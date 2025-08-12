Φωτιά και καταστροφή στη Χίο: «Μας άφησαν χωρίς ρεύμα να καούμε», λέει κάτοικος

«Πάω να ανοίξω το κοτέτσι να ελευθερώσω τις κότες να φύγουμε προς τη θάλασσα», γράφει χαρακτηριστικά κάτοικος της Χίου

Τραγική είναι η κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα στη Χίο καθώς δεκάδες άνθρωποι βλέπουν τις φλόγες της μεγάλης φωτιάς να πλησιάζουν τα σπίτια τους ενώ άλλοι βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε παραλίες.

«Μας άφησαν χωρίς ρεύμα, με ολικό μπλάκ άουτ και δεν μπορούμε να σώσουμε ούτε το σπίτι μας αντλώντας νερό από το πηγάδι», αναφέρει σε ανάρτηση του στον προσωπικό του λογαριασμό ο συγγραφέας Γιάννης Μακριδάκης.

Ο ίδιος περιγράφει μια τρομακτική κατάσταση τονίζοντας πως πρόκειται για την πρώτη φορά που κινδυνεύει άμεσα να καεί το σπίτι του.

«Η φωτιά ξεκίνησε από ο.τι είδαμε στα πρώτα βίντεο των κατοίκων σε περιοχή κοντα στις ανεμογεννήτριες. Η περιοχή που ξεκίνησε η φωτιά και που καίγεται είναι εξολοκλήρου μέσα στα 64 τ.χλμ. που αναφέρει το ΥΠΕΝ στον χάρτη ως περιοχή προς "αξιοποίηση" με εξορύξεις αντιμονίου».

«Πάω να ανοίξω το κοτέτσι να ελευθερώσω τις κότες να φύγουμε προς τη θάλασσα
Δυστυχώς σε αυτή τη χώρα η ζωή μας κάθε μέρα παίζεται στα ζάρια της "ανάπτυξης"
Ντροπή, οργή, αποκαΐδια και θάνατος», καταλήγει.

Ακολουθεί αναλυτικά η ανάρτηση του:

«Μας εκκενώνουν

Μας άφησαν χωρίς ρεύμα, με ολικό μπλάκ άουτ και δεν μπορούμε να σώσουμε ούτε το σπίτι μας αντλώντας νερό από το πηγάδι.

Η φωτιά ξεκίνησε από ο.τι είδαμε στα πρώτα βίντεο των κατοίκων σε περιοχή κοντα στις ανεμογεννήτριες.

Η περιοχή που ξεκίνησε η φωτιά και που καίγεται είναι εξολοκλήρου μέσα στα 64 τ.χλμ. που αναφέρει το ΥΠΕΝ στον χάρτη ως περιοχή προς "αξιοποίηση" με εξορύξεις αντιμονίου. Φυσικά καίγεται και περιοχή έξω από αυτά τα όρια, αφού η φωτιά είναι ανεξελεγκτη και πάει ταχύτατα προς τη θάλασσα της Βολισσού.

Μετά από 15 χρόνια που ζω στον Ροδώνα Χωρής Βολισσού είναι η πρώτη φορά που κινδυνεύει άμεσα να καεί το σπίτι μου. Αν σωθούμε, θα αξιοποιηθούμε, θα γίνουμε εργάτες στα ορυχεία.

Όπου ακούς ανάπτυξη και αξιοποίηση, στάχτη και θάνατος.
Πάω να ανοίξω το κοτέτσι να ελευθερώσω τις κότες να φύγουμε προς τη θάλασσα
Δυστυχώς σε αυτή τη χώρα η ζωή μας κάθε μέρα παίζεται στα ζάρια της "ανάπτυξης"
Ντροπή, οργή, αποκαΐδια και θάνατος»

