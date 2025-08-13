Σχεδόν 100 περιστατικά διακομίστηκαν σε δομές υγείας εξαιτίας των πυρκαγιών

Εξαιρετικά δύσκολες οι τελευταίες 48 ώρες εξαιτίας των πυρκαγιών, με δεκάδες άτομα να μεταφέρονται εσπευσμένα σε νοσοκομεία λόγω εγκαυμάτων, τραυματισμών και προβλημάτων αναπνοής

Newsbomb

Σχεδόν 100 περιστατικά διακομίστηκαν σε δομές υγείας εξαιτίας των πυρκαγιών
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δεκάδες είναι τα περιστατικά που έχουν διακομιστεί σε δομές υγείας εξαιτίας των επικίνδυνων πυρκαγιών σε Αχαΐα, Χίο, Ζάκυνθο, Πρέβεζα και Αιτωλοακαρνία.

Από εχθές Τρίτη το ΕΚΑΒ παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την κάλυψη αναγκών επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας και διακομιδών στις περιοχές που πλήττονται από τις εν εξελίξει πυρκαγιές.

Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΕΣΚΕ) και το Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΚΕΠΥ) του ΕΚΑΒ διατηρούν συνεχή επικοινωνία με τα Παραρτήματα και τους Τομείς του ΕΚΑΒ, τους αντίστοιχους Υγειονομικούς Σχηματισμούς (οι οποίοι είναι σε αυξημένη ετοιμότητα) και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, εξασφαλίζοντας τον άμεσο συντονισμό και την έγκαιρη ενίσχυση δυνάμεων όπου απαιτείται.

Αχαΐα

Στην περιοχή επιχειρούν 12 ασθενοφόρα, εκ των οποίων μία Κινητή Ιατρική Μονάδα, με σχεδιασμό περαιτέρω ενίσχυσης δυνάμεων λόγω των επιχειρησιακών συνθηκών. Από την έναρξη της πυρκαγιάς, μέχρι και αυτή τη στιγμή, από τις δυνάμεις του ΕΚΑΒ έχουν διακομισθεί συνολικά 43 περιστατικά:

  • 31 περιστατικά (1 με ελαφρά εγκαύματα, 1 Πυροσβέστης με συμπτώματα αδυναμίας – καταβολής, 1 κατακεκλιμένος, 13 με αναπνευστικά προβλήματα, 6 άτομα για προληπτικούς λόγους), 9 περιστατικά από την προληπτική εκκένωση του Καραμανδάνειου Νοσοκομείου Παίδων Πατρών, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών (Ρίο).
  • 3 περιστατικά σε όμορα Κέντρα Υγείας και στο υπνωτήριο του Δήμου για προσωρινή φιλοξενία.
  • 2 περιστατικά διακομίσθηκαν στο ΚΥ Βάρδας (κατόπιν της προληπτικής εκκένωσης του ΚΥ Κάτω Αχαΐας).
  • 5 περιστατικά διακομίσθηκαν από το Κωνσταντοπούλειο Ευγηρείο, προς το ίδρυμα Ελπίδα (κατόπιν προληπτικής εκκένωσης).
  • 2 περιστατικά ηλικιωμένων διακομίστηκαν μετά από εκκένωση οικίας προς το ίδρυμα Ελπίδα, για φιλοξενία.

Αιτωλοακαρνανία

Περιοχή Σταμνά:

Η περιοχή καλύπτεται από 4 ασθενοφόρα όμορων περιοχών. Από την έναρξη της πυρκαγιάς, μέχρι και αυτή τη στιγμή , από τις δυνάμεις του ΕΚΑΒ έχουν διακομισθεί συνολικά 3 περιστατικά:

  • 2 περιστατικά (1 πυροσβέστης με κάκωση άνω άκρου και 1 ηλικιωμένος με αναπνευστικά προβλήματα) διακομίστηκαν στο ΓΝ Μεσολογγίου.
  • 1 περιστατικό (κατακεκλιμένος) διακομίστηκε στο ΚΥ Αιτωλικού.

Πρέβεζα

Στην περιοχή επιχειρούν 9 ασθενοφόρα, με σχεδιασμό περαιτέρω ενίσχυσης δυνάμεων λόγω των επιχειρησιακών συνθηκών. Από την έναρξη της πυρκαγιάς, μέχρι και αυτή τη στιγμή, από τις δυνάμεις του ΕΚΑΒ έχουν διακομισθεί συνολικά 39 περιστατικά:

  • 7 περιστατικά με αναπνευστικά προβλήματα στο Κέντρο Υγείας Θεσπρωτικού (λόγω εκκένωσης οικισμού).
  • 8 περιστατικά (κατόπιν της προληπτικής εκκένωσης του ΚΥ Θεσπρωτικού και ΚΥ Φιλιππιάδας, διακομίσθηκαν στο ΓΝ Άρτας (4 από κάθε ΚΥ).
  • 17 περιστατικά (9 κατακεκλιμένα με αναπνευστικά προβλήματα, 1 Πυροσβέστης με εγκαύματα και 7 με ελαφρά αναπνευστικά προβλήματα) από την πόλη της Φιλιππιάδας προς το ΓΝ Άρτας.
  • 5 περιστατικά (με ελαφρά αναπνευστικά προβλήματα) από όμορα χωριά και οικισμούς της Φιλιππιάδας διεκομίσθηκαν στο ΓΝ Άρτας.
  • 1 περιστατικό κατόπιν της εκκένωσης της περιοχής του Γοργομύλου (άτομο με κινητικά προβλήματα) μεταφέρθηκε για φιλοξενία στο ΚΑΠΗ Φιλιππιάδας.
  • 1 περιστατικό κατακεκλιμένης ηλικιωμένης , διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Άρτας.

Ζάκυνθος

Η περιοχή καλύπτεται από 2 ασθενοφόρα. Από την έναρξη της πυρκαγιάς, μέχρι και αυτή τη στιγμή, έχει διακομισθεί από τις δυνάμεις του ΕΚΑΒ συνολικά 1 περιστατικό:

  • 1 περιστατικό τουρίστριας από εισπνοή καπνού, διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Ζακύνθου.

Χίος

Στην περιοχή επιχειρούν 5 ασθενοφόρα, με σχεδιασμό περαιτέρω ενίσχυσης δυνάμεων λόγω των επιχειρησιακών συνθηκών. Από την έναρξη της πυρκαγιάς, μέχρι και αυτή τη στιγμή, από τις δυνάμεις του ΕΚΑΒ έχουν διακομισθεί συνολικά 9 περιστατικά:

  • 8 περιστατικά (αναπνευστικά προβλήματα) έχουν διακομισθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο».
  • 1 περιστατικό (αναπνευστικά προβλήματα) έχει διακομισθεί στο ΚΥ Βολισσού.

Σε 12 άτομα (10 Πυροσβέστες και 2 εθελοντές) πραγματοποιήθηκε η Παροχή Πρώτων Βοηθειών στο πεδίο (αναπνευστικά και ελαφρά εγκαύματα)

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:59ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Πρέβεζα: Επικίνδυνο μέτωπο σε δασική έκταση - Αποκαρδιωτικές εικόνες

23:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Live Τελικός UEFA Super Cup: Παρί Σεν Ζερμέν - Τότεναμ 2-2 Τελικό - Στα πέναλτι το τρόπαιο!

23:44ΚΟΣΜΟΣ

Φωτιές - Φον ντερ Λάιεν: «Ενεργοποιούμε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό για την Ελλάδα»

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Πρέβεζα: Σε ύφεση τα πύρινα μέτωπα

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Πάτρα: Προσαγωγή δύο υπόπτων για τη πυρκαγιά στα Συχαινά

23:25ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Πρέβεζα: Συγκλονίζει ηλικιωμένος που έχασε το σπίτι του - «Με ένα πουκάμισο και ένα παντελόνι θα κάνω δεκαπενταύγουστο»

23:11ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό ατύχημα στην Κρήτη: 53χρονος έπεσε σε γκρεμό ενώ καθάριζε πισίνα ξενοδοχείου - Φωτογραφίες

23:06ΕΛΛΑΔΑ

Σχεδόν 100 περιστατικά διακομίστηκαν σε δομές υγείας εξαιτίας των πυρκαγιών

22:55ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Αχαΐα: Στη διάθεση των κοινωνικών αναγκών το αθλητικό κέντρο του «Απόλλωνα Πάτρας»

22:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Ανακοίνωσε τον Γιακουμάκη με video… Μεξικάνικης σαπουνόπερας

22:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Καρφιά» Καλλιάνου κατά Βούλτεψη: «Τέτοιου είδους θεωρίες να αποφεύγονται» - «Μεγαλύτερη σύνεση»

22:43LIFESTYLE

Ελίνα Παπίλα: «Έπαθα χημικό έγκαυμα στα νύχια» - Εξηγεί πώς συνέβη

22:40ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Ρόδος: Πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή του Άγιου Σούλα

22:39ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Θεσσαλονίκη: Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές σε Βόλβη και Σκύδρα

22:29ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Χίος: Ανεξέλεγκτη η πυρκαγιά - Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες και σήμερα - Μόνο θετικό σημείο η βελτίωση του καιρού, δηλώνει ο δήμαρχος στο Newsbomb

22:20ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αχαΐα: Δραματική διάσωση ζώου από τις φλόγες - Συγκινητική εικόνα

22:10ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Χίος: Χωρίς ρεύμα τα Ψαρά εξαιτίας της πυρκαγιάς

22:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μήνυμα στον τελικό UEFA Super Cup: «Σταματήστε να σκοτώνετε παιδιά και πολίτες»

22:04ΕΛΛΑΔΑ

Δύσκολες πυρομετεωρολογικές συνθήκες και τις επόμενες ημέρες - Χάρτης

22:04ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Οι Σταλόνε, Γκέινορ επιλέχθηκαν από τον Τραμπ για τα βραβεία του Kennedy Center

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:44ΚΟΣΜΟΣ

Φωτιές - Φον ντερ Λάιεν: «Ενεργοποιούμε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό για την Ελλάδα»

17:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Aποκαλύψεις για τον αστυνομικό του TikTok: Σοκάρουν νέοι διάλογοι - «Εγώ... πίνω»

19:46ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη για 12χρονη στην Ινδία: Βιάστηκε από 200 άνδρες σε 3 μήνες - Η τραγική απόφασή της

20:50ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Απόγνωση από τα πύρινα μέτωπα – Κοντά σε σπίτια η φωτιά στην Πάτρα, δύσκολες ώρες σε Φιλιππιάδα και Χίο - Αποσύρθηκαν τα εναέρια μέσα

18:15ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Βρώμικο» μυστήριο σε πολυτελές ξενοδοχείο - Κολυμπούσε και αφόδευε στην πισίνα - Αναγκάστηκαν να καλέσουν τις αρχές

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Πάτρα: Προσαγωγή δύο υπόπτων για τη πυρκαγιά στα Συχαινά

13:45ΚΟΣΜΟΣ

Ιός chikungunya: Τρομάζει η «νέα κινεζική πανδημία» με 10.000 κρούσματα - Θέμα χρόνου η Ευρώπη

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

22:43LIFESTYLE

Ελίνα Παπίλα: «Έπαθα χημικό έγκαυμα στα νύχια» - Εξηγεί πώς συνέβη

23:11ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό ατύχημα στην Κρήτη: 53χρονος έπεσε σε γκρεμό ενώ καθάριζε πισίνα ξενοδοχείου - Φωτογραφίες

23:25ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Πρέβεζα: Συγκλονίζει ηλικιωμένος που έχασε το σπίτι του - «Με ένα πουκάμισο και ένα παντελόνι θα κάνω δεκαπενταύγουστο»

22:40ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Ρόδος: Πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή του Άγιου Σούλα

13:20ΚΟΣΜΟΣ

Σκοτεινή αλήθεια: Influencers και στρατολόγοι του Ντουμπάι - Πώς η «Γκρέις» δραπέτευσε απο την κόλαση του porta potty

20:43ΚΟΣΜΟΣ

Κουνέλια «Φρανκενστάιν»: Φυτρώνουν κέρατα και πλοκάμια στο κεφάλι τους - «Μην τα αγγίζετε»

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Η φωτιά απειλεί την πόλη της Πάτρας: Σπίτια στις φλόγες, συμφορά αν περάσει η φωτιά στον ΧΥΤΑ

22:20ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αχαΐα: Δραματική διάσωση ζώου από τις φλόγες - Συγκινητική εικόνα

22:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Καρφιά» Καλλιάνου κατά Βούλτεψη: «Τέτοιου είδους θεωρίες να αποφεύγονται» - «Μεγαλύτερη σύνεση»

20:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πυρκαγιές στην Αχαΐα: Συνελήφθη 25χρονος για εμπρησμό

11:50ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Χίο: Γροθιά στο στομάχι η φωτογραφία με εξαντλημένους πυροσβέστες ξαπλωμένους στη μέση του δρόμου

08:08ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Συχαινά Αχαΐας - Πατέρας Γερβάσιος: «Σώθηκε από θαύμα το μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ