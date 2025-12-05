Σοβαρό τροχαίο στην Ηλεία: Αυτοκίνητο έπεσε σε αρδευτικό κανάλι

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (05/12) στην Αγία Μαύρα του Δήμου Πηνειού στην Ηλεία.

Σύμφωνα με το Patris News ένα αυτοκίνητο έπεσε σε αρδευτικό κανάλι στην περιοχή.

Αυτή την στιγμή επιχειρούν άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λεχαινών, που έχουν ξεκινήσει την ανάσυρση του οχήματος απο το νερό.

Διαβάστε επίσης