ή σε κλαμπ;». Βέβαια, δεν έλειψαν και όσοι επαίνεσαν το στιλ της, επισημαίνοντας ότι το φόρεμα είναι εντυπωσιακό απλώς όχι «για την περίσταση».

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, πάντως, δείχνει να απολαμβάνει την ελληνική καθημερινότητα. Από τις πρώτες κιόλας ημέρες της στην Αθήνα έχει εκφράσει τον ενθουσιασμό της για τη χώρα. Έχει στο ενεργητικό της δύο γάμους, με τον πρώην κυβερνήτη της Καλιφόρνια Γκάβιν Νιούσομ και αργότερα με τον επιχειρηματία Έρικ Βίλενσυ, με τον οποίο απέκτησε τον γιο της, Ronan Anthony Villency, ο οποίος πλέον ζει μαζί της στην Ελλάδα.

Πρόσφατα, η Αμερικανίδα πρέσβης έκανε ακόμη μία κοσμική εμφάνιση στα MadWalk, όπου βρέθηκε με τη σχεδιάστρια Σίλια Κριθαριώτη και τον Γιώργο Ντάβλα.

