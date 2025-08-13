Φωτιά στην Παλιά Φιλιππιάδα: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο δήμος Ζηρού - Δείτε εικόνες

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχτηκε ο δήμος Ζηρού στην Πρέβεζα, με εντολή του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Παπαευσταθίου, μετά από αίτημα που υπέβαλε ο δήμαρχος Ζηρού, Γιώργος Γιολδάσης, λόγω της μεγάλης δασικής πυρκαγιάς που έχει ξεσπάσει στο σημείο, ενώ την ίδια στιγμή έχουν εκδοθεί νέα μηνύματα εκκένωσης από το 112.

Πιο συγκεκριμένα, αν οι πολίτες βρίσκονται στις περιοχές Γοργόμυλος, Νέος Γοργόμυλος, Βαθύ και Τσαγκαρόπουλο καλούνται να απομακρυνθούν προς 5 Πηγάδια, και όσοι βρίσκονται στην περιοχή Γυμνότοπο να απομακρυνθούν προς Φιλιππιάδα.

Την ίδια στιγμή, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής έχουν ενισχυθεί καθώς επιχειρούν 140 πυροσβέστες, 5 πεζοπόρα, 47 οχήματα, 5 αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:

Εικόνες από τον δρόμο που οδηγεί από Παλαιά Φιλιππιάδα προς Παντάνασσα:

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το ένα μέτωπο κινείται με κατεύθυνση από Ριζοβούνι και το 2ο προς Παντάνασσα.

Η πυρκαγιά άφησε πίσω της εικόνες καταστροφής. Σπίτια καμένα, ελαιώνες και καλλιέργειες στάχτη, νεκρά ζώα και εκτεταμένες ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, καθώς 17 κοινότητες έχουν μείνει χωρίς ρεύμα και νερό.

Επίσης, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην Ήπειρο δημιουργήθηκαν τις δυο τελευταίες ημέρες προβλήματα στις προσγειώσεις αεροπλάνων στο αεροδρόμιο Ιωαννίνων, με αποτέλεσμα οι πτήσεις να επιστρέφουν στην Αθήνα.

