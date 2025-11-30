Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε δυναμικό κέντρο για ενέργεια, τεχνολογία και καινοτομία
Η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, αναφέρθηκε στις επενδύσεις στην Ελλάδα.
«Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε δυναμικό κέντρο για την ενέργεια, την τεχνολογία και την καινοτομία. Μόλις στις πρώτες εβδομάδες της θητείας μου, προωθήσαμε ιστορικές επενδύσεις και συμφωνίες των ΗΠΑ εδώ και μόλις ξεκινήσαμε!» ανέφερε χαρακτηριστικά η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.
Επίσης, τονίζει πως «Ήταν τιμή μου να συμμετάσχω την περασμένη εβδομάδα στο CEO Initiative Forum του Fortune – μια πλατφόρμα που προάγει τον στρατηγικό διάλογο σχετικά με την ηγεσία, την καινοτομία και την ανάπτυξη».