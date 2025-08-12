Φωτιά στην Αχαΐα: Πύρινος εφιάλτης στα Μοιραίικα, καίγονται σπίτια

Καίει ανεξέλεγκτα η φωτιά που «ξέσπασε» το μεσημέρι της Τρίτης (12/08) σε πολλές περιοχές της Δυτικής Αχαΐας, με τους καπνούς να φτάνουν μέχρι την Πάτρα και τους ισχυρούς ανέμους να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.

Σπίτια στα Μοιραίικα έχουν παραδοθεί στις φλόγες.