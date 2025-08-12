Αχαΐα - Φωτιά μια ανάσα από τη φυλακή: Απειλεί το κατάστημα κράτησης στην Πάτρα - Φωτογραφίες/Βίντεο
Η φωτιά έχει φτάσει σε απόσταση αναπνοής από τον χώρο της φυλακής, με τις φλόγες να καίνε ακριβώς πίσω από το κτήριο
Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές, καθώς η μεγάλη πυρκαγιά που καίει από το μεσημέρι της Τρίτης (12/08) πλησιάζει επικίνδυνα τις Φυλακές Πάτρας.
Η φωτιά έχει φτάσει σε απόσταση αναπνοής από τον χώρο της φυλακής, με τις φλόγες να καίνε ακριβώς πίσω από το κτήριο. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με στόχο να εμποδίσουν τη φωτιά να περάσει στον προαύλιο χώρο του σωφρονιστικού καταστήματος.
Η επιχείρηση κατάσβεσης συνεχίζεται υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που τροφοδοτούν το μέτωπο.
