Αχαΐα - Φωτιά μια ανάσα από τη φυλακή: Απειλεί το κατάστημα κράτησης στην Πάτρα - Φωτογραφίες/Βίντεο

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές, καθώς η μεγάλη πυρκαγιά που καίει από το μεσημέρι της Τρίτης (12/08) πλησιάζει επικίνδυνα τις Φυλακές Πάτρας.

Η φωτιά έχει φτάσει σε απόσταση αναπνοής από τον χώρο της φυλακής, με τις φλόγες να καίνε ακριβώς πίσω από το κτήριο. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με στόχο να εμποδίσουν τη φωτιά να περάσει στον προαύλιο χώρο του σωφρονιστικού καταστήματος.

01 04 Η φωτιά απειλεί τις Φυλακές Πάτρας Πηγή: NEWSBOMB

Η επιχείρηση κατάσβεσης συνεχίζεται υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που τροφοδοτούν το μέτωπο.