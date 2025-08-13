Φωτιές στην Ελλάδα: Σε ετοιμότητα το ΕΚΑΒ σε Αχαΐα, Πρέβεζα, Αιτωλοακαρνανία, Ζάκυνθο και Χίο

Το ΕΚΑΒ βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, καλύπτοντας κάθε ανάγκη επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας και διακομιδών στις περιοχές που πλήττονται από τις συνεχιζόμενες πυρκαγιές.

Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΕΣΚΕ) και το Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΚΕΠΥ) διατηρούν αδιάλειπτη επικοινωνία με τα Παραρτήματα και τους Τομείς του ΕΚΑΒ, τους υγειονομικούς σχηματισμούς που βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς και με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Μέσω αυτού του δικτύου, εξασφαλίζεται ο άμεσος συντονισμός και η έγκαιρη ενίσχυση δυνάμεων όπου και όταν χρειαστεί.

ΑΧΑΪΑ

Στην περιοχή επιχειρούν 11 ασθενοφόρα, εκ των οποίων μία Κινητή Ιατρική Μονάδα, με σχεδιασμό περαιτέρω ενίσχυσης δυνάμεων λόγω των επιχειρησιακών συνθηκών.

Από την έναρξη της πυρκαγιάς, μέχρι και αυτή τη στιγμή, από τις δυνάμεις του ΕΚΑΒ έχουν διακομισθεί συνολικά 14 περιστατικά:

9 περιστατικά (1 με ελαφρά εγκαύματα, 1 Πυροσβέστης με συμπτώματα αδυναμίας – καταβολής, 1 κατακεκλιμένος και 6 με αναπνευστικά προβλήματα) στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών (Ρίο).

3 περιστατικά σε όμορα Κέντρα Υγείας και στο υπνωτήριο του Δήμου για προσωρινή φιλοξενία. – 2 περιστατικά διακομίσθηκαν στο ΚΥ Βάρδας (κατόπιν της προληπτικής εκκένωσης του ΚΥ Κάτω Αχαΐας).

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

Περιοχή Σταμνά: Η περιοχή καλύπτεται από 4 ασθενοφόρα όμορων περιοχών.

Από την έναρξη της πυρκαγιάς, μέχρι και αυτή τη στιγμή, από τις δυνάμεις του ΕΚΑΒ έχουν διακομισθεί συνολικά 3 περιστατικά:

2 περιστατικά (1 πυροσβέστης με κάκωση άνω άκρου και 1 ηλικιωμένος με αναπνευστικά προβλήματα) διακομίστηκαν στο ΓΝ Μεσολογγίου.

1 περιστατικό (κατακεκλιμένος) διακομίστηκε στο ΚΥ Αιτωλικού.

ΠΡΕΒΕΖΑ

Στην περιοχή επιχειρούν 8 ασθενοφόρα, με σχεδιασμό περαιτέρω ενίσχυσης δυνάμεων λόγω των επιχειρησιακών συνθηκών.

Από την έναρξη της πυρκαγιάς, μέχρι και αυτή τη στιγμή, από τις δυνάμεις του ΕΚΑΒ έχουν διακομισθεί συνολικά 30 περιστατικά:

7 περιστατικά με αναπνευστικά προβλήματα στο Κέντρο Υγείας Θεσπρωτικού (λόγω εκκένωσης οικισμού).

8 περιστατικά (κατόπιν της προληπτικής εκκένωσης του ΚΥ Θεσπρωτικού και ΚΥ Φιλιππιάδας, διακομίσθηκαν στο ΓΝ Άρτας (4 από κάθε ΚΥ).

10 περιστατικά (9 κατακεκλιμένα με αναπνευστικά προβλήματα – και 1 Πυροσβέστης με εγκαύματα) από την πόλη της Φιλιππιάδας προς το ΓΝ Άρτας.

5 περιστατικά (κυρίως με ελαφρά αναπνευστικά προβλήματα) από όμορα χωριά και οικισμούς της Φιλιππιάδας διεκομίσθηκαν στο ΓΝ Άρτας.

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Η περιοχή καλύπτεται από 2 ασθενοφόρα.

Από την έναρξη της πυρκαγιάς, μέχρι και αυτή τη στιγμή, οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ δεν έχουν διακομίσει κάποιο περιστατικό.

ΧΙΟΣ

Στην περιοχή επιχειρούν 5 ασθενοφόρα, με σχεδιασμό περαιτέρω ενίσχυσης δυνάμεων λόγω των επιχειρησιακών συνθηκών.

Από την έναρξη της πυρκαγιάς, μέχρι και αυτή τη στιγμή, από τις δυνάμεις του ΕΚΑΒ έχουν διακομισθεί συνολικά 8 περιστατικά:

7 περιστατικά (αναπνευστικά προβλήματα) έχουν διακομισθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο».

1 περιστατικό (αναπνευστικά προβλήματα) έχει διακομισθεί στο ΚΥ Βολισσού.

Σε 12 άτομα (10 Πυροσβέστες και 2 εθελοντές) πραγματοποιήθηκε η Παροχή Πρώτων Βοηθειών στο πεδίο (αναπνευστικά και ελαφρά εγκαύματα).