Φωτιά Ρόδος: Πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή του Άγιου Σούλα

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή του Αγίου Σούλα. Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε πεύκα και τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο.