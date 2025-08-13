Φωτιά Ρόδος: Πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή του Άγιου Σούλα
Σημαντική κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή του Αγίου Σούλα. Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με τρία οχήματα.
Η πυρκαγιά ξέσπασε σε πεύκα και τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο.
